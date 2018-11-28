К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака

28.11.2018 10:03

Каждый человек в любой период времени зависим от чего-то или от кого-то. Не обязательно быть зависимым от алкоголя или наркотических веществ, чтобы по-настоящему сильно чувствовать наличие проблемы.

Такова суть человека — ему всегда необходимо иметь какой-либо порок или слабость. Вам не обязательно даже осознавать свою привязанность, потому что у каждого Знака Зодиака она находится примерно в одном диапазоне. Например, у Знаков стихии Земли зависимость будет скорее материальной, нежели духовной. Если ваши привычки не доставляют дискомфорта вам и близким людям, значит, искоренять их нет смысла. Что касается мнения окружающих, то это уже второстепенный вопрос, как бы эгоистично это ни звучало.

Овен

У Овнов очень часто «садится батарейка», причем это свойственно им не только в эмоциональном, но и физическом плане. Дело в том, что представители этого Знака не умеют быть прагматичными, не умеют рассчитывать свои силы. Овны постоянно прут как бульдозер — только вперед, через все препятствия, сметая все на своем пути. Для такой жизни нужна полная самоотдача и стальные нервы. Овны чаще всего страдают от алкогольной зависимости, а также с трудом обходятся без кофеина, поэтому пьют много кофе или энергетических напитков. Чаще всего они не признают наркотические вещества. Еще Овны зависимы от чувства свободы, поэтому любят путешествия, походы, концерты.

Телец

Тельцы обожают физическую близость и рвутся к ней быстрее, чем кто-либо, даже если это незаметно для них самих. Эти люди обожают вкусно поесть, причем не просто чтобы это было приятно, а чтобы трапеза запоминалась надолго. Тельцы зависимы от развлечений любого масштаба и типа. Это могут быть и компьютерные игры, и азартные. Тельцы обожают быть первыми. Они зависимы от похвалы и ощущения первенства, поэтому хорошо играют в игры соревновательного характера. Тельцы любят заключать пари, а еще они зависимы от своей «берлоги». Уж очень сильно им нравится зависать дома и ничего не делать.

Близнецы

Близнецы очень часто бывают зависимыми от алкоголя или даже тяжелых наркотиков. Конечно, процент таких людей невероятно и ничтожно мал, но если брать в процентом соотношении с другими Знаками, то Близнецы будут где-то рядом с Рыбами. Эти люди очень любят эксперименты и смену обстановки. Близнецов могут понять лишь избранные, поэтому искать причины бесполезно. Близнецы любят быть в курсе всего, что происходит в мире, поэтому у них есть весьма современная и распространенная зависимость — от интернета и социальных сетей. Им постоянно нужен телефон с выходом в сеть, интернет дома, на работе, в машине, новые девайсы, устройства и так далее. Еще они курят больше остальных.

Рак

Из крайне вредных зависимостей стоит выделить алкоголь. Что касается более сложных проблем, то у этих людей есть одно слабое место — они боятся одиночества, когда находятся в отношениях. Раков очень ранят расставания, особенно если инициатором были не они. Они тяжело переживают любые утраты. Они в прямом смысле зависимы от любви, от чувства тепла, нахождения рядом с близким человеком. Еще Раки зависимы от своих приоритетов в жизни. Они ни за что от них не отступят, даже если это ранит близкого им человека. Это такая своеобразная парадоксальная игра. С ними очень тяжело, потому что со своими зависимостями они борются, пожалуй, хуже всех остальных Знаков.

Лев

Многие Львы злоупотребляют табаком и алкоголем без зазрения совести и страха перед последствиями. Единственное, что значительно перекрывает это — шоппинг. Львы зависимы от своего статуса и от чувства удовлетворенности самими собой. Они хотят быть лучшими — это и есть их главный наркотик, попробовав который хотя бы раз, они уже никогда не становятся прежними. У Львов самая серьезная денежная зависимость. Эти люди могут просто любить свои деньги, пересчитывать их каждый день, даже разговаривать с ними. Больше денег они любят только их трату.

Дева

У Дев очень сложные зависимости. Они страдают от курения, от обжорства, от собственного безразличия, от стремления к поиску простого пути. Пожалуй, самой страшной зависимостью Дев является желание идти по жизни без проблем. Деве легко жить в апатии, в отстраненности от мира. Это у них в крови. Это практически нельзя искоренить, поэтому Девы страдают от резких изменений на работе, дома, в личной жизни. Девы зависимы от своих вещей, с которыми не хотят расставаться ни при каком условии, никогда. Еще они зависимы от порядка. В их доме все должно лежать там, где нужно Девам, иначе вы можете поплатиться за причинение ущерба их спокойствию.

Весы

Весы обожают курить и пить алкоголь, если в их жизни всё слишком хорошо или слишком плохо. Они всячески поддерживают свою любовную зависимость, причем не только духовную, но и физическую. Весы редко изменяют, потому что очень сильно привязываются к человеку, который им во всем подходит. У них словно срабатывает какой-то внутренний механизм, когда они обретают истинную любовь. Еще Весы зависимы от своего хобби. Это, пожалуй, единственная позитивная зависимость среди всех Знаков Зодиака.

Скорпион

Скорпионы зависимы от своей независимости. Как бы странно это ни звучало, но в действительности все именно так. Они терпеть не могут, когда над ними кто-то стоит и управляет ими. К счастью для них, в этом мире есть много путей избавления от начальников и надсмотрщиков. Из пагубных привязанностей следует выделить лишь алкоголь, но с этим Скорпионы умеют справляться, когда того требует время. Эти люди очень любят секс. Не то чтобы другие его не любили, просто Скорпионы очень многого ждут от физической близости и тщательно выбирают партнеров. Для них это каждый раз огромное событие.

Стрелец

Стрельцы часто не знают меры в употреблении алкоголя и много курят. Еще они обожают азартные игры и очень падки на возможность в чем-то стать первыми. Соревновательный дух — вот что заводит их по-настоящему сильно. Они зависимы от амбициозных целей, которые ставят себе постоянно и которых, кстати, умеют добиваться. Стрельцы очень любят деньги, но не в плане количества и их накопления, а в плане заработка. Трудоголики-Стрельцы — частое явление. Им нравится работать и двигаться к чему-то.

Козерог

Козероги очень тщательно выбирают себе слабости и пороки. Они очень хорошо контролируют все свои привязанности. Все, кроме одной — статуса в обществе. Они ценят то место, где они сейчас, но всегда стремятся вверх, причем готовы отдать за это почти всё, что у них есть. Это один из самых жадных Знаков Зодиака, но вы никогда не увидите Козерога, отнимающего последнюю конфетку у ребенка или не дающего своему близкому человеку в долг небольшую сумму. Жадность Козерогов — это зависимость от поступлений средств. Они не будут работать ни на секунду больше, если не получат свои деньги за это. От наркотической или алкогольной зависимости Козероги страдают редко.

Водолей

Интернет и компьютерные игры — вот то, что Водолеям просто сносит крышу. Эти люди могут не выходить из дома сутками и неделями. Играя в видеоигры, Водолеи уносят себя в мир, где могут стать сильнее и лучше. Представители этого Знака зависимы от острых ощущений, так что опасные виды спорта и экстрим — это их стихия. По какой-то непонятной причине среди Водолеев также часто встречаются курильщики. Если абстрагироваться от всего вышесказанного, то, в принципе, эти люди имеют довольно мало серьезных привязанностей.

Рыбы

Среди Рыб часто встречаются наркоманы и алкоголики. Почему, до конца не ясно, но эти виды зависимостей весьма популярны среди представителей этого Знака. Они ценят свободу и людей, которые помогают ее ощущать, поэтому они зависимы от вторых половинок и друзей. Разрывы они переживают не лучше Раков. Они не могут жить без своих вещей, как Земные Знаки. У Рыб, если говорить откровенно, пожалуй, больше всего зависимостей различных сортов и видов. Справиться с ними они могут, но желания сделать это у них частенько нет.

О том, как стать счастливее, вам не расскажут учебники, однако это не значит, что достичь счастья невозможно. Не позволяйте своим привычкам руководить вами, тогда все будет так, как нужно вам.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссілкой на dailyhoro.ru