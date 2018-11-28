Названы самые равнодушные знаки Зодиака

28.11.2018 08:14

В любых отношениях равнодушие только отталкивает и все портит. Поэтому, при знакомстве с человеком не лишним будет обратить внимание и на его знак зодиака, ведь это тоже имеет значение.

Вашему вниманию шесть знаков зодиака, которых по праву можно считать самыми хладнокровными и равнодушными, пишет Сегодня.

1. Телец

Телец выглядит равнодушным и отстраненным из-за своего неумения идти на компромиссы и уступки. Если у вас с ним разные точки зрения по какому-либо вопросу, и не надейтесь – Телец ни за что не пойдёт вам навстречу. Он упрется лбом в стену и никогда не уступит, сколько бы вы его не просили. Для него быть правым намного важнее, нежели попытаться сохранить здоровые отношения. А если что-то или кто-то стоит на пути к его цели, Телец переступит через это препятствие без малейших эмоций и угрызений совести.

2. Рак

Оказывается, любвеобильный домосед и семьянин Рак иногда тоже может быть хладнокровным, закрытым и равнодушным. Ему нередко разбивали сердце, потому этот знак всегда настороже. Если прошлые отношения Рака закончились неудачно, то он автоматически переносит свой неприятный опыт на нового потенциального партнера. Фактически Рак выключает свои эмоции и выглядит жестокосердным, боясь получить очередную травму. Однако, согласитесь, это не самый эффективный способ решить проблему.

3. Дева

Девы чрезвычайно умны и расчетливы. Они любят контролировать все, и свои эмоции в том числе. Когда этот знак отключает свои симпатии, антипатии и чувства, то он гораздо лучше подготовлен к рациональному и продуманному планированию своих действий. Девы могут включить "режим робота" до такой степени, что они полностью забывают о том, что у людей вообще бывают хоть какие-то эмоции. А уж если они хотят отомстить или наказать кого-либо, то сделают это тихо, расчётливо и хладнокровно.

4. Скорпион

Как только вы предадите или обманете Скорпиона, он станет ледяным по отношению к вам. Эта бесстрастность позволяет ему выносить и реализовать свои планы мести. Скорпионы могут быть великими манипуляторами. Они не против нащупать слабости других людей, чтобы затем использовать их себе во благо. У любого Скорпиона тоже имеются свои скелеты в шкафу, как и у всех. Но из-за его хладнокровия и закрытости никто не может отыскать скорпионьи уязвимые места. Равнодушный Скорпион — это гремучая смесь. Никто не знает, что творится у них в душе!

5. Стрелец

Стрельцы могут быть замечательными людьми, но одновременно они могут быть и неимоверными эгоистами. Они больше беспокоятся о себе и равнодушны к чужим бедам и неприятностям. Их насыщенная жизнь всегда в приоритете, а все остальные для Стрельцов – это серая и скучная масса. Типичный Стрелец много говорит о себе и редко интересуется вашими делами. Он не умеет и не желает слушать своего собеседника, ограничиваясь небрежными кивками. И если Стрелец задает вам вопросы о вас, то скорее это способ получить информацию, которая ему полезна и выгодна.

6. Водолей

Водолеи бесстрастны и холодны от рождения – такова уж их натура. Дело не в том, что они бесчувственны или что у них нет эмоций, просто Водолеям не хватает простой человеческой эмпатии. Они чувствуют себя очень некомфортно, когда кто-то эмоционально реагирует на какие-то вещи, и они не желают слышать все подробности о любой болезненной ситуации, которую переживает другой человек. Когда Водолей эмоционально закрывается от людей, то чувствует себя увереннее и безопаснее. Ему удобнее не демонстрировать свои собственные уязвимости и казаться холодным и отстраненным, нежели сочувствовать окружающим.