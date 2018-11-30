Высосут все соки: энергетические вампиры среди знаков Зодиака

30.11.2018 08:30

Все мы порой бываем весьма несносными. А представители этих знаков зодиака легко могут высосать из вас все соки и истрепать душу. Они самые настоящие энергетические вампиры.

Лев занимает 3-е место

Львы очень высокомерны. Они на раз-два легко могут вывести любого из душевного равновесия.

Спорить со Львом просто бесполезно. Он просто убеждён в своей личной правоте и считает себя авторитетом.

А вот если Львам не удаётся заполучить желаемое, они просто выходят из себя. В такие моменты лучше бежать от Льва как можно дальше. Вас предупредили!

Рыбы занимают 2-е место

Рыбки патологические страдальцы и мученики. Они постоянно стараются пожалеть себя и предстать в глазах своего окружения несчастной жертвой.

Рыбы любят страдать привселюдно, чтобы все их пожалели. Это очень изматывает. Ведь Рыбы могут страдать весьма долго.

Рак занимает 1-е место

Раки — это настоящие энергетические вампиры. Сравниться с ним в искусстве нытья не может никто.

Если Рак находится в дурном расположении духа, то он не в состоянии контролировать свои эмоции. А если Рак впадает в депрессивное состояние, то дискомфортно от этого будет всем окружающим. Раки легко высосут из окружающих все соки.

Источник: https://from-ua.com