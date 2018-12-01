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Чего хочет мужчина от женщины в зависимости от его знака Зодиака
Чего хотят мужчины? Наиболее очевидным ответом будет сeкс, и да, мужчины, как и женщины, нуждаются в нем. Но каким бы потрясающим он ни был, этого недостаточно, чтобы связать пару навсегда. В дополнение к здоровым половым отношениям пару объединяют общие цели, интересы и любовь, ведь все мы имеем эмоциональные потребности. Давайте узнаем, чего же на самом деле ждет от вас парень, отталкиваясь от его знака зодиака.
Овну необходимо принятие
Овны настолько полны уверенности и энергии, что вам и в голову не придет мысль об их страхе быть отвергнутыми. Если Овен будет на 100% уверен, что вы принимаете его таким, какой он есть и никогда не отвернетесь от него, ваши отношения перейдут на качественно новый уровень.
Телец хочет надежности
Телец может быть упрямым и решительным, но под этой ширмой скрывается парень, жаждущий безопасности. Покажите ему, что вы всегда встанете на его сторону, и что он может рассчитывать на вашу поддержку, даже если он не прав. Поверьте, он откроет вам свое сердце.
Близнецам подойдет отличный собеседник
Мозг Близнецов ускоряется за долю секунды, они могут думать так же быстро, как и говорить. Близнецы полны идей и юмора, и любят делиться ими с людьми. Если вы в состоянии поспевать за ними и быть не только отличной собеседницей, но и фантастической слушательницей, считайте, что он у вас в кармане.
Раку требуется терпеливость
Рак может быть капризным, а все потому, что он испытывает бурю эмоций. Такой мужчина нуждается в терпеливой партнерше, которая слушает его с открытым сердцем и не осуждает. Главное – проявлять заботу о Раке и спокойно его выслушивать, не думая при этом о списке покупок или подборе платья к вечернему ужину.
Льву нужно проявить себя героем
Лев любит быть в центре внимания. Ему необходим кто-то особенный, готовый оценить его храбрость, мужественность и силу. Если вы заставите Льва чувствовать себя непобедимым, он ласково свернется у ваших ног и будет верно любить вас до конца жизни.
Деве необходима благодарность
Дева может быть банальной и требовательной. Мужчины этого знака любят, чтобы все было так, как полагается. Если вы решите почитать одну из его книг, выставленных на полке в алфавитном порядке, обязательно положите ее на место, иначе скандала не миновать! Когда Дева решает проблему для вас, пусть он знает, что вы благодарны за это.
Весы не выносят предвзятости
Хотя Весы – масштабный знак, они не выносят, когда их судят. Все, что им нужно – безусловная любовь и знание того, что вы не покинете их. Однако не давайте им расслабиться и обзавестись дурными привычками. Все хорошо – в меру.
Скорпиону нужна честность
Да, он многого не просит, просто быть честной с ним. Скорпионы могут соврать по любому поводу и предпочитают, чтобы рядом находился не такой жуткий врун. Если вы покажете Скорпиону свою любовь к правде, они доверятся вам и спланируют долгосрочные отношения.
Стрелец зависит от открытых возможностей
Если вы закрыты и не заинтересованы в расширении границ, вы не подходите Стрельцу. Им необходимы постоянные перемены и партнер с таким же энтузиазмом для путешествий и встреч с новыми людьми. Если покажете Стрельцу, насколько вы открыты к новизне, они будут уверенны, что нашли родственную душу и не захотят расставаться с вами.
Козерог желает зрелую половинку
Козероги не ладят с людьми, которые отказываются привести свою жизнь в порядок и расти над собой. Козерог считает, что партнер им нужен, когда у вас одни ценности и жизненные цели на двоих. Вы должны быть финансово стабильной, но в то же время осознавать важность семьи. Покажите Козерогу, что вы равны во всех отношениях, и они, безусловно, увидят вас в качестве супруги.
Водолей нуждается в независимости
Если вы из когорты тех людей, которых не волнует, что думают другие, и живете в собственном ритме, то вы совместимы с Водолеем. У мужчины-Водолея яркая индивидуальность, он уверен в себе и способен заботиться как о других, так и о самом себе. Вы сразите Водолея своей оригинальностью и непредсказуемостью.
Рыбы жаждут милосердия
Рыбы – творческие и бескорыстные личности. Они всегда помогут в беде, и, если вы окажетесь родственной душой, готовой прийти на помощь и проявляющей заботу о других, Рыбы будут уверены, что встретили свою вторую половинку.
Источник: mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru
Теги: Донбасс, женщина, мужчина, знаки Зодиака
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