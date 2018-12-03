Знаки зодиака: их слабые стороны и как их преодолеть

Все мы люди, и ничто человеческое, в том числе и слабые стороны, нам не чужды. Наши слабости мешают нам в жизни, а иногда просто катастрофически сказываются на нас и нашей судьбе. Сколько всего можно было бы избежать, если бы мы отчетливо осознавали их и, самое главное, знали, как с ними успешно бороться и преодолевать! Но, как говорили древние, пока живу – надеюсь! Что об этом говорят ваши зодиакальные знаки?

1. Овен

Самая большая проблема и слабая сторона Овна: он всегда берет на себя больше того, с чем может справиться. Он всегда соглашается на все задания и поручения, которые ему предлагают, независимо от того сколько работы у него уже висит на шее. Все это, в конечном итоге, выматывает Овна до изнеможения, особенно если он не успевает сделать всю взятую на себя работу в срок. Чтобы преодолеть эту свою слабую сторону, Овну нужно научиться говорить «нет».

2. Телец

Телец может быть чрезвычайно конкурентоспособным. Ему всегда хочется быть основным, и он легко начинает ревновать. Телец во всех видит конкуренцию. Чтобы преодолеть эту слабую сторону, ему следует напоминать себе, что другие люди не всегда представляют угрозу.

3. Близнецы

Слабой стороной Близнецов является то, что они слишком многое откладывают на потом. Они знают, что на них висит работа и ее нужно выполнить, но будут делать все возможное, чтобы ее избежать. Чтобы преодолеть эту слабую сторону, этому знаку нужно эффективно организовать свое время. Близнецы смогут многое сделать, если научатся концентрироваться.

4. Рак

Главная их проблема – это то, что они не всегда говорят то, что хотят. Раки любят замалчивать мысли. Если Рака что-то беспокоит, он молчит и притворяется, что все хорошо. Чтобы преодолеть эту проблему, ему важно понять, что его голос имеет значение! Выговаривайте вслух то, что чувствуете! Это лучший способ решения проблем, и он принесет вам максимум уверенности в себе.

5. Лев

Его проблема в том, что он не всегда думает о других людях. Львиные потребности всегда важнее потребностей других людей. Этот знак не желает идти на компромисс и может быть жутко эгоистичным. Чтобы преодолеть эту слабую сторону, ему нужно научиться работать с другими людьми, учитывать их потребности и учиться договариваться.

6. Дева

Проблема Девы в том, что она слишком безжалостна к себе. Она винит себя во всем, особенно когда все идет не по плану. Дева критикует себя и просто не дает себе в этом спуску. Чтобы преодолеть эту слабость, Деве нужно помнить, что она не всегда виновата в том, что что-то происходит не так, как надо. Она – не неудачница.

7. Весы

Их самая большая проблема в том, что они уделяют не тем людям слишком много своего времени. Им нравится помогать всем, чем они могут, но другие просто пользуются Весами. Чтобы преодолеть эту слабую сторону, этому знаку нужно всегда ощущать столь любимое им равновесие. Весам нужно ясно видеть, когда другие люди делают их жизнь более негативной и давать отпор.

8. Скорпион

Его проблема в том, что он действует импульсивно, основываясь на эмоциях. Из-за этого он принимает решения, которые в тот момент кажутся правильными, но впоследствии таковыми не оказываются. Скорпиону нужно научиться принимать и отпускать свои чувства и не действовать сразу под их влиянием.

9. Стрелец

Самой большой слабиной Стрельца является его непостоянство. У него есть проблемы с выполнением обещаний, и он не хочет быть ни к кому привязанным. Чтобы преодолеть этот недостаток, Стрельцу нужно понять, что в жизни есть более глубокие и значимые переживания и опыт.

10. Козерог

Этот знак слишком негативно настроен, и в этом его самая большая проблема. Стакан для него всегда наполовину пуст и даже если все не так уж и плохо, для Козерога всегда найдется что-то, что его расстроит. Чтобы преодолеть это, ему нужно научиться видеть позитивную сторону своей жизни и научиться по-настоящему радоваться ей.

11. Водолей

Самая большая слабость Водолея в том, что он игнорирует людей, которых любит. Это делается не нарочно, просто такова особенность характера. Водолей заботится о людях в его жизни, но он может настолько увлечься работой, что забывает об окружающих. Водолею необходимо планировать свой график, чтобы быть доступным для близких.

12. Рыбы

Рыбы могут быть ленивыми. Им нравится бродить дома в пижаме и ничего не делать. В этом нет ничего дурного, но со временем Рыбы могут забыть о своих других обязанностях. Чтобы преодолеть эту слабость, Рыбам нужно просто выработать для себя четкий график и немного научиться дисциплине.

Источник: flytothesky.ru