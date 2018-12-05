Астрологи назвали главный недостаток каждого знака зодиака

05.12.2018 15:00

У каждого человека есть свои слабые стороны. Недостатки одних людей мешают им налаживать отношения с окружающими. Также у людей есть недостатки, совместимые друг с другом. О том, какие недостатки присущи знакам зодиака.

1. Овен (21 марта - 19 апреля)

Вы крайне нетерпеливы и терпеть не можете любые задержки. Также вы импульсивны и агрессивны, и поэтому негативно относитесь к пассивности. Вы любите быть первыми, поэтому вам необходимо использовать все свои таланты в работе.

Чтобы не сойти с ума, вам нужны активность и соперничество, но в разумных пределах. Тем не менее, не забывайте следить за собой, поскольку ваша негативная сторона может проявить себя.

2. Телец (20 апреля - 20 мая)

Вы упрямы и бескомпромиссны, и поэтому не пойдете на уступки. Вы по-собственнически относитесь к людям из своего круга общения. Вам нужны доверительные отношения с теми, кто остается вам верен, чтобы избежать неожиданных и неприятных изменений в вашей жизни, которые могут выбить вас из колеи. У каждого человека есть недостатки, но вы просто не можете вынести, когда другие начинают дразнить вас ими словно быка красной тряпкой.

3. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Из всех знаков зодиака, вы самые нерешительные. Вы наполнены энергией и тягой к жизни, но иногда это может вызывать у вас некую нервозность. Это, в свою очередь, ведет к противоречивости ваших действий.

Помимо этого, вы также можете быть чересчур навязчивыми. Если вы станете хоть немного уверенней в себе, то сможете постоять за себя и не отступать от своих решений.

4. Рак (21 июня - 22 июля)

Вы не уверены в себе и это становится причиной всевозможных проблем. Более того, вы плохо воспринимаете критику. Периодически вас посещают пессимистические мысли, из-за которых вы начинаете всех в чем-то подозревать. Вам сложно кому-либо довериться.

У вас резко меняется настроение, и вы потихоньку начинаете манипулировать окружающими, чтобы ощутить себя в безопасности. Одна из ваших тактик - держать свою личную жизнь в тайне, но в конце концов вам придется научиться вылезать из своего панциря.

5. Лев (23 июля - 22 августа)

Ваше эго сравниться размерами разве что с солнцем. Временами вы чересчур высокомерны, из-за чего становитесь непоколебимыми. Вы известны своей упрямством, а это означает, что вам иногда может быть сложно взглянуть правде в глаза.

Еще одна проблема, возникшая из-за размеров вашего эго - постоянная потребность в признании и одобрении окружающих. Не забывайте, что не все внимание хорошо или вообще необходимо.

6. Дева (23 августа - 22 сентября)

Вы, вероятнее всего, уже заморачиваетесь и тщательно критикуете все недостатке в этой статье о недостатках. Расслабьтесь и постарайтесь хотя бы иногда чувствовать, вместо того, чтобы наблюдать. Ваши знакомые и ваша самооценка скажут вам за это спасибо.

В мире нет ничего идеального, и вашему сознанию, переполненному волнениями, будет гораздо лучше, если вы признаете правду. Далеко не все сможет соответствовать вашим неимоверно высоким стандартам. Более того, вы сами им иногда не соответствуете.

7. Весы (23 сентября - 22 октября)

Порой вам просто нужно принять тот факт, что вы неидеальны и жить дальше. Не бойтесь быть самими собой и не прячьте свои мысли и чувства.

У вас никогда не получится всем угодить и в некоторых случаях вы даже причините кому-то боль, пусть даже ненамеренно. Научитесь прощать самих себя точно так же, как вы прощаете других.

8. Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Мы сильные, но нам нужно перестать причинять боль окружающим и научиться им доверять. Нам нужно открыться и раскрыть всю глубину своей личности, не боясь, что мы сами или кто-то другой может в ней утонуть.

Нам нужно сконцентрироваться и более тщательно выбирать, на чем стоит зацикливаться. Не все заслуживает вашего внимания и не все/всех нужно контролировать.

Просто плывите по течению и знайте, что с вами все будет в порядке.

9. Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы, вам также следует научиться открываться людям. И не сбегать.

Вам нужно найти тех людей, которых будет устраивать то, сколько внимания вы готовы им уделить.

Также вам следует постараться быть честными и научиться уделять свое внимание безвозмездно.

10. Козерог (22 декабря - 19 февраля)

Постарайтесь смотреть на мир позитивно. Вы много знаете, но вам следует больше сосредоточиться на том, чтобы понимать, поскольку знание и понимание - это две разные вещи.

Это позволит вам стать менее высокомерными и более снисходительными. Возможно вам даже понравиться кто-то или что-то, кто знает.

11. Водолей (20 января - 18 февраля)

Можете ли вы научиться чувствовать вместо того, чтобы думать? Вы довольно умный человек, но ведь эмоции тоже возникает в вашем мозге. Вам всего лишь нужно захотеть чувствовать. Если вы научитесь по-настоящему сближаться с другими, то будете чувствовать себя менее одинокими.

Вы проводите много времени с другими людьми, но никогда не пытаетесь получше узнать их. Именно поэтому вы страдаете от одиночества.

12. Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Научитесь доверять и не судить, руководствуясь своими эмоциями. Эмоции не вечны и не всегда бывают точными. Научитесь прощать, чтобы постоянно не страдать.

Если вы поймете, что в ваших недостатках нет ничего плохого, то перестанете боятся прошлого и научитесь нормально воспринимать критику.

Источник: https://from-ua.com