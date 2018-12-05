Астрологи создали гороскоп любви на декабрь

05.12.2018 10:00

Разнообразных переживаний и волнений в начале декабря может быть гораздо больше, чем обычно. Это сложное время даже для стабильных, давно сложившихся пар. Люди, прежде понимавшие друг друга едва ли не с полуслова, сейчас не могут найти общего языка, обижаются, не перестают предъявлять претензии. Каждому кажется, что партнер не дорожит отношениями, относится к ним легкомысленно. Взаимным претензиям нет конца, пишет lady.mail.ru.

К счастью, этот период не продлится долго. Уже 7—8 декабря наметятся перемены к лучшему. Однако не стоит рассчитывать на то, что все самые смелые мечты станут явью. События могут развиваться гораздо медленнее, чем хотелось бы. Не строй иллюзий! Неправильная оценка ситуации в эти дни может привести к серьезным проблемам в будущем.

Наиболее благоприятен с точки зрения романтических отношений период с 12 по 22 декабря. В это время возможны новые знакомства, взаимная симпатия быстро сблизит людей, у которых много общего. Отношения сложившихся пар будут гармоничными и приятными, старые проблемы останутся в прошлом. Прояснятся многие неоднозначные ситуации.

От последних дней декабря лучше не ждать ничего особенного. Слишком большие надежды, связанные с приближением праздника и скорым началом нового года, многих заставляют нервничать, мешают сохранять душевное равновесие. Нужно прислушаться к подсказкам интуиции, но не менее важно слушать человека, который тебе дорог — скорее всего, он скажет какие-то очень важные вещи.

Для Овнов будет благоприятным начало декабря. В это время многое складывается хорошо, и ты не упускаешь возможности что-то изменить к лучшему в личных отношениях. Очень полезно проявлять инициативу. Лучше не откладывать романтические признания до второй половины декабря. В конце декабря отношения влюбленных может омрачить ревность. Старайся не давать для нее повода.

В личной жизни Тельцов многое будет складываться непросто и неоднозначно. Но представители знака сделают все возможное, чтобы разобраться в ситуации и принять решение, о котором не придется жалеть. Новые знакомства вероятны, а вот быстрое развитие отношений едва ли возможно.

Близнецов могут ждать приятные романтические сюрпризы в начале декабря. Это хорошее время и для тех, кто уже влюблен, и для всех остальных. Воспользуйся моментом, чтобы показать новым знакомым лучшие стороны своего характера. Позже многое станет сложным и неоднозначным, причем отчасти по твоей вине. Во второй половине декабря ты будешь склонна к эгоизму, который если кому и покажется очаровательным, так только тебе.

Раков кое-что может огорчать в начале декабря, но вряд ли это будет связано с их личной жизнью — в ней-то все складывается неплохо. Не исключено, что захочет восстановить отношения человек, который прежде был очень дорог. Вторая половина декабря беспокойна: становится больше подозрений и тревог, ты ждешь то ли неприятностей, то ли плохих новостей, и не замечаешь того, что на самом деле происходит.

Львов в декабре не раз и не два огорчит то, что изменить ситуацию в личных отношениях немедленно и кардинально никак не удается. Все идет неплохо, но нужно очень много терпения. Если его окажется недостаточно, то ты начнешь давить на любимого человека, а это не приведет ни к чему хорошему. Позволь событиям развиваться своим чередом.

Девам стоит иметь в виду, что любые важные вещи лучше обсуждать с любимым человеком в начале месяца. Это касается и общих планов на будущее: договориться о них будет проще до 15 декабря. Да и знакомства, которые могут получить романтическое продолжение, возможны именно в это время. Позже разногласия станут более вероятными, как и взаимные претензии. Скорее всего, именно тебе придется идти на компромиссы, чтобы избежать конфликта.

Весам не стоит проявлять инициативу в начале месяца. Трудно будет повести себя правильно, интуиция чаще обычного дает ложные подсказки, и ты выдаешь желаемое за действительное. Иногда трудно понять истинные намерения любимого человека. В конце декабря удастся спокойно поговорить о многом, принять решения, касающиеся будущего отношений.

Скорпионы получат массу позитивных эмоций. Первая половина декабря развеет все сомнения и подозрения, подарит поводы для радости. Будут возможности для новых знакомств и флирта, это порадует представителей знака, в жизни которых давно не было любовных историй. Конец месяца будет труднее, чем начало, но и он не разочарует, если ты не станешь ожидать слишком многого.

Стрельцы могут быть не самыми лучшими собеседниками в начале декабря, и это отразится на личной жизни представителей знака. Романтические отношения становятся более прохладными, самые впечатлительные могут даже задуматься о том, чтобы разорвать связи. Не торопись! Совсем скоро тебя ждут заметные перемены к лучшему и исполнение давних желаний.

Козерогам придется пережить несколько неприятных моментов в декабре. Возможно, они и не будут связаны с личной жизнью, но представителям знака будет остро не хватать поддержки близкого человека. Не скрывай своих переживаний: чем раньше ты расскажешь, что происходит, тем быстрее решатся все проблемы.

Водолеи могут несколько растеряться в начале декабря: уж слишком неоднозначной будет ситуация. Не исключено, что придется делать непростой выбор, причем интуиция не даст ни одной подсказки. Но вскоре все прояснится, станет ясно, что ты не ошиблась. Вторая половина декабря полна приятных романтических сюрпризов.

Рыбам важно не обманывать себя и не хитрить с другими. В декабре именно искренность и открытость дают шанс почувствовать себя счастливее. Отношения с любимым человеком станут заметно проще. Новые знакомства вероятны во второй половине месяца. Не отказывайся от посещения светских мероприятий: встретить свою любовь ты можешь на любой предновогодней вечеринке.

Источник: https://from-ua.com