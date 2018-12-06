Начиная с первой недели месяца космические объекты предвещают полное затишье: Луна и Солнце спокойны, ретроградация планет отсутствует, а Юпитер и Меркурий находятся в знаке Стрельца. Все это сулит приглушение и даже полное устранение негативных факторов, которые мешают нам жить счастливо.

Именно поэтому Василиса Володина советует направить усилия на работу: если успеете закончить дела, раздать долги и нацелиться на новые успехи, то достойно и весело встретите Новый 2019 год.

Овен

Гороскоп на последний месяц 2018 года предвещает Овнам много работы. Солнце отмечено пребыванием в знаке Стрельца вплоть до 21 декабря, поэтому астролог советует пользоваться удачным стечением обстоятельств и концентрироваться на рабочих моментах. Желательно меньше мечтать, думать о предстоящих праздниках и суетиться. Если Овны самостоятельно не выберутся из этого мысленного хаоса, то к Новому году могут оказаться в депрессии.

Напоследок 2018 год приготовил Овнам много испытаний, и смогут ли они выбраться из них - важный вопрос. Голос разума и помощь близких в декабре в особой цене.

Представителям этого знака важно обходить неприятности стороной, не участвовать в рискованных и сомнительных авантюрах.

Это отличный месяц для работы, для любых важных перемен в жизни, но инициатором этих перемен придется стать самим Овнам. Позитивное влияние планет временно сошло на нет, поэтому привлекать новые события в жизнь Овнов в декабре не будет.

Телец

Представителям знака Тельца в декабре желательно временно абстрагироваться от важной работы, чтобы составить план на будущее. Покровительствующий Меркурий большую часть месяца будет пребывать в Стрельце (с 13 по 31 декабря), что не предвещает ничего важного для финансовой сферы.

Тельцам желательно сконцентрировать внимание на личной жизни, а также поберечь здоровье и не гнаться за карьерным ростом.

Делая выбор между деловыми знакомствами, совещаниями, переговорами и романтическими свиданиями, астролог советует остановиться на втором.

В Новолуние (7 декабря) и в Полнолуние (22 декабря) Тельцам нежелательно подписывать контракты, вкладывать деньги и пускаться в сомнительные авантюры. Любые денежные операции могут привести к фиаско - удачливость в это месяце, особенно в дни включения энергетики Луны, обещает быть не на высоте, возможны убытки и проблемы в материальном секторе.

Близнецы

Близнецам в наступающем месяце предстоит самостоятельно справляться с трудностями, которые будут угрожать успеху и душевной гармонии. Венера, которая 2 декабря войдет в знак Скорпиона, полностью лишится сил. Резкая смена энергетики покровителя может привести к упадку сил и наплыву негатива. Не исключено, что Близнецы ощутят, что люди вокруг стали более враждебными и замкнутыми. Астролог сообщает, что со временем энергетика устаканится и ситуации наладится. Однако все же в первой половине месяца Близнецам желательно быть оптимистичнее и не уходить с головой в проблемы, которые будут, скорее, надуманными, чем реальными.

Декабрь - наиболее удачный месяц для любви. Однако чтобы любимый человек ответил взаимностью, Близнецам важно быть искренними. Это качество притягивает людей, причем молниеносно. Одиноких Близнецов ждет немало сюрпризов в личной жизни. Вероятно, они встретят интересного человека, с которым сначала завяжется дружба, но со временем она перерастет в нечто большее.

Рак

Месяц может пройти в спешке из-за влияния Юпитера. Возможны неудачи и постоянная суета, особенно в начале декабря. Ближе к 20 декабря можно будет снизить активность и с удовлетворением похвалить себя за выполненную работу.

С этого дня наступит период, удачный сразу для двух направлений - для улучшения жизни и для внедрения перемен, которые приведут к разрешению целого клубка проблем.

Так что если Раки готовы к кардинальным перестройкам и не боятся рискнуть, то декабрь - наиболее подходящий период для этого.

В декабре 2018 года у Раков есть все шансы улучшить свою жизнь за счет увеличения продуктивности. Сфера любви отойдет на второй план, уступив работе, однако в ней тоже намечаются хорошие перспективы. В начале месяца вероятны новые знакомства, которые могут стать началом чего-то серьезного - при личных усилиях. Семейным Ракам астролог советует быть внимательнее к чувствам партнера, не нарушать чужие границы в общении и не позволять нарушать свои.

Лев

Усиленное Солнце в Стрельце обещает Львам интересный и многообещающий месяц, который желательно провести в общении с окружающими. Солнце покровительствует укреплению авторитета, привлечению в жизнь полезных знакомств, возобновлению прошлых отношений и удаче в любви.

Кроме того, в этом месяце Львов будут окружать приятные и успешные люди, общение с которыми подарит оптимизм и веру в лучшее.

Период с 1 по 21 декабря - наиболее удачное время для улучшения и развития любых отношений. Острые конфликтные ситуации получится уладить тактичным диалогом.

Переход Солнца в знак Козерога может быть связан с напряжением в любовном плане. С 22 по 31 декабря Львам желательно воздержаться от критики, резких замечаний и претензий в адрес партнера. Особенно это относится к семейным представителям знака. Возрастет вероятность конфликтов и споров из-за эмоциональной неудовлетворенности, что может спровоцировать разрыв отношений. Также в это время нежелательны авантюры и финансовые махинации.

Дева

Девы в декабре будут необычайно практичны и целеустремленны, их деловые качества в этом месяце, благодаря позитивному влиянию Сатурна, будут выше всяких похвал. Верно поступят те, кто решит заострить внимание на решении проблем, важных делах и работе. Сатурн находится в Козероге, и период активизации планеты идеально подходит для урегулирования денежных проблем и рабочих моментов. Есть вероятность, что в начале месяца удастся сократить зависимость от материальных обязательств. Также это отличное время для новых приобретений, закупки товара и подарков для близких.

Середина и конец декабря сопряжены с проблемами в романтических и семейных отношениях. Близкие люди могут вмешиваться в дела Дев, что может стать причиной конфликтов. Вероятно и то, что причиной некоторых неприятных ситуаций может стать отказ любимого человека поддерживать Дев, которые в одиночку ведут семейные дела.

Весы

Сатурн, усиленный в Козероге, принесет Весам удачу и благополучие в декабре 2018 года, но лишь при условии, что те перестанут бездельничать и хандрить без веского повода.

На повестке месяца - деловая активность. Позитивный взгляд на вещи притянет судьбоносные перемены к лучшему, материальную независимость и взаимную любовь.

Именно поэтому астролог рекомендует Весам стать активнее, думать о хорошем и быть упорнее в работе.

Карьера отойдет на второй план, уступив место любви. Астролог предупреждает: работа принесет удовлетворение и большие деньги лишь в том случае, если будет устроена личная жизнь. Весам рекомендуется меньше задерживаться на работе и больше времени проводить с любимым человеком. Постоянная занятость может стать причиной скандалов и разрывов, поэтому в декабре Весам желательно пересмотреть свой распорядок дня и найти время для общения с семьей.

Скорпион

Многим представителям зодиакального круга звезды пророчат тихий и спокойный месяц, а вот Скорпионов, напротив, ждет беспокойный и насыщенный событиями декабрь.

Влияние Юпитера сулит лихорадочную активность во всех сферах жизни - побуждает к активной деятельности, переоценке ценностей и анализу прошлых ошибок.

В этом месяце Скорпионов ожидают крупные покупки и существенные расходы, конфликты с руководством, упадок сил, нервозность, новые повороты судьбы.

Позитивные установки помогут нейтрализовать негатив и наполниться энергией. Упадок сил по вечерам - признак того, что Скорпионы идут в верном направлении. Ближе к 20 декабря можно будет остановить этот забег трудолюбия и сконцентрироваться на подготовке к встрече Нового года.

Стрелец

Стрельцам планеты предрекают успех, удачу, благополучие и процветание. В их знаке будут сразу три объекта: Солнце (с 1 по 21 декабря), Меркурий (с 13 по 31 декабря) и Юпитер (с 1 по 31 декабря). Их влияние подарит чудесные новости, удовлетворение от работы и счастливые отношения с близкими.

Единственное, что для Стрельцов будет неблагоприятно, - это путешествия. Увы, но командировки и поездки могут иметь неприятные последствия. Взамен этого звезды повысят интуицию.

Стрельцам рекомендуется прислушиваться к своим чувствам, ведь на протяжении месяца с ними будут случаться пронзительные вспышки озарения.

В этом месяце мечты о славе или самореализации могут осуществиться.

Козерог

Козерогам в декабре необходимо следить за подсказками Вселенной и значимыми событиями. Влияние Сатурна подарит стимул всем, кто мечтает о призвании, удаче и источнике мотивации. Но успех в жизни может потребовать жертв. Есть вероятность, что счастливая карта выпадет конкурентам или удача будет сопровождаться трудностями. Астролог советует Козерогам воспринимать любую неприятную ситуацию как новый опыт и возможность стать мудрее.

В начале месяца Козерогам желательно избегать авантюр и махинаций. Они могут стать причиной серьезных неприятностей, из которых будет сложно выбраться. Легкие деньги маловероятны, в почете труд.

Успех придет, но только после активной работы.

Деловая активность поможет Козерогам не только продвинуться вверх по карьерной лестнице, но и раскрыть свои таланты и богатый потенциал.

Если любимая работа начнет приносить доход, то она станет еще интереснее. Да, Козерогам нужно приготовиться к порции испытаний, но если сохранять оптимизм, то никакие неприятности не страшны.

Водолей

Водолеям астролог рекомендует использовать декабрь для личностного развития. Благодаря влиянию усиленного Нептуна в Рыбах может вырасти самооценка. Проявив инициативу, представители этого знака могут стать более независимыми и увеличить свой доход. Также планета-покровитель усилит интуицию и любознательность, что поможет принять верные решения и будет стимулировать интеллектуальную активность.

Согласно наблюдениям астролога, первая и вторая декады месяца - идеальное время для новых проектов, стартапов, обучения и повышения квалификации.

Однако Водолеям потребуется мысленно вернуться к прошлому опыту, провести анализ и обновить свои знания.

Конец месяца располагает к путешествиям и новым приобретениям. При этом Водолеи могут столкнуться с неприятностями, которые потребуют срочного принятия решений. Для успешного преодоления преград желательно своевременно реагировать на меняющуюся обстановку и прислушиваться к интуиции. Некоторые планы и договоренности могут быть внезапно сорваны. Также конец декабря - крайне неблагоприятное время для кредитования и дачи денег взаймы.

Рыбы

Положение планет в декабре указывает на то, что Рыбам необходимо активно поработать, однако обстановка и настроение могут помешать выполнению данной задачи. Резкая смена энергетики покровительствующей Венеры, которая 2 декабря войдет в разрушительный знак Скорпиона, сделает Рыб более чувствительными и эмоционально уязвимыми.

Может появиться впечатление, что окружающие люди настроены враждебно.

Если представители этого знака не смогут перебороть в себе эти чувства, то рискуют провести весь месяц в подозрениях и сомнениях.

Рыбам рекомендовано обращать меньше внимания на слухи и сплетни вокруг, иначе злые языки не дадут им спокойно и продуктивно провести месяц. Желательно меньше сомневаться в себе и близких. Кроме того, астролог советует выбирать более интересные занятия, иначе стимула работать может не оказаться вообще. Творческий и эмоциональный подъем возможен только в случае личной заинтересованности.