Самый влюбчивый Знак Зодиака

17.12.2018 09:30

Весна в самом разгаре, а это значит, что всем хочется влюбиться без памяти. Однако некоторые влюбляются постоянно, независимо от времени года, потому что были рождены под самым любвеобильным Знаком Зодиака, пишет dailyhoro.

Одна из главных проблем заключается в том, что всем людям каким-то магическим способом удалось родиться под разными созвездиями, с разным набором качеств. То есть мы могли бы жить, работать и любить совершенно нормально, если бы не эти сумасшедшие звезды. К вашему вниманию рейтинг самых влюбчивых Знаков Зодиака.

12 место — Дева

Девы на последнем месте, потому что они образцовые однолюбы. Представители этого Знака влюбляются раз и навсегда, причем не в первого встречного, а в своего партнера, с которым прожили эдак лет десять и полностью убедились в том, что десять лет назад сделали правильный выбор. Но не стоит думать, что Девы — какие-то там моногамные пуритане. Совсем напротив: разнообразию сексуальной жизни этого Знака позавидуют все. Просто Девы, знаете, не путают горячее с удобным: чувства — это когда на всю жизнь, а роман — это так, возможность разогнать скуку и размять мозги.

11 место — Козерог

Типичные Козероги влюбляются еще в раннем детстве, в придуманный образ, который затем на протяжении всей сознательной жизни ищут. К возрасту сексуальной зрелости образ идеального партнера, как правило, уже отполирован до блеска. Так что шанс стать объектом любви педантичного Козерога если и есть, то один из ста. Самое интересное — то, что Козероги находят-таки того самого человека, который совпадает с их прототипом совершенства до последнего штриха. А вот всех остальных просьба не беспокоить — зря стараетесь.

10 место — Скорпион

Вот это поворот! Репутация самого скандального, любвеобильного и страстного Знака прилипла к Скорпионам совершенно случайно: влюбляются они очень редко, зато насмерть. В пылу пожара этой бесконечной страсти сгорает и объект обожания Скорпиона, и случайные прохожие, и сам Скорпион, а свидетели увиденного зрелища еще долго вспоминают этот неистовый огонь любви. Если быть откровенными, то типичный Скорпион устраивает такое апокалиптическое шоу всего лишь несколько раз, а потом влюбляется совершенно серьезно, заводит семью, хранит верность, строит дом.

9 место — Овен

Бытует мнение, что представители Знака Овна постоянно в кого-то влюблены, но впечатления эти ложны — Овны сложны. В глубине души эти самоуверенные и напористые бараны — робкие ягнята, и сильных чувств боятся, как ножа. Это не удивительно: любовь — ахиллесова пята Овнов. Это высокое чувство способно сделать Овна слабым. Поэтому сначала представители этого Знака долго и нудно присматриваются к своему потенциальному партнеру, взвешивают все «за» и «против», а уже потом идут в бой. И вот в этот момент их проще убить, чем остановить.

8 место — Рак

Раки любви боятся, потому что кто же знает, чего от этой любви ожидать — вдруг еще осложнит размеренную и спокойную жизнь. Ну уж нет. Раку такого добра не надо. С другой стороны, Вселенная создала Раков ужасно любвеобильными. По этой причине в каждой мимолетной симпатии Раки умудряются разглядеть неподдельную чистую любовь со счастливым концом. Это тот самый случай, когда и хочется, и колется, а посему Раки вынуждены постоянно держать себя в ежовых рукавицах, чтобы вот-вот не натворить глупостей, а в ночи заливают подушку горькими слезами от безответной любви.

7 место — Телец

Тельцы заработали себе репутацию верных однолюбов, но совершенно незаслуженно. Влюбляются представители этого Знака довольно часто и, что немаловажно, очень быстро, поэтому занимают заслуженное седьмое место в рейтинге самых влюбчивых Знаков Зодиака. Для них действует железное правило: сначала нужно влюбиться, а оценить свои отношения можно и потом. Когда-нибудь в другой раз. Точнее, никогда, ведь Тельцы о своей влюбчивости никому ничего не рассказывают, даже возлюбленному человеку. Это же придется вступать в отношения, а Тельцы этого не хотят. Они хотят бабочек в животе, восторга, а не этих брачных игр с какими-то глупыми правилами.

6 место — Водолей

В самом центре уютно расположились представители созвездия Водолея. Это, пожалуй, единственный Знак, который все никак не может понять, что ему нужно — умный или красивый партнер. Водолеи либо влюбляются на века с первого взгляда, либо осторожно, иногда годами, перебирают самые лучшие и выгодные варианты. Причем они прекрасно понимают, что пройдет немного времени и у них сменится фаза, предпочтения, а вместе с ними и партнер.

5 место — Рыбы

Рыбы находятся в постоянном поиске своей идеальной любви, потому что жить без любви они не могут. Если Рыба влюблена — она дышит и живет. Но вот близость объекта любви тут совершенно ни при чем, особенно если рядом нет подходящей кандидатуры. Представителям этого Знака проще влюбиться в свои фантазии, мечты и грезы, чем в настоящего человека с полным багажом предрассудков и комплексов.

4 место — Лев

Совсем немного, и Львы возглавили бы тройку лидеров, но как бы не так. Тому есть причина: во Львов чаще всего влюбляются, поэтому, действуя из благородных побуждений, короли зодиакального круга эту любовь принимают, как дар, но сами влюбляются на удивление реже. А принимают они эту любовь чуть ли не 15 раз за сутки. Но и влюбляться тоже приходится, потому что без высоких чувств представители этого Знака задыхаются. К счастью, природа наделила их способностью быстро влюбляться и стремительно терять интерес.

3 место — Весы

Главное жизненное кредо Весов, открывающих тройку любвеобильных лидеров, звучит так: хочу больше любви, больше внимания, больше чувств. Проблема их заключается в том, что, как только находится желающий подарить Весам всю свою любовь, их потребность в любви тут же сгорает.

2 место — Близнецы

Представители Знака Близнецов влюбляются молниеносно, страстно и навсегда. Каждые полгода, если быть точнее. Причем каждый раз они искренне убеждены в том, что на этот раз все точно навсегда, что наконец нашли того самого человека. И это кристальная правда. Просто все дело в том, что сегодня Близнецы одни, а завтра — уже другие. Поэтому сегодня они любят одного, а завтра уже могут полюбить другого.

1 место — Стрельцы

И на первом месте у нас — Стрельцы! Самый любвеобильный, влюбчивый и неверный Знак Зодиака. Насчет неверного можно поспорить, а все остальное — чистая правда. Стрельцы в принципе не умеют жить без любви: если они одиноки, то жизнь теряет всякий смысл. Поэтому Вселенная наградила их стрессоустойчивостью, которая заключается в мгновенной влюбчивости. А любят представители этого Знака неистово, но быстро сгорают. Поэтому, как только эмоциональный накал спадает, Стрельцы отправляются на охоту за новым донором любви. Но если захотят, могут постоянно влюбляться в своего партнера, причем с новой силой.

Источник: https://from-ua.com