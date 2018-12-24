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Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
2019 год считается астрологически гораздо лучшим годом, чем предыдущий для всех знаков Зодиака. Поэтому, если что-то не получалось у Вас - в 2019 обязательно получится!
Но есть один знак Зодиака, которому повезет больше всего.
Ему будет сопутствовать успех и везение во всех сферах жизни.
И это - Стрельцы!
Для них год будет самым удачным из-за прохождения Юпитера. Он считается планетой великих благ и удачи.
Юпитер вошел в знак Стрельца в ноябре 2018 года и покинет его только в декабре 2019 года.
Кроме того, именно Юпитер является управителем этого знака. Другими словами планета возвращается в свой дом. А этот аспект считается приносящим пользу и удачу.
2019 год пройдёт под мощным энергетическим влиянием Солнца, Марса и Земли. Это отразится на всех знаках Зодиака.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, знаки Зодиака
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