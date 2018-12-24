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Названы самые гулящие знаки зодиака
Не имеет значения, кто больше, а кто меньше склонен к изменам, если вы следуете советам любовных гороскопов. Звезды всегда подскажут, как поступить в той или иной ситуации и укрепить отношения в любой год, месяц или неделю.
Самые гулящие мужчины по Знаку Зодиака
Мужчины-Близнецы. Близнецам чаще других мужчин чужда верность. Они обожают свободу, поэтому их сложно удержать от измен. Конечно, существуют исключения и особые условия, при которых даже такие гулящие мужчины могут быть верными, но это случается реже, чем с представителями других Знаков Зодиака. Близнецы любят общение и новые знакомства, поэтому порой им сложно противостоять соблазну.
Мужчины-Стрельцы. У представителей этого Знака нет особой тяги к изменам, но они реже других мужчин могут совладать с собой. Причина очень проста — им необходимо поддерживать свою репутацию самых обаятельных и сексуальных. Самовлюбленности Стрельцов нет предела: они хотят быть «дон жуанами», героями женских сплетен.
Мужчины-Рыбы. У Рыб есть уникальная черта — легкость в принятии решений. Если Стрельцы и Близнецы думают перед тем, как изменить второй половинке, то Рыбы — нет. Единственное, что их останавливает от походов налево, — осознание того, что сделать это безнаказанно не получится. Рыбы действительно любят своих женщин, но им не хватает чувства насыщения. Эти мужчины очень любвеобильные, раскованные и легко поддающиеся соблазну.
Самые гулящие женщины по Знаку Зодиака
Женщины-Овны. Им часто хочется вступить в связь с другим мужчиной просто из любопытства. Представительницы этого Знака всегда проявляют инициативу сами. Они охотницы по своей натуре, поэтому им необходимо самостоятельно выбирать «жертв». Мужья Овнов очень часто остаются в неведении, не подозревая, что их избранницы — это тайные хищницы, маскирующиеся под милых жён.
Женщины-Весы. Весы изменяют невероятно часто, однако делают это не совсем обычно. До интимной связи у них доходит дело лишь с избранными, а большинству мужчин они позволяют флиртовать с собой, делать подарки. Этим дамам нравится мужское внимание. Они считают, что без него женщина не является полноценной. Если мужчина полюбил представительницу этого Знака и они поженились, то придется смириться с тем, что она будет позволять окружающим оказывать себе знаки внимания.
Женщины-Близнецы. И вновь этот Знак Зодиака врывается в список самых неверных спутников жизни. Женщины, рожденные под влиянием стихии Воздуха, обожают свободу, поэтому измены для них — это практически необходимость в некоторых ситуациях. Близнецы ценят мужчин, которые их не контролируют. В отношениях с Близнецами нужно чувствовать тонкую грань между навязчивым контролем и чрезмерной свободой.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, отношения, измена, знаки Зодиака
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