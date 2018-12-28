Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году

28.12.2018 10:15

2019 год считается астрологически гораздо лучшим годом, чем предыдущий для всех знаков Зодиака. Поэтому, если что-то не получалось у Вас - в 2019 обязательно получится!

Но есть один знак Зодиака, которому повезет больше всего. Ему будет сопутствовать успех и везение во всех сферах жизни, пишет lifter и Unica.ro.

И это - Стрельцы!

Для них год будет самым удачным из-за прохождения Юпитера. Он считается планетой великих благ и удачи.

Юпитер вошел в знак Стрельца в ноябре 2018 года и покинет его только в декабре 2019 года.

Кроме того, именно Юпитер является управителем этого знака. Другими словами планета возвращается в свой дом. А этот аспект считается приносящим пользу и удачу.

2019 год пройдёт под мощным энергетическим влиянием Солнца, Марса и Земли. Это отразится на всех знаках Зодиака.

Согласно китайскому астрологическому календарю, 2019 году покровительствует Свинья, пишет Eu Fale!. В Японии считают, что новым годом будет управлять Кабан, а в Таиланде – Слон.

Точно известно, что 2019 год пройдёт под мощным энергетическим влиянием Солнца, Марса и Земли. Земля подомнет под себя воинственный и агрессивный Марс. Противостояние сменится сближением.

2019 год Свиньи будет ярким, каждый человек почувствует желание жить, творить, радоваться жизни во всех её проявлениях.

Многие из нас перестанут задумываться о завтрашнем дне и начнут ценить то, что имеют в данный конкретный момент.

Начнётся перестройка, придет время собирать камни, нас ждет выяснение отношений и отпускание грехов. 2019 год должен стать звездным часом для знаков Зодиака водной стихии: для Рака, Скорпиона, Рыб.

Их желания будут исполнятся, мечты воплощаться в жизнь. Сама Вселенная станет трудиться ради этого. Опоздавшим на этот праздник жизни придётся ждать другого шанса. Возможно, очень и очень долго.

Вот что в 2019 году ждет каждый знак Зодиака:

Овны.

Дорогие Овны, поберегите силы, в 2019 году вас ждет настоящая запара. Начальники, заметив, как вы умело и дерзко справляетесь с заданиями, станут подкидывать всё новые и новые задачи.

Там, где все остальные сделают два шага, вам придется сделать пять скачков. Не все будет идти гладко, зато наступающий год подарит вам новые яркие эмоции и перспективы. Благодаря поддержке семьи Овнам удастся преодолеть все трудности.

Запомните: в 2019 году вам нельзя сомневаться в себе и тормозить. Иначе пиши пропало. Вас охватит паника, вы начнете делать ошибки. Так что никаких сомнений и колебаний, вы всё равно лучшие при любом раскладе.

Тельцы.

2019 год - ваше время. Вы получите возможность взять от жизни все, что пожелаете. Вы обретете богатырскую силу. На работе будете рвать и метать, после работы - веселиться до упаду. Вам не грозит переутомление, усталость будет приятной.

Опирайтесь на интеллект и физическую выносливость. В личной жизни наступят крупные перемены. Если вы одиноки, то встретите свою половину, если уже нашли, примете решение о создании семьи, ну а семейный Телец может рассчитывать на рождение ребёнка.

Благодаря упорству и труду вы сможете накопить приличную сумму, купите машину, коттедж и даже личный самолет.

Близнецы.

Вас ждут встречи с интересными людьми. Впрочем, как и всегда. Вы даже сможете извлечь из этих знакомств какую-то пользу: вам помогут продвинуться по службе или же подбросят интересную идею.

Периодически вам будет казаться, что все катится коту под хвост. Проблемы могут возникнуть и в деловой сфере, и в межличностных отношениях.

Помните: если что-то не получается, забудьте, переключитесь на другую деятельность. Любые неожиданные удары судьбы встречайте смело и с высоко поднятой головой. Просто обогните препятствие и идите дальше.

Раки.

В 2019 году вы осмелитесь ступить на дорожку, по которой боялись пройтись даже в светлое время суток. Например, приметесь штурмовать любовное направление. Свободно и без стеснения признавайтесь в своих чувствах и требуйте решительного ответа.

Ответ «нет» не должен вас обескуражить. Расставание даст вам долгожданную свободу, и вы сможете пуститься на поиски нового объекта любви. В 2019 году у вас есть реальный шанс встретить родственную душу и почувствовать сильное физическое влечение.

На работе все будет стабильно. Главное - не идите на поводу у тех, кто захочет склонить вас к какой-нибудь афере. А такие найдутся - уж не сомневайтесь.

Львы.

Солнце, ваш покровитель, займёт доминантное положение. Вам однозначно повезет. Вы получите возможность реализовать свои замыслы, но только с привлечением крепкой и слаженной команды.

Не гонитесь за двумя зайцами - ни одного не поймаете. 2019 году сулит вам прибыль и успех в любом начинании. В личной жизни всё сложится не так однозначно, важно прислушиваться ко второй половинке.

Распределяйте силы и не перенапрягайтесь. Задумайтесь о том, что нужно именно вам, и не спешите решать чужие проблемы.

Девы.

Для вас 2019 год будет благоприятным, он пройдет легко и непринужденно. Вы получите шанс изменить жизнь, не прикладывая особых усилий. На работе вас ждут кадровые перестановки.

Не напоминайте начальству о собственных заслугах и достижениях. Они и так все помнят. Не позволяйте коллегам пользоваться вашей добротой и отзывчивостью. Не бойтесь говорить "нет", и всё сразу встанет на свои места. Руководитель быстро поймёт, кому следует повысить зарплату.

Будьте готовы к тому, что вас будут привлекать те люди, рядом с которыми вы никогда себя не представляли. Ваша любовь будет сильнее предрассудков. Когда наступит отрезвление, вы сильно удивитесь своему выбору.

Весы.

Вы получите много интересных предложений. Для вас грядут серьезные перемены. Ставьте перед собой амбициозные цели. Не рискуйте и не надейтесь на счастливое стечение обстоятельств.

Только трудолюбие и холодный расчет помогут вам реализовать ваши замыслы. Делайте то, что считаете нужным, твердо стойте на своём. Постарайтесь использовать каждую подвернувшуюся возможность.

Не позволяйте людям манипулировать вами. Помните о своих целях и четко следуйте составленному плану, не обменивайте свои стремления на что-то абсолютно неинтересное и невыгодное.

Скорпионы.

Работа и учёба отойдут на второй план. Основные изменения вас ждут в личной жизни. Здесь будет весело и интересно. В 2019 году представители противоположного пола будут уделять вам повышенное внимание.

Это поможет вам продвинуться по карьерной лестнице. Правда, если вы уже находитесь в отношениях, постарайтесь не спалиться. Активно пользуйтесь новыми контактами для достижения целей.

Будьте готовы к тому, что иногда эмоции станут брать верх над здравым смыслом и, наоборот, там, где надо слушаться сердца, включится холодный разум.

Стрельцы.

Вы будете полностью заняты самореализацией. Ваша жизнь будет очень насыщенной. Без дела вы сидеть не будете. Даже отдых организуете активный: отправитесь в горы или в долгое путешествие.

В этом году вам все будет даваться довольно легко. Готовьтесь к тому, что весь год будете встречаться и вести переговоры с самыми разными людьми, заключать соглашения, подписывать контракты.

Не заводите сомнительные связи, никакого интима на первой встречи, подходите к отношениям с холодной головой и здравым рассудком.

Козероги.

Вы давно мечтали о повышении? Получите. Вам хотелось, чтобы вон тот молодой обратил на вас внимание? И это сбудется! Но только если вы приложите хотя бы малейшее усилие. Препятствий в личной жизни у вас будет минимум.

Если вы до сих пор одиноки, начинайте присматривать пару. Лучше, если это будет кто-то из вашего окружения. Не проявлять инициативу. Если вас позовут замуж, будьте готовы к переезду в дом (город, страну) супруга.

Что бы ни происходило в этом году, всё будет вам на пользу. Даже форсировать события не потребуется, ситуация станет разворачиваться без задержек и по вашему сценарию.

Водолеи.

Считайте, что вытянули счастливый билет. В этом году у вас все получится. Вы уже давно в отношениях? Тогда пора сыграть свадьбу или обвенчаться. Вам предстоит много труда и забот. Впрочем, сил у вас будет предостаточно.

Препятствий на вашем пути в данный период будет мало, причём все незначительные. Не загадывайте на будущее, наслаждайтесь настоящим. При этом остерегайтесь обмана.

Определись с главным желанием, а затем приступайте к его реализации. Рассчитывайте только на себя, не расслабляйтесь, даже если тому способствует ситуация. Если хотите устроить личную жизнь, берите инициативу в свои руки. Не нужно надеяться на удачу.

Рыбы.

Для вас 2019 год сложится весьма удачно. Вы сумеете в полной мере реализовать свои творческие планы. Вы будете действовать целеустремлённо и настойчиво, но не спешите радоваться.

Безусловно, вы умны и талантливы. Но этого мало. Работа - вот что сделает из вас человека. Так что забудьте на время о своей исключительности и не вздумайте ею гордиться. Вы окажетесь в выигрыше при любом раскладе, постарайтесь сохранить о себе хорошее впечатление.

У вас есть шанс продвинуться по карьерной лестнице. В год Желтой Свинки оставайтесь собой, и любой понравившийся человек окажется у ваших ног.

Источник: https://from-ua.com