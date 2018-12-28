Финансовый гороскоп на январь 2019 года

28.12.2018 07:48

В январе многие Знаки Зодиака смогут обратить финансовую удачу на свою сторону. Чтобы достичь желаемого как можно скорее, прислушайтесь к рекомендациям ежемесячного финансового гороскопа.

Начало года — идеальное время для того, чтобы изменить свою жизнь и улучшить материальное положение. В это время представителей многих Знаков Зодиака ожидают положительные перемены и новые возможности, благодаря которым они смогут продвинуться к своих целям. О том, как планеты и звезды повлияют на финансовую сферу в начале 2019 года, рассказали астрологи и специалисты.

Овен

В грядущем месяце Овны могут положиться на помощь Марса. Уже в начале января покровитель перейдет в усиленную позицию, поэтому это наиболее благоприятное время для новых начинаний. Те, кто уже давно задумывался о смене работы, могут не бояться перемен: у Овнов есть все шансы найти высокооплачиваемую и перспективную работу. 21, 22, 23 января — самые удачные дни в январе. Так как Марс станет активнее, в это время можно совершать дорогие покупки, приобретать недвижимость и отдавать долги.

Телец

В течение всего месяца финансовое положение Тельцов может меняться постоянно. 10, 11, 15, 16, 19 и 20 января Луна будет пребывать в усиленной позиции, поэтому это наиболее удачное время для возврата долгов, вложения денег в ценные бумаги или желанных покупок. В остальные дни покровитель будет ослаблен, из-за чего Тельцы рискуют столкнуться с мошенниками или случайно потерять деньги. В грядущем месяце астрологи советуют избегать крупных трат, а вместо этого заняться накоплением.

Близнецы

Пока Меркурий пребывает в нейтральной позиции, финансовое положение Близнецов не изменится. Если на данный момент имеются сбережения, лучше потратить их с пользой. Это наиболее удачное время для того, чтобы отправиться в отпуск и восстановить энергию, а по возвращении приступить к работе с новыми силами. Благодаря влиянию Сатурна Близнецы смогут работать продуктивнее, что станет поводом для денежного вознаграждения. Чтобы денежные трудности не возникали и в последующие месяцы, необходимо набраться смелости и поговорить с начальником о повышении зарплаты.

Рак

В первой половине месяца у Раков появится шанс улучшить свое финансовое положение. В это время представителей этого созвездия ожидают новые возможности, которые нельзя упускать, иначе денежные трудности могут преследовать Раков до конца года. С 21 января Луна станет слабее, поэтому с этого момента необходимо осторожнее обращаться с деньгами и по возможности не совершать дорогие покупки. В это время астрологи советуют распланировать бюджет на следующий месяц, чтобы избежать непредвиденных расходов.

Лев

Благодаря усиленному влиянию Марса удача будет сопутствовать Львам до конца января. В этом месяце они получат много заманчивых предложений, и, возможно, это приведет к масштабным переменам в финансовой сфере. Львам предстоит погрузиться в решение финансовых вопросов, так как в конце прошлого года растраты могли отразиться на материальном положении. 18, 21, 22 и 23 января покровитель Марс станет активным, поэтому это наиболее удачное время для поиска дополнительного заработка или смены работы.

Дева

Учитывая то, что в грядущем месяце Меркурий по-прежнему будет слабым, Девам необходимо проявить осторожность в обращении с деньгами. В этот период желательно не тратить, а копить денежные средства, иначе к концу месяца денежных проблем станет гораздо больше. Однако не стоит идти на риск и доверять сомнительным вкладам, так как вернуть утраченные деньги получится с трудом. В это месяце астрологи советуют Девам больше работать, чтобы восполнить денежные запасы и заложить фундамент для будущих карьерных успехов.

Весы

В январе работа принесет Весам не только деньги, но и удовольствие. Начальник отметит их достижения и упорство, что послужит поводом для денежного вознаграждения. В плане финансов месяц станет удачным для тех, кто попытается найти новые источники заработка. Можно вложить деньги в ценные бумаги, обдумать возможность открытия собственного дела или же развить новые таланты, которые впоследствии станут приносить доход.

Скорпион

Финансовая удача станет главной спутницей Скорпионов январе, поэтому в это время можно смело вкладывать деньги в надежные проекты, брать кредиты и приобретать дорогие вещи. Минимальных денежных потерь избежать не удастся, но они никак не отразятся на бюджете Скорпионов. С 21 по 23 января покровитель Марс будет активен в аспектах с другими планетами, и в это время Скорпионы могут получить неожиданное денежное вознаграждение. Можно поговорить с начальником о повышении оклада или же попытать удачу в лотерее.

Стрелец

Финансовый гороскоп сулит Стрельцам удачный месяц. Уже 1 января энергетика Марса станет сильнее, и, несмотря на разгар праздников, представители это созвездия захотят погрузиться в работу или задумаются о достижении заветных целей. Трудоспособность повысится, поэтому Стрельцы начнут работать более упорно и таким образом смогут добиться повышения. 10, 11, 15, 16, 19 и 20 января антагонист Луна будет пребывать в усиленной позиции. В это время категорически не рекомендуется давать деньги в долг, так как их возврата придется ждать очень долго.

Козерог

В грядущем месяце Козерогов ожидает финансовая стабильность. Под влиянием Марса удастся завести полезные знакомства, заключить выгодные контракты или найти надежного партнера и открыть свой бизнес. Однако крупной прибыли ждать не стоит, так как плоды стараний станут заметны гораздо позднее. Во второй половине месяца Козерогам придется больше работать, чтобы получить поощрение от руководства. Не стоит жалеть о потраченных силах: в конце месяца Козероги смогут получить заслуженную премию или даже продвинуться по карьерной лестнице.

Водолей

Под влиянием Нептуна и Сатурна Водолеям удастся завести полезные знакомства уже в начале месяца. Заручившись поддержкой влиятельных людей, можно смело открывать собственное дело. С 1 января антагонист Марс перейдет в усиленную позицию, что сулит Водолеям неприятности на работе и незначительные денежные потери. Чтобы избежать этого, необходимо проявить осторожность и не брать в долг у малознакомых людей. Кроме того, в предстоящем месяце необходимо реже тратиться на покупки и развлечения, а вместо этого отложить деньги на более полезные приобретения.

Рыбы

В начале месяца Рыбам придется работать в полную мощь. Несмотря на то, что после праздников включиться в работу не так просто, бездействие может повлечь за собой денежные проблемы и привести к апатии. Тем, кто хотел отправиться в отпуск в январе, астрологи рекомендуют отложить свои планы. Подобные растраты могут усугубить материальное положение Рыб, и стабилизировать его удастся лишь к середине года. Во второй половине января не рекомендуется вкладывать деньги и приступать к реализации глобальных проектов. В этот период покровительница Луна окончательно лишится сил, поэтому любые риски могут привести к финансовым потерям.

Источник: mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru