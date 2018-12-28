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Какие перемены в любви в 2019 году ждут разные знаки Зодиака
Неоспоримо то мнение, что для достижения любовных успехов все средства одинаково хороши. Но если судьба посылает нужного человека, то необходимо знать, какие сюрпризы уготованы на сердечном фронте, пишет "Клубер". 12 звездных представителей смогут для себя выяснить, к чему приведут отношения - к судьбоносным испытаниям или к покупке свадебных колец.
Овен
Глобальные изменения в новом году не предвидятся. Все, что создавалось со временем, укрепится, а то, чего не было - не пребудет. Все относительно и спокойно. Судьбоносная встреча пока обходит представителей стороной. Но не все так печально! За этот год Овны научатся ценить отношения и обращать внимание на то, что скрывается за ними. А на яркую мишуру и беспочвенные обещания лучше не реагировать.
Телец
Все любовные начинания только начинаются. Для одиноких Тельцов большая вероятность встретить своего человека, начать с ним отношения и перейти к официальной части союза. В трудных отношениях лучше поставить жирную точку, они все равно ни к чему положительному не приведут. Искренне выражайте свои чувства, прислушивайтесь к интуиции и внесите немного адреналина в свою жизнь. И не отказывайтесь от новых встреч и свиданий!
Близнецы
Этот год будет наполнен новыми эмоциями и впечатлениями, которые подарит импозантный партнер. Хотя все эти события могут не перейти во что-то серьезное и долговременное. Противоположный пол заинтересуется представителем, как личностью, и даже предложит себя связать узами брака, но не стоит спешить это делать. Еще не наступило время для серьезных отношений. Но если захочется создать семью, то лучше все предпринять с представителем земного знака.
Рак
Любовные переживания Ракам не грозят ни с какой стороны. Все силы они бросят на построение карьеры, увлечение или учебу, но не на романтические отношения. У семейных представителей все начнет продвигаться своим чередом, поэтому никаких непредвиденных сюрпризов не предвидится. Смело можно положиться на свой надежный тыл и опору. Главное, не провоцировать скандалы и не инсценировать собственное негодование по поводу некоторых постельных моментов.
Лев
Этот год вознаградит Львов за все его страдания и переживания. Судьба пошлет того человека, который перевернет все представления о любви. Также не опоздают с появлением финансовая удача, творческий потенциал и решение проблем. Заключить брак можно со знаком, который наделен спокойным характером. И не ставьте перед партнером завышенных требований и ожиданий. Благодаря всем советам, от Львов не ускользнет удача.
Дева
Несмотря на постоянное мнение окружающих, Девам пришло время научиться мыслить независимо. Как только они избавятся от лишнего перфекционизма, у них появится шанс наладить свою личную жизнь. Судьба пошлет встречу с человеком с прошлого, с которым при правильном подходе можно построить настоящее. И не следует бояться делать первый шаг и переходить к более решительным действиям. Именно таким приемом за хвост можно поймать удачу.
Весы
Пришло время ничего не ждать, а расслабиться и плыть по течению. Не нужно ничего контролировать, значительно мудрее пожинать свои плоды. Начинается время перемен и новых отношений. Многие представители знака Весы обратят внимание на романтическую персону, но для душевного спокойствия им нужен только досрочный союз. Поэтому выбирать в партнеры следует проверенного человека, с серьезными взглядами на жизнь. Прислушивайтесь к своим эмоциям и принимайте адекватные решения, о которых никогда не придется сожалеть.
Скорпион
Мощная энергетика Скорпионов часто направляется не в то русло, куда должна идти. Они стараются подавить партнера, навязать свое мнение и контролировать каждый его шаг. Это приводит к разногласию и конфликтам. Для полного счастья представителям знака следует научиться быть терпеливее и более лояльней относиться к своему партнеру. Способность изменить в лучшую сторону качества, поможет привлечь в свою жизнь любовь. И если появится на горизонте партнер с кипучей энергией, не упускайте его из вида, ибо он и есть долгожданная судьба.
Стрелец
В любовном фронте у Стрельцов намечаются бурные перемены, и их следует ожидать в весенний период. Их настигнет озарение, что семейная жизнь гораздо лучше мелких интрижек. И в их планах будет остепениться и начать строить серьезные отношения. Стабильные привязанности помогут поставить точку представителям в изнуряющих и ничего незначащих связях. Брачные узы гарантируют надежную крепость и прочность. А если есть гармония, то появятся все шансы ощущать партнера на дистанции.
Козерог
В году Желтой Свиньи собственная жизнь начнет налаживаться при условии, что Козероги найдут время для отдыха и развлечений. Неплохо смерить свои амбиции и отодвинуть на второй план карьерный успех. Только ощутив на собственной шкуре настоящий комфорт, представители знака смогут подавить свои старые привычки. Не цепляйтесь за свободные отношения, они не станут для вас долгосрочными. Ищите того, кто противоречит взглядам, ведь нестандартный союз способен зародить прочный тандем.
Водолей
Никакие кардинальные сдвиги и перемены в этом году для Водолеев не предвидятся. И все это благодаря тому, что часто представители знака не могут разделить мечту с реальностью. Они бояться привязанности и серьезных отношений, которые нарушат их мирное существование. Им тяжело довериться и преодолеть барьер иллюзий. Но изменить весь этот настрой помогут земные знаки. И они не посягнут на личное пространство и свободу, не будут торопить события и не нарушат привычные планы.
Рыбы
В новом году Рыб ждет грандиозный успех. Изжившие отношения получится быстро искоренить, а новые - начать. Не будет очередных скандалов, чего так бояться представители знака. Зарождения новых чувств ознаменуется переездом на другое место. Привычный круг общения сменится, как только появится новая работа. Трудитесь над своим развитием и ростом, это возвысит знака в глазах партнера. Но по большей части остерегайтесь представителей огня, они точно для вас не пара.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, любовь, знаки Зодиака, перемены
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