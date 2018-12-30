Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

30.12.2018 07:00

В системе ценностей Рака первое место занимает любовь, а Дева небезразлична к тому, что о ней думают окружающие.

Новый 2019 год будет полон событий на всех фронтах. Удача будет сопутствовать и на любовном фронте, если вы прислушаетесь к советам звезд. Вашему вниманию любовный гороскоп для всех знаков зодиака в 2019 году.

Овен

Один из немногих знаков-максималистов в отношениях, которым трудно даются полутона. Вы жаждете все или ничего, зациклены на поиске идеала. Увы, в новом году в жизни Овнов не предвидится кардинальных изменений. Все будет идти по накатанной: если отношения сложились – они укрепятся и станут стабильными; если их не было – звезды не предвещают судьбоносных встреч. Не огорчайтесь! Ваша задача в 2019 — научиться ценить то, что имеете, не торопиться с выводами о людях, обращать внимание на содержание отношений, а не броскую картинку.

Телец

В 2019 году этому сентиментальному упрямцу звезды дают зеленый свет – они будут благоволить во всех любовных начинаниях. Велика вероятность встретить вторую половинку, создать крепкую семью и официально оформить союз. Если вы долго не могли поставить точку в трудных отношениях – время это сделать, начав жизнь с чистого листа. Не стесняйтесь в выражении чувств, впустите немного риска в привычный ход жизни, доверьтесь интуиции. И не бойтесь внести в записную книжку новые интересные контакты!

Близнецы

Этому знаку зодиака больше других требуется чуткий внимательный партнер, который сможет понять их с полуслова. Любовный гороскоп на 2019 год для Близнецов обещает много ярких эмоций, новых знакомств и впечатлений, которые по итогам так и не выльются во что-то долговременное. Вы будете популярны у противоположного пола, на вас будут строить серьезные планы, но не спешите с браком, отложив эту мыль до следующего года. Если замуж невтерпеж – лучше связать судьбу с представителями земных знаков.

Рак

В системе ценностей этого знака первое место занимает любовь, он привык строить жизнь, прислушиваясь к отклику души. Впрочем, 2019 не сулит Раку ярких любовных переживаний. В приоритете будут карьера, учеба, путешествия, но не романтика. И это не так плохо! Если вы обзавелись семьей – все будет идти в привычном ритме, никаких неприятных сюрпризов, предательств, разочарований. Партнер станет вашим надежным тылом и поддержкой. Ваша же задача – не капризничать из-за отсутствия близости, но инициировать ее самостоятельно. Особенно для этого подойдет осенне-зимний период.

Лев

Если в предыдущие годы на любовном фронте ничего не ладилось, 2019 вознаградит вас за все страдания. Свинья обещает Львам встречу с человеком, который изменит жизнь к лучшему, привнеся в нее много приятных сюрпризов – финансовый успех, творческую реализацию или решение давних проблем. Вполне реально заключение брака, который послужит примером для окружающих (для этого лучше обратить внимание на Деву, Стрельца и Козерога). И еще совет – подкорректируйте список ваших требований, отказавшись от завышенных ожиданий. Только так будет шанс не упустить удачу.

Дева

Этот знак небезразличен к тому, что о нем думают окружающие, как они оценивают его стиль жизни, достижения, партнера. Увы, подобная зависимость негативно сказывается на отношениях. Любовный гороскоп советует Деве научиться в 2019 году независимому мышлению, избавившись от излишнего перфекционизма. У вас есть все шансы устроить личную жизнь. 2019 обещает судьбоносные встречи со старыми знакомыми, которые могут обернуться выигрышным билетом! Важно не бояться переходить от пустого флирта к полноценным серьезным отношениям. Только так вы поймаете птицу удачи.

Весы

Это один из немногих знаков, которые в 2019 могут совсем расслабиться и довериться течению. Да, вы привыкли все держать под контролем, но настало время отпустить вожжи и собирать плоды. Год обещает быть успешным во всех начинаниях. Вы будете лакомым кусочком почти для всех знаков. Но особенное внимание лучше обратить на Рака и Скорпиона, которые идеально подходят для создания долговременных отношений. Напитывайтесь всеобщим вниманием и не бойтесь принимать решений, продиктованных эмоциями, – все ваши действия в этом году с 90% вероятностью обернуться удачей.

Скорпион

Главная проблема этого знака в 2019 – стремление к подавлению своего партнера. Мощнейшая энергетика Скорпионов часто направляется не туда. Вместо создания романтики, они стремятся манипулировать половинами, навязывать им свое видение ситуации, что приводит к неминуемым конфликтам и разочарованиям. Не спешите брать в руки бразды правления. Учитесь быть более терпимыми и понимающими, только так вы сможете привлечь в свою жизнь любовь. Впрочем, звезды не сулят особенных перемен на этом поприще. Разве что вы встретите Весы, которые увлекут вас своей кипучей энергией.

Стрелец

Как показывают звезды, переломный этап на любовном фронте для этого знака зодиака произойдет в весенне-летний период. К Стрельцам вдруг придет осознание, что тихая семейная гавань ничуть не хуже бурной интимной жизни. И они захотят остепениться. 2019 подарит Стрельцам надежду на стабильные отношения (что особенно реально при общении с Овнами и Тельцами). Вы сможете поставить точку в изматывающих связях и сделать правильный выбор. Брак, заключенный в этом году, обещает быть крепким и гармоничным, вы будете чувствовать настроение и мысли партнера на расстоянии.

Козерог

Новый год станет для этого знака годом экспериментов и самопознания. Будет шанс наладить личную жизнь при условии, что Козерог сможет выделить время на отдых и развлечения, ослабив карьерные амбиции. Реально создать семью, попробовать на вкус пресловутый "домашний уют", но придется отказаться от старых привычек. Особое внимание лучше обратить на свободных Дев, Овнов и Рыб. Не бойтесь менять планы, общаться с людьми, чьи взгляды и интересы противоречат вашим. Никогда не знаешь, где найдешь свою половинку!

Водолей

Любовный гороскоп на 2019 год не обещает этому знаку кардинальных перемен в статусе – одиночки так и останутся одиночками. Причины такой "несправедливости" кроются в поведении Водолеев, которые предпочитают мечты реальной жизни. Вам трудно решиться на что-то серьезное, преодолеть внутреннюю инертность, довериться, слишком крепко вы держитесь за свои иллюзии. Единственные знаки, коим под силу хоть как-то изменить это положение – Раки и Девы, которые будут уважать вашу свободу и личное пространство, не слишком торопя события.

Источник : https://www.segodnya.ua