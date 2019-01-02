Астропрогноз на январь 2019 года

02.01.2019 14:02

Первый месяц 2019 года Желтой Земляной Свиньи обещает быть неоднозначным, но весьма продуктивным. Советы астрологов помогут вам направить свою энергетику в нужное русло и получить от Вселенной все желаемое.

В этот период нелишними окажутся полезные советы по работе над собой. Просто так мотивация, сила духа и работоспособность не появятся, тем более в дни после новогодних каникул. Необходимы старания, ведь в январе будет подходящее время для того, чтобы начать работать над собой во всех аспектах.

Овен

2019 год для Овнов начнется с небольших проблем эмоционального характера. События праздничных дней могут выбить Овнов из колеи, серьезно подпортив им настроение. Дыхательные техники помогут избавиться от негатива и стресса. Звезды и планеты сейчас расположены так, что они замедляют мышление и ухудшают интуицию. Людям этого Знака нужно больше времени для принятия важных решений.

Овны могут стать более закрытыми и депрессивными, но вместе с тем и более самостоятельными. Следует избегать проявления бунтарства и импульсивности. Спокойная работа будет идеальным способом времяпрепровождения для этих людей. Звезды помогут Овнам вырваться за пределы собственной зоны комфорта.

Телец

У Тельцов могут появиться неполадки в любовной сфере и во взаимоотношениях с близкими. Заговоры от ссор и скандалов помогут не превратить недопонимания в серьезные конфликты. Зато в сфере финансов и на работе у Тельцов будет месяц, когда можно исправить ошибки прошлого, преуспеть в новых делах, уделить время интеллектуальной и физической активности.

Астрологи советуют почаще бывать на улице, заниматься спортом и не забывать о самых важных задачах на работе. Ни в коем случае нельзя оставлять что-то нерешенным на следующий месяц. Если возникнут трудности, стоит попросить о помощи коллег или партнеров по бизнесу. Трудные моменты бывают у всех, но успех сопутствует тем, кто правильно может использовать ресурсы для их решения.

Близнецы

Близнецам в самом начале января стоит бороться с энергетическим истощением. Звезды и планеты будут негативно воздействовать на представителей этого Знака до 3 января включительно. Далее наступит период размеренности и спокойствия. В первую неделю зимы Близнецам будет сложно заниматься решением проблем, поэтому в праздники лучше как следует отдохнуть.

В конце месяца полезны новые начинания, поездки и смена обстановки. Также можно тратить деньги на дорогостоящие приобретения, на обучение и получение новых навыков. Новые знакомства в конце января тоже будут весьма успешными, поэтому удача окажется на стороне тех, кто наиболее общителен и открыт.

Рак

Стабильность энергетического фона подарит Ракам хорошее самочувствие, уверенность в себе и прекрасное настроение. Заговоры от страха и уныния помогут представителям этого Знака избавиться от ненужного психологического мусора, который мог накопиться в декабре. У Раков появится желание бороться, поэтому вести дела будет проще.

Необходимо избегать в январе грубости и хамства по отношению к любым людям. Агрессия и раздражительность могут стать камнем преткновения для дружбы или товарищеских отношений. Астрологи отмечают, что в конце месяца планы могут рушиться без видимых причин. Главное — это сохранять оптимизм и искать вдохновение. Полезно будет заниматься юридическими делами.

Лев

Львам необходимо поверить в силу самовнушения. Это поможет настроиться на успех и привлечь удачу. Мирное решение острых проблем гарантирует представителям этого Знака Зодиака успех в будущем. Дипломатией можно повысить авторитет и привлечь больше позитивного внимания к своей персоне. Специалисты отмечают, что в январе Львам понадобится свежий взгляд на жизнь и на окружающий мир.

Не стоит игнорировать просьбы о помощи, исходящие от близких и коллег. Чтобы творить добро, не нужно много энергии и сил. Достаточно просто минимального желания. Даже если помочь не представится возможным, люди будут видеть искреннее желание, что уже станет отличным подспорьем для доверия. Астрологи советуют избегать стереотипного мышления.

Дева

Правильные мысли превыше всего, поэтому Девам стоит начать пользоваться аффирмациями на успех, удачу и процветание. Январь — это прекрасное время для того, чтобы перестать переживать по поводу и без повода, победить неуверенность и негативное мышление. Стоит окружить себя позитивными людьми и начать заниматься интересными делами.

Если на горизонте покажутся новые возможности, то не нужно трусить и сомневаться — это прямая дорога к успеху, а не сомнительная тропинка, ведущая куда-то в дебри. Девам астрологи рекомендуют не браться за все сразу, а решать все проблемы постепенно, по мере их появления. В любви людям этого Знака поможет искренность, которой так мало в современном мире.

Весы

К проблемам любого плана астрологи советуют относиться философски. Неурядицы — это путь к самосовершенствованию, так что не стоит опасаться черной полосы. Важно лишь то, как хорошо вы умеете справляться с трудностями и насколько правильно вы умеете интерпретировать их. Тем представителям этого Знака, которые уверены в том, что неудачи преследуют их неслучайно, необходимо отказаться от негативного самопрограммирования.

Нужно почаще обращать внимание на мелочи и не пропускать мимо ушей советы близких. Также звезды советуют не перекладывать ответственность за свои ошибки на других людей. Необходимо принимать то, что у вас есть, и то, что предлагает вам Вселенная.

Скорпион

С 18 по 23 число у Скорпионов настанет время повышенной энергетики. Эти шесть дней станут лучшим периодом для новых начинаний и для решения самых острых проблем. Остальное время в январе не самым лучшим образом будет подходить для активности на работе и в любви. Если придется заняться решением каких-то острых проблем в неподходящее время, это может привести к истощению. Придется задумать о том, как быстро восстановить энергию и силы.

В январе Скорпионам астрологи советуют заручиться поддержкой окружающих — друзей, коллег и родственников. Коллективный труд принесет больше плодов, нежели работа в уединении. Сейчас нужно балансировать между самостоятельностью и взаимовыручкой. Главное — продумывать планы заранее и не спешить с принятием решений.

Стрелец

В профессиональной сфере январь подарит Стрельцам массу новых возможностей. Астрологи советуют быть пунктуальными, внимательными к деталям и не давать пустых обещаний. Месяц неплох и для романтики, для любовных приключений, знакомства с родителями второй половинки и планирования свадьбы. В любви и делах поможет прошлый опыт. Мудрость — ключ к успеху и стабильности.

Некоторые проблемы с настроением могут дать о себе знать в конце месяца. Поднять его помогут пять простых способов. С 20 по 22 число наступит период максимальной удачи, поэтому можно посвятить эти дни важным задачам. Возможны приятные сюрпризы на работе.

Козерог

Энергетика Козерогов пойдет на спад, поэтому в январе лучше избегать эмоционального перенапряжения, а также чрезмерных физических нагрузок. Нужно научиться управлять эмоциями и планировать дела согласно приоритетам. Менять планы в последний момент не стоит, потому что Вселенная жаждет видеть в Козерогах осторожность и продуманность. Козерогам не стоит надеяться на то, что люди будут понимать их с полуслова. Возможно, придется более доходчиво и терпеливо объяснять что-то детям и родственникам.

Удача улыбнется Козерогам в любви. Представители этого Знака окажутся в зоне повышенного внимания противоположного пола. Январь будет временем любви, флирта, романтики. Тем, кто уже находится в отношениях, лучше не провоцировать вспышки ревности у партнера.

Водолей

Необходимо быть готовыми к тому, что в январе эмоции станут брать верх над здравым смыслом. Это увеличит вероятность неурядиц в отношениях с близкими, коллегами и друзьями. Споры и конфликты могут возникать на каждом шагу, что скажется на настроении и самочувствии. Пять заговоров на крепкое здоровье помогут избежать проблем в этом направлении.

Это будет время особых событий, которые не происходят просто так. Придется брать на себя ответственность и делать важный выбор. Вселенная захочет подарить Водолеям возможность исправить будущее и сделать более приятным настоящее. Астрологи отмечают необходимость физической активности Водолеев. Желательно выйти из зоны комфорта и начать заниматься спортом, бросить вредные привычки или сесть на диету.

Рыбы

Ритуалы на удачу помогут Рыбам выйти сухими из воды даже в самой непростой ситуации. До 6 числа энергетика представителей этого Знака будет испытывать серьезные проблемы из-за диссонанса между звездами. Во время совершения покупок необходимо внимательно следить за ценами. В начале месяца лучше вовсе не проявлять активности ни в одной из сфер. Нужно отдохнуть как следует и настроиться на позитивную волну.

Затем можно заниматься жилищными и деловыми вопросами. Возможны авралы на работе, появление новых обязательств, но не повышение зарплаты. В любви полезными будут флирт и романтика. Серьезные отношения лучше пока не начинать — ограничьтесь встречами и не делайте скоропалительных выводов.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru