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С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака
Звезды влияют на вашу жизнь, пишет Bucataria Noastra. Это факт. От расположения планет зависит ваше настроение, характер и даже судьба. Ваш знак Зодиака может многое рассказать о ваших целях, желаниях и устремлениях.
Он способен поведать, с кем вам стоит встречаться, а кого лучше отшить. Итак, вот ваш идеальный парень (в зависимости от вашего знака Зодиака):
1) Овен (21 марта - 20 апреля).
Овен - смелый и энергичный, стремится к независимости. Человек стабильный и логичный. С удовольствием преодолевает жизненные препятствия, готов взять на себя ответственность. Хотел бы встретить уверенного в себе человека, ради которого хочется идти на риск.
Идеальная пара для Овна: Лев, Стрелец, Близнецы и Водолей.
2) Телец (21 апреля - 21 мая).
Телец - надежный партнер и преданный друг. Не разменивается на короткие любовные интрижки, ищет серьезные отношения с рассудительным и надежным человеком. Большое значение придает физическому влечению.
Идеальный партнер для Тельца: Скорпион, Рак, Козерог, Дева и Рыба.
3) Близнецы (22 мая - 21 июня).
Близнецы игривы, общительны и очень обаятельны. Представители этого знака Зодиака - разносторонние, авантюрные и дружелюбные личности, могут подружиться и найти общий язык с кем угодно. Партнер должен быть таким же веселым и общительным.
Идеальная пара для Близнеца: Стрелец, Лев, Весы, Овен и Водолей.
4) Рак (22 июня - 21 июля).
Раку нужно время, чтобы раскрыться. Он доверит свое сердце только проверенному человеку. Любят раки страстно. Они немного чувствительны - потому что обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта.
Идеальный партнер для Рака: Скорпион, Телец, Рыба и Дева.
5) Лев (22 июля - 22 августа).
Лев - натура оптимистичная. Он любит, когда им восхищаются и даже боготворят. В любви он чрезвычайно предан и непоколебим. Лев - личность сильная и уверенная в себе. Ему нужен более мягкий и уступчивый партнер, но не менее энергичный.
Идеальный вариант для Льва: Близнецы, Весы, Стрелец и Овен.
6) Дева (23 августа - 22 сентября).
Дева сочетает в себе холодный расчет и спонтанность. Представители этого знака обладают проницательностью и острым умом. Особое внимание они уделяют деталям. Девы - перфекционисты. Ищут расчетливых и уверенных в себе партнеров.
Идеальный кандидат для Девы: Скорпион, Козерог, Рак и Телец.
7) Весы (23 сентября - 22 октября).
Весы всегда знают, чего хотят, и не остановятся, пока не добьются этого. Они во всем ищут баланс и соглашаются только на лучшее. Весы энергичны, обаятельны и общительны, они прекрасно взаимодействует с людьми.
Идеальная пара для Весов: Близнецы, Водолей, Стрелец и Лев.
8) Скорпион (23 октября - 21 ноября).
Скорпион мужественный и сильный. Если он чего-то захочет, то обязательно это получит, ничто не сможет ему помешать. Скорпиону нравятся люди, которые бросают ему вызов и вдохновляют его. Ему нужен человек глубокий и амбициозный.
Идеальный партнер для Скорпиона: Рыба, Дева, Козерог и Рак.
9) Стрелец (22 ноября - 21 декабря).
Стрелец - бесстрашный знак Зодиака. Его манят приключения и свобода. В выборе партнера (и не только) Стрелец прислушивается к своему сердцу. Куда бы оно его ни привело. Стрельцам нужен партнер, который сможет разделить их страсть к приключениям.
Идеальный вариант для Стрельца: Лев, Водолей, Овен и Весы.
10) Козерог (22 декабря - 19 января).
Козерог амбициозен, консервативен и трудолюбив. Его интересует карьера. Он может стать хорошим лидером и выдающимся организатором. Козерогу нужен умный, стильный, преданный и приземленный партнер с амбициями.
Идеальный вариант для Козерога: Рыба, Телец, Дева и Скорпион.
11) Водолей (20 января - 18 февраля).
Водолей всегда движется вперед. Он - прирожденный творец и всегда стремится к инновациям. Ему не нравятся ограничения. Водолей часто не умеет выражать свои чувства. Он ценит свою свободу. Водолей ищет веселого и легкого в общении партнера.
Идеальная пара для Водолея: Весы, Овен, Близнецы и Стрелец.
12) Рыба (19 февраля - 20 марта).
Рыб бывает очень трудно понять. Они чувствительны, эмоциональны, часто витают в облаках. Это люди творческие, ранимые и застенчивые. Рыбы любят романтику. Им нужен человек стабильный и приземленный, который не позволит им слишком сильно погрузиться в мечты.
Идеальная пара для Рыб: Рак, Скорпион, Козерог и Телец.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, отношения, знаки Зодиака
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