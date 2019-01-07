Индийский гороскоп, точность которого поразит даже скептика

07.01.2019 12:47

Индийский гороскоп существует более 5 тыс. лет, и он отличается от привычного нам астрологического тем, что составляется не только по Солнцу, но и по другим видимым звездам. Возможно, именно поэтому его описание поражает невероятной точностью. Не зря индусы не выходят из дома без прочтения прогноза на день и... не строят отношения с человеком, не узнав его знак.

Мангуст. 11—23 января

Эти люди склонны идеализировать как свою жизнь, так и жизнь своих знакомых. Из-за этого им бывает сложно ужиться в коллективе, они часто разочаровываются в людях. Они очень обаятельны, но втереться к ним в доверие бывает сложно. Однако, если это удастся, лучше партнера или друга не найти. При этом они достаточно свободолюбивы и не будут навязываться. Также для них важно найти любимое дело и реализоваться в нем. Причем в работе они видят цель, не замечая препятствий, порой поражая своим трудолюбием и терпением.

Обезьяна. 24 января — 5 февраля

Со стороны представители этого знака могут казаться холодными или равнодушными, но на самом деле за этими качествами скрывается ранимая душа. Мало кто знает, что, оставшись наедине с собой, эти люди могут много философствовать о своей жизни и строить глобальные планы. Часто они стремятся к духовности и пытаются стать лучше, чем они есть сейчас. При этом в коллективе, родившиеся в эти даты года, также чувствуют себя отлично: они умеют расположить к себе, а их чувству юмору восхищаются все знакомые.

Львица. 6—18 февраля

Люди, родившиеся под знаком Львицы, очень харизматичны и красноречивы. Зачастую они обладают лидерскими качествами, но при этом умеют уступать. У них очень добрая душа: они готовы отдать последнее не только ради близкого, но и ради незнакомого им человека. Возможно, их жизнь связана с благотворительностью или они мечтают посвятить свою жизнь ей. При всем этом представители этого созвездия могут быть требовательны к окружающим и обижаться по мелочам. Над этими качества характерами им нужно серьезно поработать.

Лошадь. 19 февраля — 3 марта

Эти люди кажутся спокойными и консервативными. Но это на первый взгляд. На самом деле часто в их душе бушуют страсти, также они бывают не уверены в своих силах и вечно сомневаются. Они не могут жить без других людей и нуждаются в поддержке. Главная цель их жизни – найти себя в любви. Они готовы подстраиваться под партнера и не замечать его недостатки. Карьера для родившихся в эти даты имеет второстепенное значение. Однако у них много талантов, и если они сумеют реализовать их в жизни, то смогут стать не только успешными, но и независимыми.

Лев. 4—16 марта

Родившиеся в эти даты года обычно очень артистичны, эмоциональны и темпераменты. Они уверены в своей привлекательности, из-за чего могут являться магнитом для противоположного пола. И это неспроста. Они не представляют свою жизнь без заботы и внимания к собственной персоне. Хотя и сами готовы пожертвовать многим ради любимых и близких. Причем порой представители знака Льва настолько увлекаются помощью или заботой о других, что не замечают, как их используют. Однако эти люди не боятся разочарований, живя одним днем.

Корова. 17—30 марта

Представители этого знака умеют контролировать свои чувства и эмоции. Они тверды в своих намерениях и четко знают, чего хотят от жизни. Из каждой жизненной ошибки они выносят урок и больше никогда ее не повторяют. Для них важно самосовершенствоваться, учиться чему-то новому, работать над собой. А вот к другим эти люди обычно мудры и терпеливы. И это качество может помочь им стать хорошим руководителем коллектива или главой семьи.

Слониха. 31 марта — 12 апреля

Люди, родившиеся в эти даты, считаются самыми щедрыми в индийском гороскопе. Об их терпении и великодушии по отношению к другим можно слагать легенды. И самое интересное то, что они никогда не хвастаются своими добрыми делами и действительно помогают и общаются со всеми искренне. Правда, временами представители этого знака из-за неуверенности в себе могут казаться ревнивыми и подозрительными. Этого не произойдет, если их всегда будут поддерживать близкие.

Конь. 13—27 апреля

Эти люди отличаются коммуникабельностью, общительностью и стремлению к успеху. Им сложно усидеть на одном месте, они всегда стремятся получать новые знания, всегда находятся в поиске себя. Вот только конкретной цели у них зачастую нет. Или же они меняют ее изо дня в день или из года в год. Но если рядом с представителями этого знака окажется человек сильнее, который сумеет обуздать их темпераментную и свободолюбивую натуру, то они смогут найти себя и жить в полной гармонии.

Слон. 28 апреля — 10 мая

Представители этого знака обычно амбициозны и очень выносливы. Кажется, они смогут справиться с любой работой и прийти к любой, даже самой невозможной на первый взгляд цели. Также эти люди предпочитают стабильность и надежность. Причем во всем. Как в общественной, так и в личной жизни. К партнерам они очень ревнивы и любят сами контролировать отношения и брать все в свои руки.

Овца. 11—24 мая

Рожденные в эти даты спокойны и в то же время темпераментны. При этом им свойственно вести внутренний диалог с самим с собой и искать гармонию в собственной душе без психологов и близких людей. Они могут быть лидерами в карьере, но играть вторую роль в отношениях. Для того, чтобы завоевать их сердце, придется приложить немало усилий.

Змей. 25 мая — 7 июня

Представители этого знака, пожалуй, самые чувствительные среди всех. И часто за маской равнодушия или даже высокомерия они скрывают тонкую и ранимую душу. В людях они ценят интеллект и хорошие манеры, потому что сами, независимо от происхождения, наделены этими качествами. А вот в любви им бывает сложно. Порой Змеи слишком идеализируют отношения, из-за чего потом могут переживать разочарования.

Змея. 8—20 июня

Эти люди стремятся быть примером для подражания и иметь власть над другими. По крайней мере, от мнения других они точно не зависят. А все потому, что сами всю жизнь отдают учебе и самосовершенствованию. И это при том, что окружающим кажется, что они мудры от природы. В личной жизни они очень осмотрительны. Прежде чем подпустить к себе человека, представители этого знака сто раз подумают.

Собака. 21 июня — 5 июля

Преданность и отзывчивость – это те качества, которые отличают людей, рожденных под знаком Собаки. Они не представляют свою жизнь в одиночестве, поэтому всегда стремятся находиться среди своих близких. Причем как в минуты радости, так и в моменты печали. Кроме того, представители этого знака обладают аналитическим складом ума, а значит, дают правильные советы и умеют поддержать в любой ситуации.

Кошка. 6—19 июля

Представители этого знака очень тактичны и доброжелательны. Кажется, нет людей, которым они могли бы не понравиться. Зато сами они, обладая врожденной интуицией, выбирают в партнеры и друзья только избранных. Также рожденные в эти даты очень чистоплотны, а еще любят уют и покой. Шумные компании и вечеринки – не их история.

Баран. 20 июля — 1 августа

Эти люди привыкли во всем полагаться на себя. Причем порой они взваливают на себя непосильную ношу, но несут ее до последнего, не жалуясь и не жалея себя. Со стороны представители этого знака кажутся простыми и открытыми, но на самом деле, обладая богатым воображением, они склонны копаться в себе и не показывать свои чувства. Хотя с очень близкими рожденные в эти даты могут вести себя крайне эмоционально.

Кот. 2—15 августа

Один из самых противоречивых знаков индийского гороскопа. Рожденные под знаком Кота часто находятся на грани добра и зла, осознанности и невежества. Какой путь они выберут, пожалуй, зависит только от них. Ясно одно: эти люди благодаря своей проницательности обладают магической властью над людьми, они могут обольстить любого. При это сами тяжело вступают в серьезные отношения. Чтобы удержать представителей этого знака, ими нужно постоянно восхищаться.

Крыс. 16—29 августа

Эти люди любят жизнь во всех ее проявлениях, но при этом им важно добиться материального и социального благополучия. Они любят роскошь и в то же время удобство и комфорт. Любят властвовать над людьми и контролировать ситуацию. Зачастую рожденные в эти даты очень требовательны к людям, поэтому долго выбирают себе пару.

Крыса. 30 августа — 12 сентября

Представители этого знака консервативны, рациональны и расчетливы. И эти качества помогают им и в карьере, и в семье. При этом если будет стоять выбор, они предпочтут работе и зарплате, партнера и детей. Более того, уют в доме и родственники для них уже с раннего детства являются главными составляющими в жизни.

Бык. 13—25 сентября

Внешне представители этого знака кажутся спокойными и непоколебимыми. Однако в душе они могут быть не уверены в себе и переживать за ту или иную ситуацию. Дело в том, что рожденные в эти даты очень консервативны, так что любые перемены в жизни вызывают у них стресс. Или, по крайней мере, не самые положительные эмоции. Для того чтобы чувствовать себя гармонично, рядом с представителями этого знака должен быть партнер, в верности и преданности которого они будут уверены на все сто процентов.

Буйволица. 26 сентября — 9 октября

Рожденные в этот знак индийского гороскопа отличаются добродушием и обаянием. Но при этом они склоны к перемене настроения, им трудно контролировать свои чувства. Рядом с ними обязательно должен быть человек, готовый понять и принять их такими, какие они есть. Также представителям знака Буйволицы желательно направить свою энергию на работу и творчество, стараясь быть постоянными и терпеливыми в отношениях.

Тигрица. 10—22 октября

Эти люди любят находиться в центре внимания, они артистичны, харизматичны и не представляют свою жизнь без приключений и острых ощущений. А еще они без ума от моды и искусства. В общем, с ними точно не соскучишься. Однако не следует их злить или уж тем более предавать. Представители этого знака очень экспрессивны и не потерпят пренебрежительного отношения к себе.

Буйвол. 23 октября — 5 ноября

Рожденные в эти даты выглядят яркими и независимыми. Кажется, что слава и успех у них на первом месте. По крайней мере, к работе они проявляют недюжинный интерес и готовы сделать все, чтобы стать лучшими в свой сфере. Однако следует знать, что зачастую в душе на первом месте для представителей этого знака все же стоит семья. Они очень нуждаются в поддержке близких.

Тигр. 6—18 ноября

Представители этого знака считаются самыми амбициозными и целеустремленными в индийском гороскопе. Ради того, чтобы добиться своего, они могут не спать и не есть. Однако, получив то, чего они хотели, рожденные в эти даты склоны терять интерес и переключаться на что-то другое. С непостоянством им следует бороться и в отношении с близкими, и в личной жизни. К тому же, если им удастся найти баланс, жизнь для них будет казаться проще.

Олениха. 19 ноября — 1 декабря

Чаще всего эти люди стремятся жить осознанно, увлекаясь духовными практиками и следуя за своей совестью. Хотя бывает и так, что на протяжении жизни, выбирая между духовным и материальным, они делают выбор и в пользу последнего. С виду они кажутся оптимистичными и жизнерадостными. Но это связано лишь с тем, что представители этого знака предпочитают делиться с окружающими только положительными эмоциями, оставляя переживания при себе.

Олень. 2—14 декабря

Рожденные в этот период года честолюбивы и амбициозны. Для них важно постоянно развиваться и работать над собой. Зато благодаря такой силе воли они всегда получают желаемое. Эти люди не терпят интриги, даже с противоположным полом они общаются открыто и искренне. При этом им важно, чтобы партнер был привлекателен не только не внешне, но и внутренне.

Пес. 15—27 декабря

Эти люди смелы, активны и коммуникабельны. Кажется, они смогут ужиться в любом коллективе и найти себя в любом деле. С ними всегда интересно общаться, они всегда полны новыми идеями и способны вдохновить любого. Также они верные и преданные друзья, готовые пожертвовать многим ради других.

Обезьян. 28 декабря — 10 января

Представители этого знака отличаются смелостью и решительностью. Они верны своим идеалам, у них всегда есть на все свое мнение. Свернуть их на другой путь крайне сложно. А может, даже невозможно. Также они являются консерваторами и зачастую ищут себе одного спутника на всю жизнь.

Источник: https://from-ua.com