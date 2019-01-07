Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Астрологический прогноз

Самовлюбленные зазнайки: названы самые эгоистичные знаки Зодиака

07.01.2019 10:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Самовлюбленные зазнайки: названы самые эгоистичные знаки Зодиака

Каждый человек когда-нибудь сталкивался с тем, что некоторые из окружающих его людей ведут себя до крайней степени эгоистично.

Как утверждают астрологи, на склонность к чрезмерному себялюбию сильно влияет и то, под каким знаком Зодиака люди рождены, сообщает портал Flytothesky. Особенно сильно на этом поприще отличаются ОвныБлизнецы и Львы.

1. Люди, рожденные под знаком Овна - всегда чрезвычайно уверены в себе и своим поступком. Естественно, что им почти всегда присуще высокомерие и стремление подавлять окружающих.

2. Близнецы отличаются жутчайшим снобизмом и зазнайством,а также постоянно стараются добиться удовольствий по-максимуму. Однако, когда они добиваются желаемого, то сразу же становятся невероятно высокомерными.

3. У Львов есть немалая тяга к снисходительности и пренебрежению к другим людям. Притом они очень любят играть на публику, но априори считают мнения и взгляды окружающих абсолютно неверными.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, знаки Зодиака
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх