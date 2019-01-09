Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются

09.01.2019 18:55

Используя астрологию, вы всегда можете предсказать, как ваши друзья поведут себя в той или иной ситуации. Хоть астрологию и считают псевдонаукой, нельзя отрицать ее меткие наблюдения о сущности каждого из знаков Зодиака, пишет Your Tango.

Среди них есть такие, которые не могут просто сказать "нет", а начинают придумывать оправдания. Возможно, это связано с подсознательным желанием быть свободными от обязательств, или, может быть, это внутренняя необходимость переложить ответственность.

Человек, который не придерживается обещаний, пытается найти этому внешние причины и не упасть в глазах того, перед кем оправдывается.

Вот 6 главных любителей оправдываться среди знаков Зодиака:

1. Весы (22 сентября - 22 октября)

Великий лжец - Весы - король по части оправданий и уловок. Весы никак не могут справиться со своей двойственностью. Необходимость делать выбор погружает их в состояние транса. Нежелание выбирать, но при том желание хорошо выглядеть в глазах других научило Весы извиняться и оправдываться так тонко и убедительно, что это стало некой формой искусства.

2. Телец (20 апреля - 20 мая)

Неизвестно почему, но Телец, очень честный и харизматичный знак, имеет тенденцию оправдываться за все. Они могут оправдать что угодно, будь то плохо или хорошо. Требуется определенная смелость, чтобы придумать оправдания для всех своих действий, но Тельцы определенно мастера в этом деле.

3. Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Когда Скорпион пытается оправдаться, обычно уже слишком поздно и слегка неуместно. Грубоватая ложь Скорпиона бросается в глаза, но он произносит ее так уверенно, что вы сами хотите ему поверить. И как правило, Скорпиону прощается все.

4. Козерог (22 декабря - 19 января)

Те, кто родился под этим знаком, больше всего хотят быть людьми своего слова; они хотят быть честными и ответственными, и если нарушают свое слово, им ужасно стыдно. Поэтому они начинают так активно оправдываться, что иногда это выглядит как нападение.

5. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Проанализировав любую существующую ситуацию, Близнецы взвесят все варианты, прежде чем совершить какое-либо действие ... и это означает, что если им что-то не нравится, они выберут неявку, но извинятся довольно драматичным и, возможно, путаным образом. Благодаря своей находчивости, они найдут много умных оправданий, чтобы остаться чистенькими.

6. Дева (23 августа - 22 сентября)

Попытка оправдаться у Девы редко бывает изящной; они не просто оправдывают себя, они "морозят" откровенную ложь или перекидывают ответственность на вас. Девы - искусные лжецы, и умеют врать, честно глядя вам в глаза. И у Девы вы всегда будете виноваты сами.

Источник: https://from-ua.com