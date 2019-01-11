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Эти знаки зодиака – патологические изменники
В личностных отношениях вопрос о том, насколько надежен партнер волнует каждого. Причем предательство может быть заложено в человеке независимо от его характера или желания, астрологи уверяют: представители некоторых знаков Зодиака способны рано или поздно ударить партнера "ножом в спину", пишет издание "Вести".
Астрологи назвали отъявленных изменщиков среди знаков зодиака:
Стрелец
Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, стремятся к новым открытиям. Причем их даже может не остановить искренняя и преданное чувство своей половинки. Рано или поздно есть риск того, что Стрельцы могут пойти "на подвиги". Причем вначале изменщики уйдут в несознанку, однако позднее сознаются в содеянном.
Лев
По своей природе Львы демонстрируют гордый и эгоистичный нрав. Однако, даже несмотря на то, что они всегда думают о других свысока, для утверждения этой конструкции им просто необходимы измены. Как говорят астрологи, Львы свои грешки оправдывают, утверждая, что в действиях себе во благо нет ничего зазорного.
Близнецы
Для спутников Близнецов есть повод серьезно задуматься. Как утверждают специалисты в области астрологии, среди всех знаков Зодиака они идут на измены чаще всего.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, отношения, знаки Зодиака
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