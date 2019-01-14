Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака

14.01.2019 09:13

Когда в глаза говорят нелестные слова, всегда человек испытывает неприятные чувства.

Но когда люди за спиной говорят то же самое о вас, а в глаза поют только возвышенные оды, как тогда называется подобный маневр? Представительство, лицемерие или двуличность? Аналогичная поведенческая модель способна разрушить доверие к человеку и заставляет относиться к нему с большим подозрением. Не правдивые слухи носят в себе разрушающий фактор, последствия от которого могут быть весьма непредсказуемые. Астрология выделила 6 знаков Зодиака, с которыми нужно быть предельно осмотрительными.

1. Овен

Этому знаку свойственно быстро налаживать контакт с практически любым человеком, поэтому они всегда найдут нужную тему для разговора. А о чем можно еще поговорить с новым знакомым? О друзьях, их образе жизни, манере поведения и тайных связях. В порыве беседы представители выплескивают на собеседника большую порцию информации, которую он не всегда может молниеносно запомнить. И чтобы произвести на свою персону впечатление, они говорят даже о тех вещах, которые не должны знать посторонние люди. Так сложилось, что обсуждать чью-то личную жизнь у знаков получается гораздо лучше, чем строить свою.

2. Близнецы

Этих знаков хлебом не корми, а дай поболтать о ком-то из их окружения. Они с универсальным мастерством перемывают косточки всем без исключения. В ехидности и злобности их нельзя упрекнуть, но они просто обожают копаться в чужой жизни и знать, что в ней происходит интересного. И как только они начинают разговор об интересном объекте, их становится трудно остановить, а тем более, переключить внимание на что-то другое. Анализирование чужой жизни происходит на этапе сравнения своей, причем результат бывает часто не в их пользу.

3. Рак

Они любым способом стараются отвести от себя ненужные разговоры, чтобы их переключить на ком-то другом. Свою жизнь знаки стараются прятать за многослойной ширмой, не пуская никого во внутрь. И если они находятся в компании малоизвестных людей, они не прочь посплетничать за спинами, но боятся это делать. Это объясняется тем, что обсуждение чужой личности всегда популярная тема разговора, и этим они поддерживают разговор. Но говорить о себе и собственной жизни, они начнут избегать при первой же попытке.

4. Лев

Гордый знак просто обожает знать всю информацию и быть в ее курсе. Свое субъективное мнение они сформируют только тогда, когда будут точно знать об интересующем объекте разговора. Поэтому они стараются, прежде чем его обсуждать, о нем узнать максимальное количество полезной информации. И неважно где они ее добудут — в социальных сетях или с проверенных источников. А что обсуждать они будут, так это поведение выбранного человека или событие в его жизни. И к тому же, они не считают чем-то зазорным говорить за спиной о нем. Разговоры и внимание — их любимое занятие.

5. Весы

Знаков всегда привлекают чужие секреты и тайны, поэтому они бережно их откладывают в своем подсознании. И когда наступает нужный момент, они вытаскивают их наружу и преподносят во всей красе. А выудить информацию для них не составляет проблем. Они обладают способностью втираться в доверие людей и располагать их к непринужденной беседе. Наблюдательность представителей на высоком уровне, и когда, изучив подробности чужой жизни, они прекрасно ее подадут, как основную тему для разговора. И все тайны, о которых они знают — это рабочий материал для задушевной беседы с разношерстной компанией.

6. Водолей

Знаки очень часто говорят о ком-то за его спиной, но все, что они рассказывают, делают без задней мысли. И ничего в этом нетактичного они не видят, поэтому приходят в недоумение, почему другие подобный факт воспринимают в штыки. Хотя представители настолько полностью погружены в свою личную жизнь, что иногда они не задумываются о чувствах и личном пространстве других людей. А о приватности они вообще никогда не подозревают.

Источник: https://from-ua.com