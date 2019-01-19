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Железные леди: самые сильные женщины по знаку Зодиака
Такая женщина всегда знает, чего хочет. Она уверена в себе, и может быть как нежной, так и страстной, сметающей всё на своём пути. Астрологи уверены, что принадлежность к тому или иному знаку зодиака наделяет каждого человека определёнными характеристиками. Кто же из них способен горы свернуть своим упрямством?
1. Лев
Представители этого знака любят быть в центре внимания. В таких женщинах сочетается амбициозность и обаяние, которые делают из них ярких личностей. Они не боятся брать на себя ответственность и отстаивать свою позицию, благодаря чему часто выбиваются в руководители. Женщина-Лев никому не позволит себя унижать, но даже с заклятыми врагами будет вести себя благородно.
2. Овен
Для таких женщин не существует ничего невозможного. Они мастерски справляются с любыми препятствиями на своём жизненном пути, прилагая массу усилий даже там, где этого не требуется. Женщина-Овен — это нескончаемый поток энергии. Ими движет желание превзойти соперника и во всём стать первым — страсть к соревнованиям течёт у них в крови.
3. Козерог
Представители этого знака — амбициозные и целеустремлённые, хотя и весьма сдержанные натуры. Женщина-Козерог — мастер выжидания, которому не нужны быстрые результаты путём «хождения по головам». Сначала она определяется с целью, а затем уверенно движется к ней, несмотря на длительность пути. Такие женщины крайне принципиальны и ответственны, чего бы это ни касалось.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, женщина, знаки Зодиака
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