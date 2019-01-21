Какие три знака Зодиака вернутся к своей бывшей второй половинке в 2019?

21.01.2019 20:15

2019 будет во многом просто удивительным годом, который преподнесёт большинству людей потрясающие. Но особенно встряхнет он эти три знака. Да и вообще, каждый новый год – это возможность начать все с чистого листа, переродиться, пишет cluber.

Для многих – это может значит наконец собраться с силами и попробовать что-то совершенно новое и непривычное для самих себя. В то время, как для других – это наоборот толчок для того, чтобы вернуться к истокам своей личности: своим брошенным старым привычкам. Согласно астрологам-экспертам, для Рака, Козерога и Рыб это будет особенно интересный год. Почему? Потому что из 12 знаков Зодиака, этим трем предстоит снова сойтись со своим бывшим возлюбленным.

Но вот приведет ли это воссоединение их к более счастливой жизни – это уже совсем другая история. Может, все сложится наилучшим образом, а может и нет. Просто есть определенные признаки, свидетельствующие о том, что у этих «троих» есть все шансы снова разжечь прежнее пламя.

Как говорилось раньше, приятные перемены в этом году ждут нас всех, вне зависимости от знака, под которым мы родились. Это будут значительные перемены, и не очень. Но эти три знака все же выделяются из остальных.

Они как раз те, кто захочет снова возобновить огонь былой любви. А это всегда очень важное решение в жизни любого человека. И для этого нужно много внутренней силы и крепости духа!

Тебе кажется, что твой знак указывает на то, что ты одна или один из тех, кто захочет в этом году снова быть рядом с тем, с кем ты не так давно разошлась? И, если в прошлый раз не все срослось, как тебе хотелось, почему ты думаешь, что получится на этот? Что же, время покажет.

Многие из нас переживали самые травмирующие расставания. Многие из нас даже дошли до того, что стали презирать своих бывших возлюбленных. И внутри горит огонь совсем уже не любви, а ненависти. И такое состояние после разрыва далеко не редкость и знакомо очень большому количеству людей.

Нет смысла отрицать сильное воздействие расставания на наш эмоциональный фон. И никто не будет тебя осуждать, если ты пронесешь обиду на бывшего любимого через всю свою жизнь. Плохо от этого будет, но только тебе. А вот эти три знака в этом году покажут умение прощать и то, что они выше всего отрицательного влияния на их жизнь.

Эти «трое» покажут, как надо решать проблемы в романтических взаимоотношениях. Потому, если ты из их числа, и тоже хочешь вдохнуть жизнь в былую страсть, то вперед! 2019 – это определенно твой год! Только приготовься к этому! Убедись, что у тебя хватит на это сил.

Итак, вот эти «трое» счастливчиков!

Рак

Рак ищет стабильности и баланса в отношениях. Многие согласятся, что Раки – самые эмоциональные из всех знаков. И когда им причиняют боль они очень долго зализывают раны. Но также Раки умеют прощать и ждать. И именно поэтому высок шанс для бывшей пассии снова грациозно войти в жизнь Рака. Но ему стоит убедиться, что эта самая пассия хочет работать над ошибками, которые в прошлом привели к разрыву.

Козерог

Козероги охотно открывают сердце. И это несмотря на не очень приятный, но богатый жизненный опыт. Они претерпели много страданий и скорбей. Но Козерог все равно, так же, как и раньше, готов трудиться ради того, чтобы все сложилось как надо. Но иногда может устать постоянно подстраиваться. Выгорание еще никто не отменял. Но желание просто открыть свое сердце никуда не уходит… Потому ты можешь впустить бывшего обратно в свою жизнь, но тебе нужно контролировать ситуацию.

Рыбы

Он устал тащить за собой весь этот эмоциональных багаж. Нести на сердце боль и негатив – это занятие не из легких. От этого всегда чувствуешь сильное истощение. И потому рад снова вернуться к бывшему партнеру. И в этом обязательно помогут открытость, желание и готовность.

Источник: https://from-ua.com