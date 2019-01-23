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Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака
Иногда перемены в поведении мужчины после свадьбы поражают! Понять, как изменится ваш жених после бракосочетания, поможет астрология, пишет fabiosa.ru.
Найдите знак Зодиака своего партнера и узнайте, к чему вам нужно готовиться!
Прежде чем произнести заветные слова, важно понимать, какая семейная жизнь ожидает вас после "медового месяца".
Мужчина-Овен
Представители этого знака очень свободолюбивы и могут пытаться увиливать от обязанностей по дому. Поэтому вам придется прививать мужу семейные традиции.
Мужчина-Телец
Парни этого знака не склонны к новшествам и не любят перемены. Но если вы готовы к стабильной и спокойной семейной жизни, то Телец - ваш идеальный выбор!
Мужчина-Близнецы
Брак с представителем этого знака будет наполнен всевозможными сюрпризами. Готовьтесь к тому, что размеренной жизни с Близнецами у вас точно не будет.
Мужчина-Рак
Нередко парни этого знака плохо приспособлены к самостоятельной жизни, поскольку привыкли к родительской заботе. Скорее всего, вам придется заботиться о муже, как о маленьком ребенке.
Мужчина-Лев
Чтобы супружеская жизнь с представителем этого знака была счастливой, будьте готовы с тем, что лидером будет муж. Большинство мужчин-Львов требуют полного подчинения!
Мужчина-Дева
Парни этого знака очень скрупулезны и требуют порядка и во всем. Перед свадьбой подумайте: сможете ли вы принять строгие правила мужчины-Девы?
Мужчина-Весы
Брак с мужем-Весами может разрушить быт. Невыносимый груз ответственности - главная причина, по которой мужчина этого знака может уйти из семьи.
Мужчина-Скорпион
Частые перемены настроения мужа-Скорпиона могут стать для жены настоящим испытанием. Будьте готовы к тому, что в тяжелые моменты его все будет раздражать.
Мужчина-Стрелец
За слишком активным мужчиной этого знака сложно угнаться, поэтому вряд ли он постоянно будет находиться рядом с женой. В результате, супруги могут быстро отдалиться друг от друга.
Мужчина-Козерог
Жене Козерога следует помнить, что скрытные мужчины этого знака склонны периодически замыкаться в себе. Это время просто нужно будет переждать!
Мужчина-Водолей
После свадьбы муж-Водолей может внезапно начать демонстрировать качества, которые до этого умело скрывал. Например, у него могут проявиться замашки диктатора!
Мужчина-Рыбы
Брак с мужем-Рыбой может быть каким угодно! С мужчиной этого знака жене надо либо расслабленно плыть по течению, либо полностью брать инициативу в свои руки.
Теги: Донбасс, гороскоп, свадьба, знаки Зодиака, мужчины
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