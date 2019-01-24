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Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы
Иногда просто диву даешься, насколько замужество меняет женщину! Одни девушки после свадьбы становятся настоящими хранительницами семьи, а другие буквально превращаются из принцесс в коварных ведьм!
Как меняются в браке женщины по знаку зодиака
Вот какой, по мнению астрологов, будет ваша избранница после свадьбы.
Женщина-Овен
В жизни девушки-Овна после свадьбы мало что изменится. Обычно эти дамы уделяют много времени карьере, поэтому выбирают себе в мужья только сильных мужчин!
Женщина-Телец
Такая жена практически идеальна и стремится создать уют в семье. Следует только учитывать, что в споре Тельца практически невозможно победить!
Женщина-Близнецы
Эта жена не станет ворчать или в чем-то упрекать супруга. А верность Близнецов гарантирует брак по настоящей любви.
Женщина-Рак
Девушки-Раки после свадьбы превращаются из принцесс в замечательных хозяек и прекрасных матерей. Их единственным недостатком является чрезмерная обидчивость.
Женщина-Лев
В браке Львица будет выглядеть как королева, оставаясь при этом заботливой женой. Вот только домашние хлопоты вряд ли будут важной частью ее жизни.
Женщина-Дева
Представительница этого знака зодиака "зациклена" на чистоте и опрятности. Поэтому иногда мужчину может напрягать то, что его жена постоянно чем-то занята по хозяйству.
Женщина-Весы
Важно знать, что самое главное для этих представительниц гороскопа - душевное равновесие. Любые неприятности сильно ее расстраивают, что сразу же сказывается на отношениях с супругом.
Женщина-Скорпион
Можно даже не сомневаться, что главой новоиспеченной семьи будет именно она. Ради сохранения мира и спокойствия ее супругу придется подчиниться!
Женщина-Стрелец
Представительница этого знака в браке будет отстаивать право на личное пространство и финансовую независимость. Цените, если она что-то делает по дому - для Стрельца это настоящий подвиг!
Женщина-Козерог
Как правило, мужья Козерогов достигают больших высот в карьере. Взамен такая жена нуждается в комплиментах и постоянном подтверждении любви.
Женщина-Водолей
Представительница этого знака вряд ли станет безвылазно сидеть дома, поскольку у этой разносторонней личности множество хобби. Если свобода жены-Водолея будет ущемляться, то она вполне может сбежать из семьи!
Женщина-Рыбы
Эти жены хороши тем, что не зациклены на материальной стороне брака. Они принимают супруга таким, какой он есть, но не дай бог мужчине ее хоть чем-то разочаровать. Чувства женщины-Рыбы могут быстро угаснуть в таком случае!
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, женщины
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