Позвоню позже: как умеют врать разные знаки Зодиака

28.01.2019 08:02

Узнайте, как врут разные знаки Зодиака. Астрологи составили подробное описание.

1. Овен (21 марта – 19 апреля)

«Со мной все в порядке».

Вы всегда врете другим людям, говоря, что вы в порядке, когда на самом деле это не так. Вы не хотите, чтобы другие видели вашу слабость. Овны всегда хотят излучать силу, уверенность и храбрость. Даже когда их разрывает и ломает изнутри, они хотят, чтобы люди верили, что вы прекрасно держитесь, пишет Cluber.

2. Телец (20 апреля – 21 мая)

«Я не лгу».

Принципы очень важны для Тельца. И что еще более важно, так это то, что окружающие знают, что вы нравственно честный и принципиальный человек. Вы хотите, чтобы вас считали человеком, который всегда поступает правильно – однако никто не совершенен.

3. Близнецы (22 мая – 21 июня)

«Я позвоню тебе позже».

Вы не очень надежны, когда дело доходит до обещания перезвонить. Это не самый сильный аспект вашей личности.

4. Рак (22 июня – 22 июля)

«Я буду готов через 5 минут».

Это, вероятно, одна из самых неприятных видов лжи, которую кто-либо может сказать другому человеку. И это ложь, которой Рак славится. Никто уже и не ожидает, что вы придете вовремя.

5. Лев (23 июля – 22 августа)

«Это не так уж важно».

Но это ложь, потому что для Льва все очень важно. Лев любит раздувать из мухи слона. Но когда дело доходит до других людей, вы пытаетесь принизить их успехи и достижения.

6. Дева (23 августа – 22 сентября)

«Я понимаю».

Нет, это не так. Но ваша гордость не позволит этого признать. Всякий раз, когда вы оказываетесь в ситуациях, которые загоняют в тупик, вы не можете в этом признаться.

7. Весы (23 сентября – 22 октября)

«Я могу сохранить твой секрет».

Мы все знаем, что это ложь. Весы, как правило, очень дружелюбны. У вас очень обаятельная и приятная внешность, которая может обезоружить многих людей. Тем не менее, люди не должны так доверять Весам, когда дело доходит до секретов. Вы любите сплетни и иногда просто не можете удержаться.

8. Скорпион (23 октября – 22 ноября)

«Не думаю, что смогу простить тебя».

Да, у Скорпионов очень мстительная личность. И какое-то время, это может быть правдой. Вы будете планировать свою месть. Но со временем вы научитесь прощать людей, которые обидели вас. В конце концов, вы поймете, что лучше просто отпустить ситуацию.

9. Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

«Я сделаю это немедленно».

Вполне вероятно, что вы этого не сделаете. Вы всегда пытаетесь отложить свои обязательства до последней минуты. Вы склонны откладывать дела или просто не выполнять их вообще.

10. Козерог (22 декабря – 20 января)

«Клянусь, я не буду смеяться».

Вы всегда хотите, чтобы люди чувствовали себя уязвимыми и слабыми рядом с вами. Это просто часть вашей доминирующей натуры. И вы говорите им, что никогда не осудите их за то, что они могут рассказать. Но это всего лишь уловка. Вы просто хотите, чтобы люди доверяли вам. Но как только они сделают что-то неловкое, вы наверняка от души посмеетесь над этим.

11. Водолей (21 января – 18 февраля)

«Я просто пошутил».

Нет, это не так. Не много людей могут понять логику и юмор Водолеев, и поэтому вы пытаетесь перевести все в шутку. Вы ведете себя довольно цинично и говорите так, просто чтобы люди не чувствовали себя слишком некомфортно, когда вы рядом.

12. Рыбы (19 февраля – 20 марта)

«Я хочу попробовать лишь один раз».

Нужно только попробовать, чтобы понять, что Вы хотите на самом деле. Это относится как к еде, так и к другим удовольствиям в жизни. Вы говорите себе, что хотите только попробовать что-то; а затем, когда понимаете, насколько это хорошо, то подсаживаешься и становитесь зависимым. Вы практически становитесь «наркоманом».