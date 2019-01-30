Посланы друг другу небесами: астрологи назвали идеальную пару среди знаков Зодиака

30.01.2019 09:15

Представители некоторых знаков Зодиака ладят друг с другом замечательно, а другие вовсе не могут ужиться. Кому же предначертано быть вместе небесами? Есть ли среди знаков Зодиака самая крепкая пара, настоящие родственные души? Оказывается, такая пара действительно существует - магическая связь возникает между Девой и Водолеем.

По мнению астрологов, у этих знаков на удивление схожие цели и представления о мире. Оба хотят сделать мир лучше, они убежденные гуманисты и смотрят в будущее с надеждой. Дева будет дарить Водолею щедрую заботу, а он в ответ становится для своего соулмейта опорой и источником вдохновения.

Конечно же все не будет сразу идеально, ведь оба знака любят читать нравоучения, вот только Девы этого терпеть не могут.

Конфликты все-равно не способны разрушить этот небесный союз.

Девы прячут в рукаве уникальный козырь - они знают, как подобрать ключик к своей пассии.

Водолей, в свою очередь, оказывается абсолютно безоружным перед остроумной и педантичной Девой, которая может дать ему фору в любой интеллектуальной сфере. Хоть это и необычно, но именно благодаря этому из них получается идеальная пара. В данном случае противоположности действительно притягиваются! Практичная Дева и мечтательный Водолей как нельзя лучше дополняют друг друга!

Источник: https://from-ua.com