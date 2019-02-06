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Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас
Ваши родные братья или сестры — ваши первые друзья, нравится вам это или нет. Если вам повезло, вы очень близки, заканчиваете предложения друг друга и общаетесь без слов. Вы всегда можете на них рассчитывать, а они – на вас. С другой стороны, ваши братья и сестры могут быть вашим проклятием, постоянно конкурируя с вами или скандаля с вами до тех пор, пока вы не взорветесь. Итак, вот из каких знаков Зодиака выходят потрясающие братья или сестры:
Весы: Восхитительный миротворец
Весы совмещают в себе все качества, которые вы бы хотели видеть в своем брате или сестре. Они поддерживают общение с близкими людьми и серьезно относятся к отношениям с ними. Кроме необыкновенной преданности тем, кто для них важен, Весы также способны ловко избегать конфликтов и отлично справляться с проблемами. С ними также очень весело и нескучно можно провести время. Их обаяние, остроумие и веселость притягивают к ним людей.
Весы способны очаровать любого, кто встретится на их пути, заставляя вас восхищаться их уникальностью и гордиться тем, что вы связаны кровными узами.
Рыбы: Бескорыстное сердце
Если ваш брат или сестра — Рыбы, у вас под боком неиссякаемый источник любви, преданности и понимания на всю оставшуюся жизнь. Рыбы видят в вас прекрасные вещи, даже если вы из не замечаете. Они холят и лелеют вас, понимая, что вы — редкий, незаменимый человек в их жизни, и им посчастливилось расти рядом с вами. Они привяжутся к вам на всю оставшуюся жизнь, и всегда будут вашей опорой и поддержкой. Что бы вы ни рассказали им, они внимательно выслушают вас и не осудят.
Их мечтательность может раздражать, когда им требуется быть серьезными и приземленными особами. Однако, в конце концов, вы знаете, что они окажутся рядом, в чем бы вы ни нуждались. И это действительно важно.
Телец: Преданная скала
Брат или сестра Телец – серьезная личность, особенно, когда дело доходит до вашей защиты. Телец предан до последнего вздоха тем, кого любит. Ваш враг станет его врагом.
Однако Телец может быть очень упрямым. Споры с ним — серьезная головная боль, кажется, что вы никогда не сможете переубедить его. Как бы он вас ни огорчал, знайте, что его упрямство переносится и на ваши отношения. Ничто и никто не может удержать его от того, чтобы поддерживать вас.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, брат, сестра
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