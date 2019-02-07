Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале

07.02.2019 21:00

Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых в феврале 2019 года ждет сложный период, пишет tip.by.

По его словам, не стоит расслабляться Львам, ведь февраль может преподнести неожиданные сюрпризы и не всегда приятные. Астролог отмечает, что планеты и звезды будут находиться в негативном положении, что может стать роковым стечением обстоятельств. В этом месяце могут обостриться финансовые проблемы, а новые трудности в работе и личной жизни могут быть спровоцированы соединением Юпитера и Меркурия.

Для людей, родившихся под знаком Девы, последний месяц зимы может стать временем хаоса и неразберихи. В это время жизнь может усложнить навязчивое раздражение, однако утешение может прийти с неожиданной стороны: стоит надеяться на удачу в любви благодаря позитивному аспекту Венеры.

И наконец Рыбам Павел Глоба прогнозирует полный переворот жизни в ферале. Астролог предупреждает, что в этот месяц стоит пересмотреть свои позиции по многим вопросам, а также жизненные приоритеты. По его словам, особое внимание следует обратить на сферу финансов, а также можно ожидать увлечения новыми знаниями и оккультизмом.

Источник: https://from-ua.com