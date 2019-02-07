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Самые эффектные женщины по знаку Зодиака
Такие девушки обладают психологическими приемами и отлично комбинируют свой внешний имидж со своим внутренним миром. Какие же знаки Зодиака самые эффектные? Сейчас расскажем.
Телец
Главное оружие Тельца – показаться мягкой и покорной. Своей легкой чарующей улыбкой она привлечет любого мужчину. Умение гармонично сочетать косметику со своим стилем, сразу покажет мужчинам на кого стоит обратить внимание. Эффектность этого знака заключается в личном обаянии. Многие мужчины не заметят, как быстро они влюбились в Тельца. Но знайте – за всей этой мягкостью скрывается твердый характер, который Телец продемонстрирует, когда кошка поймала мышку!
Близнецы
Непонятно, но очень притягательно – первое, что вам нужно знать о Близнецах. Эти дамы обладают сильной природной харизмой, к ним начинает тянуть, как только вы зашли на их территорию. Какой будет сегодня Близнец – знают только звезды. Многоликость и оригинальность делает носительниц этого знака невероятно эффектными. А язык их тела един с их чарующими речами. Отвлечетесь и вы в ловушке!
Рак
Эффектность Раков в первую очередь направленная. Они не собираются демонстрировать ее незрелым юнцам или инфантильным мужчинам. Но если вы достаточно зрелый для вкуса этой женщины, то не сомневайтесь, что будете очарованы простотой этого знака. Стиль Раков, хоть и выглядит заурядным, но не заблуждайтесь, что они простушки! Стоит клюнуть на эту наживку, и любой мужчина будет поражен мудрыми рассуждениями этой женщины. Их эффектность состоит в обмане ожидания.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, женщины
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