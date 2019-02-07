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Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
Астрологи уверены, что каждый Знак Зодиака имеет свои особенности, которыми он обладает в какой-то особой степени, отличной от остальных. Потому было решено определить самого-самого Знак Зодиака, его место и сферу, в которой он преуспевает, пишет brainum.
Самым сильным знаком зодиака астрологами считаются Рыбы. Хотя представители данного созвездия довольно впечатлительны и отличаются особой сентиментальностью, они все же обладают уникальной силой. В них заложено много внутренних ресурсов, которыми Рыбы редко пренебрегают. И когда, к примеру, Овны и Козероги, отличающиеся упорством и амбициозностью, терпят поражение, Рыбы занимают достаточно крепкие позиции. Это не те люди, которых легко сломить.
Самый коварный Знак Зодиака
Скорпиона считают самым коварным Знаком Зодиака. Мстит это созвездие с особым жаром и самыми изощренными методами. При этом его сложно в чем-либо заподозрить и еще сложнее уличить. Вообще, со Скорпионами лучше не враждовать — вы будете иметь дело с очень опасным врагом.
Самый сексуальный Знак Зодиака
Самым сексуальным Знаком Зодиака астрологи считают Овна. В любовных отношениях им нет равных. Созвездие отличает энергичность и внешняя привлекательность, страстность и активность. Они привлекают внимание благодаря своей харизме и внутреннему обаянию.
Самый верный Знак Зодиака
Люди созвездия Девы стремятся найти партнера на всю жизнь, потому очень осторожны в выборе второй половинки. Они редко меняют свое решение, и если они останавливают свой выбор на ком-либо, то можно с уверенностью утверждать, что изменять представители этого Знака Зодиака точно не будут.
Самый красивый Знак Зодиака
Стрелец — самый привлекательный внешне зодиак. Представители этого созвездия от природы сложены очень гармонично, к тому же они всегда следят за своим внешним видом, что дает им однозначное право считаться самым привлекательным Знаком Зодиака.
Самый добрый Знак Зодиака
Самый добрый Знак Зодиака — Телец. Он очень тактичен и мягок при общении, что само собой является признаком его доброжелательности. Тельцы готовы оказать безвозмездную помощью, даже ели их об этом не просят, тем самым доказав, что у них самое большое сердце.
Самый везучий Знак Зодиака
Самыми везучими являются Близнецы. Представители этого созвездия нередко оказываются в нужное время в нужном месте, потому они более успешны по сравнению с другими созвездиями. Близнецы от природы оптимисты, а это уже составляет 90% их везения. Благодаря своей удачливости они еще по праву могут называться самым счастливым Знаком Зодиака.
Самый семейный Знак Зодиака
Раки, считают астрологи, — самые семейные из всех Знаков Зодиака. Для них семейные ценности стоят на первом месте: они стремятся найти достойного партнера, с которым смогут создать крепкую семью и нарожать кучу детей. Это самый идеальный Знак Зодиака для брака и серьезных отношений.
Самый эгоистичный Знак Зодиака
Астрологи называют Львов — самым эгоистичным Знаком Зодиака. Они очень дружелюбны и в меру щедры, при этом они практически все делают в угоду своим желаниям. Представители данного созвездия любят похвалу и лесть. В такие минуты они чувствуют себя на высоте.
Самый общительный Знак Зодиака
Самым общительный Знаком Зодиака признаны Весы. астрологи говорят, что им палец в рот не клади — дай только поболтать часок-другой. Люди этого созвездия чувствуют себя абсолютно уверено как в маленькой компании, так и при большой аудитории. Они находят удовольствие в новых знакомствах и точно не смогут провести и дня в одиночестве.
Самый закрытый Знак Зодиака
Самым закрытым Знаком Зодиака является Козерог. Что на уме у людей данного созвездия, представить очень сложно! Они редко кому-либо доверяют свои чувства и переживания, и, чаще всего, на людях ведут себя равнодушно и холодно.
Самый гениальный Знак Зодиака
Самым гениальным Знаком Зодиаком считается Водолей. У представителей этого созвездия очень развита фантазия и творческое мышление. Но порой им не хватает сил довести до ума свои задумки. В итоге их гениальные изобретения и проекты остаются непризнанными.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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