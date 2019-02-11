Тело неизбежно стареет, но это не значит, что с ним стареет и сам человек. Ведь человек — это больше, чем тело! Человек — это в первую очередь душа, пишет lifter.

А душа может оставаться источником вечной молодости даже тогда, когда кожа обвисла, а волосы поседели. И это факт, даже если вы не верите в астрологию!

Далеко не все люди чувствуют себя «на свой возраст». Большинство людей воспринимают себя как продолжение своего молодого воплощения. Всем нам кажется, что нам где-то от 20 до 35…

Но есть такие знаки, которым сохранять душевную молодость удаётся лучше других. Можно даже сказать, что они рождены для вечной молодости!

Вот они:

Стрелец.

Стрельцы в принципе не могут повзрослеть. Вечная тяга к приключениям, путешествиям и переменам составляет основу их личности. Так что и в старости они будут оставаться такими же неугомонными.

И что самое интересное — у них на всё будет хватать энергии и жизненных сил! Стрельцам остаётся только позавидовать.

Лев.

Львы с возрастом могут немного подрастерять задор, но молодость души и склонность к оригинальным поступкам у них остаётся. Они всегда будут хотеть любить, причём не только себя. Всегда будут хотеть, чтобы ими восхищались, и ради этого — идти на весьма странные и экстравагантные поступки.

А уж общаться с молодёжью Лев любит особенно — с ними же можно опытом делиться, ловя восторженные взгляды!

Овен.

Овнам просто некогда стареть, ведь старость — это проигранная битва с возрастом. А Овны пойдут на всё что угодно, чтобы не проигрывать никому и ни в чём. Так что они до преклонных лет сохраняют бодрость, вспыльчивость и оптимизм.

А вот готовность обучаться всё же несколько снизится, так что придётся компенсировать нехватку знаний активной деятельностью.

Рак.

Раки не меняются. Ведь изменение — это слишком тяжело в психологическом плане. Так что можно сказать, что они остаются «молодыми душой».

Правда, за этим зачастую скрывается обидчивость, повышенную чувствительность и острое нежелание разбираться с теми проблемами, что не касаются непосредственно их самих, причём здесь и сейчас.

Дева.

Девы если и меняются, то только количественно, а не качественно. Они становятся более осторожными, более проницательными, более успешными, но по сути остаются такими же, какими были в молодости.

Это осознанный выбор Дев, которые к тому времени уже определили для себя идеал. А идеал в их понимании — то, что есть, только на порядок лучше.

Рыбы.

Рыбы не молоды душой — они скорее инфантильны и капризны. И с годами эти черты нисколько не уменьшаются. Но формально Рыбы сохраняют все черты, характерные для детского восприятия мира.

Жаль только, что не только хорошие, но и спорные. Впрочем, он и сами это прекрасно понимают.

Источник: https://from-ua.com