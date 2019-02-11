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Знаки зодиака, обладающие невероятной интуицией
Современный человек во всем привык опираться на логику. Он собирает информацию, анализирует ее, сопоставляет данные и просчитывает возможные варианты развития событий. Но как быть в случае дефицита информации, когда банально не на что опереться в своих суждениях?
В таких случаях на помощь приходит интуиция. Безусловно, не каждый из нас может похвастаться отменной интуицией, которая в нужный момент дает верные подсказки и указывает правильное направление движения. Однако среди нас есть люди, которым интуиция серьезно облегчает жизнь. Давайте взглянем на знаки Зодиака, которые могут похвастаться невероятно развитой интуицией.
1. Рак (21 июня – 22 июля)
Каждому из нас приходилось слышать о сверхэмоциональности Рака и его повышенной чувствительности. Действительно, представители этого знака глубоко переживают каждую эмоцию, пропуская ее через сердце. Но что еще удивительное, Раки способны воспринимать и пропускать сквозь себя эмоции других людей, даже незнакомых.
Что дает этот дар, спросите вы? Благодаря своей интуиции Рак способен расположить к себе любого человека. На подсознательном уровне он чувствует, как общаться с человеком, не задевая его чувств, о чем можно говорить в данный момент, а о чем не стоит. По сути, Рак может стать виртуозным переговорщиком или умелым дипломатом, лучшим в сфере установления нужных связей и развития партнерских отношений.
2. Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Говорят, что большинство творческих и невероятно талантливых людей рождаются под знаком Рыбы. Это на самом деле так, но что является источником вдохновения для этих людей? По словам эзотериков всему виной невероятно развитая интуиция!
Рыбы очень чувствительны. Они на подсознательном уровне ощущают настроения масс, точно знают, в чем нуждается публика, и что она воспримет на «ура». Наверное, поэтому их произведения очень часто попадают в цель и становятся невероятно популярными. Более того, личности данного знака интуитивно предвосхищают события, а потому созданные ими шедевры неизменно становятся мейнстримом, то есть создают новые модные веяния.
3. Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Скорпионов можно назвать настоящими «рентгенами», ведь они способны видеть людей насквозь! Конечно, не в прямом смысле, просто у Скорпионов невероятно развитая интуиция, благодаря которой они способны распознавать, лжет человек, или говорит правду. Представителю данного знака достаточно смотреть вам в глаза во время разговора или просто слышать ваш голос, чтобы на 100% различить правдивость ваших слов. Родные и близкие Скорпиона прекрасно знают об этом даре, и никогда не врут Скорпиону.
Кстати, есть у Скорпиона и еще один дар. Он феноменально чувствует приближение чего-то плохого или хорошего. Словно у домашних животных, которые с приближением ненастья начинают щетиниться и искать укромный угол, Скорпион чувствует себя неуютно с приближением несчастья, или наоборот, расслабляется, ощущая наступление блаженства. Такая особенность нередко спасет этих людей от опасных превратностей судьбы.
4. Весы (23 сентября – 22 октября)
Большинство представителей знака Весы живут с ощущением, что пришли в этот мир для чего-то большего. Это заставляет их искать свое предназначение, тянуться к неизвестному и непознанному. Они точно знают, что Вселенная намного глубже и сложнее, чем мы представляем ее себе.
Интуиция Весов проявляется в виде дара предвидения. Фрагменты грядущих событий эти люди видят во снах. Изначально они отвергают вещие сны, убеждая себя, что это банальное совпадение, однако когда такие сны повторяются с завидной регулярностью, и отличаются невероятной точностью, поневоле задумаешься о сверхспособностях. По словам астрологов, интуитивной способностью видеть будущее обладает каждый представитель знака Весы, нужно лишь развивать в себе этот дар.
5. Близнецы (21 мая – 20 июня)
Близнецы – выраженные экстраверты, которые не представляют своей жизни без окружающих людей и общения с ними. Причем, эти личности на подсознательном уровне умеют управлять людьми! Во время общения, лишь только собеседник начнет произносить фразу, Близнецы уже знают, о чем он хочет сказать. Обладая такими сокровенными знаниями, Близнецы настаиваются с человеком на «одну волну», точно зная, что нужно отвечать, как успокоить человека и чем его поддержать.
А дальше происходит настоящее волшебство! Ощущая настоящее единение с Близнецом, человек настолько доверяется ему, что начинает слышать, и даже слушаться своего собеседника. Близнец, же, в зависимости от ситуации, может манипулировать этим человеком, направляя его мысли и действия в нужную сторону.
6. Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
У представителей знака Стрелец феноменальная интуиция, касающаяся своей семьи и, особенно, своего любимого человека. Это покажется удивительным, но Стрельцы даже на расстоянии чувствуют настроение своей второй половинки и угадывают внутреннее состояние любимого человека.
Не раз приходилось слышать истории о том, что Стрельцы без предварительной договоренности оказывались в нужный момент в нужном месте, и тем самым поддерживали, а то и натурально спасали своих родных от фатальных последствий. Возможно, такая сильная и узконаправленная интуиция берет свое начало от сильнейшей привязанности, возникающей между Стрельцом и их любимым человеком. В любом случае, для партнера, Стрелец – не просто любимый человек и заботливый партнер, а настоящий ангел-хранитель!
Источник: brainum.ru
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, интуиция
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