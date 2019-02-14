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Токсины у Рыб и спазмы у Стрельцов: появился гороскоп здоровья на неделю
Астролог дала прогноз по состоянию здоровья у знаков зодиака на неделю (с 13 по 19 февраля). В среду и четверг могут беспокоить спазмы, судороги, резкие боли, особенно головные, а также нестабильная высокая температура тела. Почки будут ослаблены 18 и 19 февраля.
♈ Овен Резкие колющие боли и спазмы, температура без видимых причин.
♉ Телец С пятницы могут проявиться заболевания в области горла и щитовидной железы. Отнеситесь к лечению серьезно.
♊ Близнецы Сырой кашель пройдет к выходным. Уделите внимание почкам.
♋ Рак В выходные хорошенько прогрейтесь, чтобы легкая простуда не перешла в хроническую форму.
♌ Лев Возможны резкое повышение температуры и головная боль без симптомов заболевания. Это нервы.
♍ Дева Почки дадут о себе знать. Для лечения и профилактики лучше подойдут натуральные травы или чаи.
♎ Весы Вы можете почувствовать большую ответственность или страх. Это почки сигналят о неблагополучии. Им нужны сухое тепло и отвары трав.
♏ Скорпион Могут проявиться хронические заболевания или долго тянуться обычная простуда.
♐ Стрелец Ничего серьезного. Могут быть небольшие спазмы или нервное напряжение.
♑ Козерог Вены на ногах потребуют вашего внимания. Массаж не подходит, а втирание мазей выручит вас.
♒ Водолей Чувство, что "голова кипит", пройдет к выходным. Осторожно с электротехникой.
♓ Рыбы Следите за питанием. Возможно постепенное, незаметное накопление токсинов, без признаков отравления.
Источник: https://from-ua.com
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