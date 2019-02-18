Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2019 года

18.02.2019 10:01

Гороскопы - лучшие помощники в финансовых и любовных делах. Рекомендации астрологов помогут вам пережить на этой неделе все возможные неурядицы и преуспеть в самых важных делах.

Астрологи отмечают, что на этой неделе настроение звезд и планет будет очень нестабильным. Это говорит о необходимости чаще доверять лишь себе и своему внутреннему голосу. Люди могут стать жадными и злыми, поэтому нужно стараться защищать себя от чужой негативной энергии. Она будет очень заразительной и деструктивной, так что придется выбирать, с кем общаться и как долго.

Овен

Суббота 23 февраля — самый лучший день недели. Планеты поделятся позитивной энергией с Овнами, раскроют свой потенциал полностью. Субботу можно будет посвятить активному совместному отдыху, общению с людьми, коллективному труду. Это будет день повышенной уверенности, особой удачи в делах. Астрологи советуют не избегать общения с близкими, не пытаться уединиться. Это будет время борьбы с депрессией и внутренними проблемами.

В понедельник, неблагоприятный день этой недели, желательно заниматься только самыми необходимыми делами. Не стоит рисковать и ввязываться в авантюры. Остаться на плаву помогут медитации на очистку от негативных программ. Пришла пора победить в себе неуверенность. Вся неделя в целом станет временем духовного очищения и прозрения.

Телец

Тельцы — одни из немногих людей, у которых эта неделя будет спокойной и относительно предсказуемой. Только первые два дня окажутся опасными, потому что планеты и звезды будут в серьезном энергетическом диссонансе. Это будут дни, в которые важно соблюдать осторожность и предупредительность абсолютно во всех сферах жизни. Оставшаяся неделя прекрасно подойдет для романтики, размеренного труда и даже отдыха.

Астрологи и специалисты советуют Тельцам заняться покупками ближе к концу недели, обновить гардероб и составить план приобретений на конец февраля. В начале недели представителей этого Знака может настигнуть волна неуверенности. Аффирмации на успех исправят положение дел к лучшему. Неделя подойдет для духовных поисков и самоанализа.

Близнецы

На этой неделе продолжится череда энергетических проблем для Близнецов, но не все окажется в руках судьбы. Планеты станут особенно активными 18, 19, 20 и 22 числа, а это значит, что в эти дни можно ждать приятных изменений во всех сферах жизни. Возможно, Близнецам удастся найти вторую половинку, поставить перед собой новые цели или одержать победу на ином поле.

Этот период станет проверкой на прочность, подарит Близнецам посильные испытания, которые повысят их уверенность в себе. Все возможные проблемы астрологи рекомендуют воспринимать как проверку, своего рода экзамен. В трудных ситуациях избавиться от невезения помогут три магических способа. На этой неделе это актуально, потому что звезды будут заняты иными делами.

Рак

В целом, неделя будет очень спокойной. Стоит отметить понедельник и вторник Первые два дня недели станут днями постоянных проблем с настроением. Могут пропасть энтузиазм, мотивация, уверенность в себе. Энергетические потоки планет будут ослабленными, и это приведет к появлению стрессов и депрессивных состояний. Избавиться от них помогут дыхательные техники.

Пятница — самый благоприятный день недели. В этот день планеты войдут в состояние максимальной динамики. Это позитивно отразится абсолютно на всем: жизнь Раков может заиграть красками и стать очень яркой. Этот день подарит представителям данного Водного Знака счастливый билет. Все самые основные и важные дела лучше планировать именно на 22 февраля. Выходные стоит провести с близкими.

Лев

На этой неделе начнутся долгожданные позитивные изменения в жизни Львов. Планеты выйдут из энергетического ступора 19 числа. Эти изменения могут затронуть самые разные сферы. Даже самочувствие Львов станет гораздо более стабильным. Могут исчезнуть ненужные переживания, страхи и негативные эмоции. Мир преобразится, но не резко и неожиданно, а приятно и постепенно.

Изменения коснутся также и отношений с близкими людьми и коллегами по работе. Можно будет найти общий язык с теми, с кем Львы пребывают в ссоре. Это прекрасное время для общения, особенно 23 февраля. В этот день планеты будут еще более активными и созидательными. Избавиться от проблем и черной полосы можно посредством мощного заговора. Вселенная услышит молитвы и просьбы Львов о помощи.

Дева

Девам стоит сфокусировать свое внимание на любовной сфере жизни. Именно в ней им повезет больше всего. Первые три дня недели окажутся самыми яркими и динамичными. В это время произойдут значительные, хоть и не сразу заметные изменения. Астрологи считают, что встреча с близким человеком может случиться именно в эти дни. Всем тем Девам, которые уже находятся в отношениях, звезды подарят стабильность.

Это время прекрасно подходит для романтических встреч, любовных признаний, совместного планирования. Для привлечения удачи можно воспользоваться самым сильным заговором на любовь. Что касается остальных сфер жизни, то в них Девам лучше не рисковать и не проявлять особой активности.

Весы

Весам эта неделя покажется раем, потому что планеты и звезды миролюбивы по отношению к ним. Все семь дней пройдут под эгидой спокойной и предсказуемой энергетики, поэтому стоит посвятить себя размеренным делам, любви, укреплению родственных связей, общению. Риски и авантюры не помогут добиться своего — они лишь нарушат этот приятный баланс.

Единственное, что понадобится Весам, так это больше энергии, потому что звезды не станут снабжать представителей этого Знака силами. Мантра энергии поможет этим людям набрать «топлива» и уверенности для решительных шагов в любовной и деловой сферах. В конце недели удачными будут покупки для дома. Домашние дела на выходных — лучший способ с пользой провести время.

Скорпион

Первые два дня и суббота для Скорпионов станут поистине судьбоносными днями. Некоторые процессы, которые запустят активные планеты, окажутся невидимыми для глаз, но это не значит, что их нет. Скорпионам придется в эти дни чаще полагаться на интуицию, а также на силу своего воображения. Воплотить мечту в реальность поможет сила мысли.

Суббота также принесет Скорпионам много позитива и удачи. В этот день можно смело заниматься домашними делами, совершать покупки в интернете, знакомиться с людьми и отдыхать в компании друзей. Желательно не проводить этот день в уединении, чтобы не упускать возможность сделать его по-настоящему ярким и запоминающимся.

Стрелец

Стрельцам будет часто помогать на этой неделе Фортуна, но по-настоящему благоприятными и продуктивными днями станут пятница и суббота. Пятница предстанет днем, когда все возможные дела будут максимально удачными. Можно посвятить ее как работе, так и любовным приключениям, флирту и началу новых отношений.

В целом на неделе могут происходить какие-то неурядицы, но они выбьют Стрельцов из колеи. Эти люди отличаются несгибаемой волей и сильным характером. Настало время показать всем окружающим свою силу, навыки лидера, а также умение выходить сухими из воды в любой ситуации. Это очень продуктивные семь дней, в которые астрологи рекомендуют не сидеть на месте. Стрельцам понадобится быстро восстанавливать энергию и силы. Сделать это позволит своевременный отдых и правильное распределение усилий.

Козерог

Первые два дня недели — самые удачные для Козерогов. Их можно посвящать чему угодно. После работы можно отправляться на свидания, на встречи с друзьями или идти домой и заниматься домашними делами. Если у Козерогов понедельник или вторник окажутся нерабочими днями, все равно стоит сохранить активность. Можно пройтись по магазинам, заняться работой или переговорами.

Неделя подойдет для начала отпуска и для принятия важных решений. Астрологи отмечают повышение чувствительности Козерогов. Развитая эмпатия не всегда полезна. Например, когда близкий человек страдает или ему грустно, это передается, словно ток по проводам. Козерогам нужно будет фокусироваться на личных проблемах, но не быть эгоистами.

Водолей

Водолеям на помощь придут планеты. В понедельник и вторник можно рисковать, заниматься сложной работой, оформлять кредиты и ипотеку, покупать что-то дорогое и важное. Немалой удачей отметится начало недели и в амурных делах. Возможен служебный роман и откровенный флирт. Водолеям, которые в отношениях, лучше не давать повода для ревности своей второй половинке.

Представителям этого Знака нужно научиться доверять внутреннему голосу в период с 18 по 24 число. Конечно, здравый смысл и логика тоже будут уместными, но интуиция этих людей станет невероятно мощной. Важно соблюдать порядок в доме, быть искренними и не забывать прислушиваться и присматриваться к окружающим событиям. Возможно, что произойдет нечто удивительное.

Рыбы

Рыбам эта неделя подарит массу новых эмоций. Это будет прекрасное время для преодоления преград, для решительных шагов вперед, для работы над собой и самоанализа. Единственной проблемой могут стать завистники и недоброжелатели. Они постараются нанести Рыбам как можно больший ущерб. Защититься от них поможет неперебиваемый оберег. Заниматься решением пробел лучше самостоятельно.

Астрологи советуют Рыбам обратить внимание на мелочи. Стоит оставаться хладнокровными, обходя стороной навязчивое мнение окружающих. При этом не помешает сдержанность и воспитанность. Нежелание идти на контакт предстоит формулировать правильно, чтобы никого не обидеть и не задеть. Неделя будет очень непростой, но Рыбам хватит сил и навыков для того, чтобы сделать ее более продуктивной.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru