Ранняя весна — период гормонального всплеска, обновления энергетики и любви. Быть успешнее в амурных делах вам поможет еженедельный любовный гороскоп, пишет dailyhoro.

Начало марта богато на самые разнообразные комбинации звезд, и не всем представителям зодиакального круга эти сочетания сулят успех. С 6 марта Уран войдет в Знак Тельца, чем вызовет психологический дискомфорт и затормозит многие процессы. Отвечающая за любовь Венера в Водолее будет толкать на опрометчивые поступки. А управляющее нашим сознанием Солнце отметится пребыванием в Рыбах, сделав нас сентиментальными и ветреными.

Овен

Овнов ждет беспокойная, но довольно благоприятная неделя. Сменяющие друг друга аспекты Солнца во вторник, четверг и субботу принесут с собой перемены, но поскольку покровитель будет часто менять аспекты, не стоит слепо доверять обстоятельствам и плыть по течению. Риски обмана и предательства возрастут в несколько раз, поэтому Овнам стоит подумать над тем, как улучшить свои отношения.

Телец

Текущая неделя, как и весь март в целом, лучше всего подходит для укрепления и налаживания связей с любимым человеком. Вот только количество проблем может прибавить переход Урана. Астрологи советуют с 6 по 10 марта не поддаваться на провокации планеты и следить за своим эмоциональным состоянием, иначе случится скандал.

Близнецы

Близнецам на этой неделе потребуется запрограммировать себя на успех в любви, поскольку если смотреть на мир сквозь призму негатива, события в личной жизни тоже рискуют приобрести негативный окрас. Аспект Венеры и Юпитера в пятницу может нарушить романтические планы: повысятся риски внутренних противоречий и ложных сомнений.

Рак

Активный Юпитер — признак надвигающихся перемен. С 7 по 9 марта астрологи советуют Ракам не противиться тенденциям и довериться течению жизни. Уступив сейчас, можно выйти на новый виток развития отношений вопреки всем обстоятельствам. Наиболее значимый день недели — пятница. Аспект Юпитера и Венеры позволит Ракам найти в себе силы и решимость взять инициативу в свои руки и сблизиться с любимым человеком. Главное — отличить любовь от энергетической привязки.

Лев

На этой неделе Львов ждет множество встреч, в том числе и неожиданных, спонтанных знакомств. Астрологи советуют быть активнее тем, кто ищет свою любовь, и тогда вы найдете ее уже на этой неделе. Семейным представителям Знака стоит обратить свое внимание на проблемы в отношениях — соединение Солнца с Сатурном в субботу позволит предотвратить разрыв и выйти из кризиса.

Дева

Звезды заняли в гороскопе Дев секторы, активизирующие любовь и личную жизнь, а значит, настало время изменений. Первые несколько дней стоит посвятить планированию и рассчитать риски, ведь в оставшиеся дни придется решиться на смелый поступок. Астрологи сообщают, что если не предпринять никаких решений сейчас, влияние звезд само выберет жизненный путь. Поэтому во избежание неприятных сюрпризов стоит взять жизнь под свой чуткий контроль.

Весы

Планета-покровитель Венера, обозначенная пребыванием в Водолее, может спутать все романтические планы. Специалисты сайта dailyhoro.ru рекомендуют приготовиться к спонтанным ситуациям и двусмысленным предложениям со стороны партнера, особенно в пятницу. Не испугавшись напора пассии, получится разнообразить свои отношения. Развитие событий во многом определит сила мысли.

Скорпион

Наступающая неделя порадует многих Скорпионов позитивными переменами. Астрологи не рекомендуют откладывать свои планы, касающиеся улучшений отношений. Период крайне удачен и для романтических знакомств, особенно если подкрепить свою уверенность аффирмациями на успех.

Стрелец

Позитивное влияние Юпитера будет усилено в период с 7 по 9 марта. Это может стать поворотным моментом в личных отношениях. Согласно астрологическому прогнозу, Стрельцов ждут моменты удачи: получится нейтрализовать конфликт, разобраться в отношениях и прояснить многие запутанные ситуации. Активность Юпитера поможет устоять под гнетом неопределенности и вытянуть отношения на новый, более духовный уровень развития.

Козерог

Переход Урана в Тельца 6 марта создаст малозначительные, но неприятные ситуации. Наблюдается осложнение отношений из-за энергетических колебаний, которые станут причиной появления мнительности и ревности. Не стоит создавать проблемы на пустом месте и бездоказательно обвинять любимого человека. Установка энергетической защиты поможет отразить негативное воздействие и провести неделю на позитивной ноте.

Водолей

Нахождение Венеры в Водолее даст возможность представителям этого Знака разобраться с проблемами в личных отношениях. Если партнер что-то скрывает, звезды укажут на это, если ожидает сложный выбор — подскажут, каким путем стоит пойти. Яркий аспект Венеры к Юпитеру в пятницу гарантирует успех в романтических делах и поисках настоящей любви.

Рыбы

Скопление планет в Знаке Рыб — знак, предупреждающей о том, что жизнь скоро изменится. Влияние планет скажется на эмоциональном и психическом состоянии, поэтому не стоит принимать поспешных решений, куда лучше посмотреть на свои отношения со стороны наблюдателя. Не поддаться негативу, который возрастет от воздействия сразу нескольких планет, помогут 5 полезных техник.