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Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, кому звезды сулят удачу в марте 2019, пишет Главред.
На первом месте счастливых знаков марта - Рыбы. Им будет фантастически везти. Представителей этого знака ждут выигрыши, удачные поездки, благоприятные любовные взаимоотношения, неожиданные финансовые возможности и шансы, которые будет дарить им судьба именно в этом месяце. Особенно благоприятен для них будет конец месяца.
"Серебро" везунчиков месяца получают Девы. Так, для них сложится благоприятная ситуация в деловом партнерстве, но договоренности им следует заключать либо в самом начале месяца, либо уже в конце. Это также хорошее время для продвижения себя в обществе.
На третьем месте удачливых знаков - Стрельцы. У них сложится отличная ситуация во всем, что касается дальних поездок и путешествий и азартных игр, так что смело можно покупать лотерейный билет или посетить казино. Также у них будет отличная ситуация на любовном фронте - они могут найти свою вторую половинку.
И замыкают четверку везунчиков марта Близнецы. Их ждет блестящий период в карьере. В этом месяце Близнецы могут занять важные посты, сменить работу, либо их повысят в должности.Также может быть фантастическое везение в денежных делах. Особенно это касается премий, дотаций и побед на конкурсах.
Теги: Донбасс, гороскоп, астролог, март
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