Вот что разным знакам Зодиака ждать от судьбы в марте

03.03.2019 12:02

Устали от проблем и ищите ответы на вопросы о своей жизни? Тогда узнайте, что готовит вам судьба в марте 2019 года.

Это - месяц общения и исправления ошибок. И если вы все сделаете правильно - получите то, что заслужили, пишет lifter и Thought Catalog.

Рыбы (19 февраля - 20 марта).

В этом месяце вы будете доверять своему романтическому чутью. Помните: общение является ключевым. Говорите то, что давно хотели сказать. Отдалитесь от того, что причиняет вам боль.

Овен (21 марта - 19 апреля).

Все в вашей жизни изменится. Вас ждет захватывающее событие, во время которого обретете любовь и дружбу. Просто нужно немного подождать.

Телец (20 апреля - 20 мая).

Вы знаете, чего хотите от потенциального партнера в отношениях. И если что-то не так - вы знаете, что с этим делать. Будьте открыты и готовы, вы справитесь с любыми трудностями.

Близнецы (21 мая - 20 июня).

Вы хотите, чтобы ваши отношения и дружба улучшились, но не знаете, как этого добиться. Если вы застряли в определенном умонастроении, вам нужно сделать все возможное, чтобы чувствовать себя хорошо.

Рак (21 июня - 22 июля).

У вас есть уверенность, идите за своей мечтой. Четко скажите Вселенной, чего вы хотите, и она вам поможет.

Львы (23 июля - 22 августа).

Вы уверены в том, что из-за ситуации в прошлом, вы чувствуете себя не так, как хотели бы. Но перестаньте есть самого себя, а лучше постарайтесь исправить то, что происходит сейчас.

Дева (23 августа - 22 сентября).

Вы научитесь освобождаться от плохих мыслей. Вы сейчас держите свою жизнь под контролем. И начинаете лучше понимать, чего вы хотите от любви.

Весы (23 сентября - 22 октября).

Вы хотите баланса в отношениях, но не каждый сможет вам это дать. Попрощайтесь с вредными привычками или плохим мышлением, которые удерживают вас от потенциальных отношений.

Скорпион (23 октября - 21 ноября).

Доверяйте своей интуиции, особенно когда человек или ситуация из прошлого возвращаются в вашу жизнь.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря).

Работайте над собой и своими прошлыми ранами. Отправьтесь в места отдыха, восстановите свою душу и свой ум.

Козерог (22 декабря - 19 января).

Вы ответственны и работоспособны, и это здорово, но вам нужно все отпустить и отдохнуть. Переключите свое внимание на другие вещи. Это принесет вам пользу.

Водолей (20 января - 18 февраля).

Вы не можете никого спасти. Конечно, это важно делать добро для других, но не берите слишком много на себя. Ставьте свои приоритеты на первое место.