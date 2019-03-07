5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака

07.03.2019 08:30

Весна вошла в свои права, а значит, впереди нас ждет прекрасное время, наполненное солнечным светом, теплом и радостью. У каждого есть немало желаний, исполнение которых поможет стать счастливее. Но, как только настает подходящий момент их исполнить, мы теряемся, придумываем оправдания или меняем цели. Редакция сайта создала необычную шпаргалку для всех Знаков Зодиака, чтобы каждый успел сделать этой весной все самое важное.

Овен

Найдите новое увлечение или прибыльное хобби, чтобы сбежать от сезонной депрессии и рутины. Поработайте над собой. Научитесь самоконтролю. Это поможет в любой ситуации сохранять «холодную голову» и не зайти в тупик из-за неконтролируемых чувств. Удивите близких. Начните дарить подарки не на праздники, а просто так. Займитесь изучением иностранного языка. Весна — самое удачное время для саморазвития и обучения. Наметьте главную цель и двигайтесь к ней.

Телец

Веселитесь. Смех и позитивные эмоции — залог успеха, особенно весной. Найдите единомышленников. В это время года поддержка людей, которые вас понимают, на вес золота. Постарайтесь избавиться от токсичных отношений, впустите в свою жизнь новых друзей. Перечитайте любимые книги. Насладитесь забытыми сюжетами — это поможет отвлечься от работы и проблем. Вполне возможно, что вы неожиданно для себя найдете новый смысл не только в книге, но и в жизни. Попробуйте экзотические фрукты. Ранняя весна — время авитаминоза, поэтому продукты, богатые витаминами, придутся как раз кстати. Обновите гардероб. Смена имиджа поможет обновить энергетику, усилить привлекательность и уверенность в себе.

Близнецы

Займитесь самообучением и постарайтесь прочитать за весну книгу, которая даст богатую пищу для размышлений. Купите головоломку, чтобы повысить внимательность. Измените прическу или стиль — весной всем необходимо обновление, и за внешними переменами придут и внутренние. Обязательно пообщайтесь с интересными людьми. От позитивного общения вы получите заряд мотивации, которого вполне хватит для великих свершений. Составьте карту желаний, чтобы исполнить их уже этой весной.

Рак

Сократите общение с людьми, которые пытаются вами манипулировать. Научитесь говорить твердое «нет» в ответ на их бесконечные просьбы. Смотрите каждую неделю по одному мотивирующему ролику. Это позволит повысить самоуверенность и перестать беспокоиться по мелочам. Гуляйте как можно чаще. Свежий воздух поможет справится с депрессивными мыслями, расслабит и воодушевит. Займитесь спортом, чтобы уже к лету быть в отличной физической форме. Начните писать стихи или прозу, ведь весна — такое романтическое время года.

Лев

Пополните свою фотоколлекцию. Когда же еще фотографироваться, если не весной? Никаких фильтров и лишних декораций, весенние пейзажи — самые яркие, а весеннее солнце — мягкое и теплое. Научитесь решать свои проблемы по мере их поступления. Не забегайте вперед и не придумывайте трудности, которых еще нет. Займитесь творчеством, познакомьтесь с прекрасным. Созидание и искусство помогут вам снизить раздражительность, выпустить пар и обрести внутреннюю гармонию. Побудьте эгоистами. Весной это не запрещается, а наоборот, всячески поощряется. Претворите давнюю мечту в жизнь и сделайте то, чего вам хочется больше всего.

Дева

Займитесь своим здоровьем: составьте план сбалансированного питания, пропейте витаминный комплекс. Вы удивитесь, насколько легче вам станет двигаться к целям. Научитесь экономить свои ресурсы и время. Не хватайтесь за несколько дел одновременно, даже если чувствуете, что полны сил. Весна — самое обманчивое время года. Порадуйте себя. Неважно, обновки это, путешествие или 20 минут тишины — главное, чтобы это принесло вам счастье и моральное удовлетворение. Поработайте над своим внутренними проблемами. Зачастую именно за зиму накапливается много негатива и беспокойства. Признайтесь в любви: себе, партнеру, маме, ребенку или другому близкому человеку. Позитивные эмоции сближают.

Весы

Попробуйте новое. На свете так много вещей, о которых вы даже не догадываетесь, но которые обязательно обрадуют вас и заставят посмотреть на мир иначе. Главное — поверьте в себя и не пасуйте перед трудностями. Научитесь признаваться в любви. Не стесняйтесь: чувствами нужно делиться. Расширяйте кругозор, развивайтесь. От этого вы только выиграете. Избавьтесь от негативных эмоций и накопленных обид. В жизни слишком много интересного, чтобы тратить время на негатив. Пересмотрите любимые фильмы. Это может вдохновить на новые свершения.

Скорпион

Составьте план достижения цели, ведь этой весной важно стать дисциплинированнее, чтобы избежать двусмысленных ситуаций и лишних проблем. Сделайте что-то нестандартное: например, попробуйте экзотическую кухню или сорвитесь на несколько дней в другую страну или хотя бы город. Это встряхнет вас и пробудит от зимней спячки. Устройте вечеринку, пригласив старых друзей. Заряд оптимизма вам обеспечен. Обязательно проведите свое расследование: пройдите квест, детективную игру или разгадайте сложную головоломку. Научите свой мозг работать в нужном режиме. Встретьте рассвет, желательно с любимым человеком. Весенние рассветы — самое завораживающее зрелище, а весна — самое романтическое время года.

Стрелец

Устройте себе весеннею фотосессию в каком-нибудь красивом месте. Так вы обновите фотографии, повысите самооценку и весело проведете время. Прогуляйтесь по городу в поисках приключений. А еще лучше провести день в городе, в котором вы раньше не были, или за границей. Посетите весенние распродажи. Именно весной можно купить зимние вещи по привлекательной цене. Сбалансируйте питание и откажитесь от вредных привычек. Посетите новые выставки, театр или кино. Пробуждать себя от зимней спячки лучше всего с помощью искусства.

Козерог

Переизбыток работы и постоянный стресс могут стать причиной недомогания и упадка сил. Устройте себе насыщенный выходной день, чтобы восстановить энергию и настроиться на успех. Приготовьте самое любимое блюдо. А еще лучше — радуйте себя вкусным завтраком или ужином каждый день. Устройте себе мозговой штурм и спланируйте дела на несколько месяцев вперед, чтобы исключить форс-мажоры. Научитесь помогать окружающим, но не позволяйте пользоваться своей добротой. Покормите бездомных животных. Одно доброе дело может кардинально изменить всю вашу жизнь.

Водолей

Начните вести дневник, чтобы привести в порядок мысли, выпустить пар, а также отслеживать своим успехи. Будьте активны. Не стоит поощрять свою лень: приучите себя больше двигаться, ходить пешком, заниматься спортом, ведь движение — это жизнь. Познакомьтесь с новыми людьми или традициями других народов. Это позволит расширить кругозор. Улыбайтесь каждому дню. В этом вам помогут позитивные установки. Придумайте новый весенний образ, чтобы стать еще привлекательнее и обновить свою энергетику вместе с окружающим миром.

Рыбы

Чаще слушайте бодрящую музыку и занимайтесь своими делами под любимые песни. Выпустите негатив. Обратитесь за помощью к близким, сделайте все возможное, чтобы избавиться от накопленных за зиму внутренних проблем. Визуализируйте мечты. Мечтать — не вредно, особенно весной. Мечты, которые вы визуализируете, обязательно исполнятся. Чаще гуляйте. Не засиживайтесь дома, старайтесь больше находиться на свежем воздухе. Это поможет справиться с депрессивным настроением и насладиться теплыми весенними деньками. Вас ждет три весенних месяца, поэтому самое время избавиться от дурных привычек и вирусных программ, мешающих успеху.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru