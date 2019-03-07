Самые глупые Знаки Зодиака

07.03.2019 10:00

У каждого Знака Зодиака есть как положительные, так и отрицательные стороны. Одна из отрицательных — глупость. Астрологи составили топ-5 самых глупых Знаков Зодиака, о котором вам предлагают узнать специалисты.

Разумеется, нельзя с уверенностью сказать, что все Овны — ужасные диктаторы, а, к примеру, Козероги — успешные предприниматели. Благодаря астрологическим наблюдениям можно выявить сильные и слабые стороны зодиакального Знака, которые будут соответствовать статистике, но не более. Поэтому, читая рейтинг самых глупых Знаков Зодиака, постарайтесь не воспринимать его слишком близко к сердцу.

5 место: Рыбы

Представители этого Знака настолько наивны, что готовы поверить в любую сказку, главное, чтобы это блюдо было подано под соусом ярких эмоций. Рыб очень легко обвести вокруг пальца и ввести в заблуждение — именно по этой причине они часто разочаровываются в любви, в жизни и в себе. Зачастую именно Рыбки попадают на крючок мошенников и шарлатанов. К счастью, многие Рыбы знают об этом огорчающем факте и не боятся признавать свои ошибки.

4 место: Рак

Раки склонны зацикливаться на своих ошибках, постоянно наступая на одни и те же грабли, пока более сообразительные люди вырываются вперед. Но проблема даже не в этом, а в том, что Раки наотрез отказываются замечать свои ошибки. Они уверены, что всегда и во всем поступают правильно, предпочитая жить в рамках своей субъективной реальности. Из-за этого они часто выступают в роли очень наивного и глупого человека.

3 место: Скорпион

Скорпионы известны своей вспыльчивостью и эмоциональностью, которые иногда затмевают их разум. Представители этого Знака склонны действовать по воле сердца, и очень часто неумение контролировать свои эмоции приводит к необдуманным поступкам и опрометчивым решениям. Со временем, разумеется, приходит осознание, но ненадолго — новые эмоции вновь уводят Скорпионов в неизвестном направлении.

2 место: Телец

Тельцы очень упрямы и слепо уверены в себе. Зачастую именно слепая уверенность приводит их к глупым жизненным ошибкам. Даже оступившись, Тельцы закрывают на это глаза, поэтому часто оказываются в зоне риска, совершая похожие промахи по кругу. Среди астрологов бытует мнение, что жизнь ничему не учит Тельцов.

1 место: Близнецы

Близнецы по своей природе очень сообразительны и интеллектуально развиты, тем не менее они оказались на первой строчке этого рейтинга. Причина их глупости — ветреность и наивность. Розовые очки мешают Близнецам видеть плохие стороны жизни и заставляют их ошибаться. Представители этого Знака очень часто расплачиваются за свою искренность, наивность и легкомыслие.

Источник: mirkrasoty.life с ссылко на dailyhoro.ru