Астрологи рассказали, как обманывают разные знаки Зодиака

11.03.2019 08:15

У каждого свои поводы для вранья, и каждый из нас делает это по-своему. Осталось лишь узнать, как врут различные знаки Зодиака и зачем им это нужно? Давайте разбираться.

1. Овен

Овны – честные люди, которые предпочитают избегать неправды. Личностям данного знака проще разбираться с проблемой сразу после ее возникновения, чем юлить и обманывать, ожидая, пока она разрешится сама собой. Правда иногда и Овнам приходится лгать окружающим. Но это, скорее, ложь во спасение, когда необходимо помочь своим друзьям или когда от правды всем будет только хуже. Да и такую неправду Овнам приходится долго репетировать, ведь врать эти люди совершенно не умеют. Что характерно, Овен никогда не станет врать, рассказывая о своих чувствах.

2. Телец

Всегда, когда Тельцу приходится говорить неправду, его одолевает чувство вины. Поэтому врать, особенно своим близким, этот человек не любит. Более того, после произнесенной лжи представитель данного знака может прийти и покаяться, признавшись в своем вранье и рассказав, почему он поступил именно так. Чтобы этого не происходило, Тельцы предпочитают просто уходить от неприятных ответов или недоговаривать. Такой подход они считают позволительным и за него им совершенно не стыдно. К слову, врут Тельцы редко, но если делают это, тщательно подготовятся, а значит, никогда не бывают пойманы на лжи.

3. Близнецы

Нет на Земле более неискренних людей, чем Близнецы. Эти личности врут всегда и везде. Им для этого не нужны поводы, так как вранье у них в душе. Опоздав на работу, Близнецы никогда не признаются в том, что проспали. Они обязательно выдумают историю себе в оправдание. Что уж говорить о ситуациях, в которых решается карьера Близнеца. Здесь он будет извиваться «как уж на сковородке», чтобы добиться заветной должности, и врать с таким непроницаемым лицом, что все окружающие поверят &#8722; Близнец говорит правду. Правда, при близком общении даже самый родной человек не может быть уверен в том, что Близнец искренен с ним. Возможно, происходит это потому, что представитель данного знака не привык демонстрировать собственных чувств.

4. Рак

Ракам ложь откровенно претит. Эти люди привыкли всегда говорить правду, и даже если рассказывают истории из жизни, никогда не приукрашивают их, ведь правда всегда интереснее вымысла. Возможно, нелюбовь к обману развилась у Раков еще и потому, что они совершенно не умеют врать. Солгав, «дети Луны» сразу же краснеют и покрываются испариной, и всем окружающим становится очевидно, кто говорит неправду. Поэтому ложь это не их история. Более того, Раки презирают лжецов, особенно если это касается любовных отношений. Человека, который изменит им и будет врать, оправдывая себя, Рак не простит никогда.

5. Лев

Львы – прирожденные актеры, а потому соврать для них совершенно не составляет труда. Делают они это часто и вполне охотно. Вот только поводом для вранья становится не корыстолюбие, так как Львы по природе своей люди нежадные, а банальное желание привлечь к себе внимание. Представители данного знака обожают находиться в центре внимания, им хочется увлекать окружающих, получить больше популярности, и для этого они приукрашивают события из жизни или просто выдумывают истории про себя. Если же говорить о глобальных вещах, таких как отношения или бизнес, в этом случае Лев никогда не врет и презирает лжецов.

6. Дева

Девы очень умны, если не сказать мудры. Порой складывается впечатление, что они пришли в это мир, чтобы навести в нем порядок и избавить его от хаоса. Они всем управляют, все контролируют и всех поучают. Безусловно, если Девы посчитают, что в данном моменте нужно соврать, они сделают это. Скорее всего, это будет ложь во спасение любви, карьеры или дружеских отношений. Эти люди не станут врать, чтобы украсть чужую должность или разбить семью ради собственного счастья. Что интересно, врут Девы филигранно, с непроницаемым лицом. Оппонент даже не усомнится в правдивости слов этого человека, что и создает Деве образ человека, который никогда не врет.

7. Весы

Весы — хитрый знак. Они умеют и любят врать, но делают это очень тонко, так чтобы окружающие никогда не заподозрили их во лжи. Весы могут врать вынужденно, чтобы выгородить близкого человека или сгладить конфликтную ситуацию. Однако чаще всего они идут на это ради наживы, особенно если знают, что никаких негативных последствий за их неправду не будет. Представители знака Весы боязливы, а потому желание солгать нередко пресекается боязнью ответного наказания. В общем, личностям, управляемым Венерой, доверять нельзя, они умело пользуются ложью и чувствуют себя при этом совершенно гармонично.

8. Скорпион

Скорпионы прекрасно манипулируют окружающими людьми, в том числе и обладающей информацией. Они бесспорно умеют врать, причем, произносят неправду с такой интонацией, что у слушателей даже не возникает мысли о возможном обмане. Скорпионы коварны, а потому их ложь нередко направлена на то, чтобы опорочить человека или уничтожить его репутацию. Скорпионы редко идут на это ради выгоды, скорее на ложь их толкает жажда мести. В порыве злости они не выбирают способов, способных раздавить ненавистного человека. И если можно уничтожить его ложью, представитель знака Скорпион не задумываясь воспользуется этой возможностью.

9. Стрелец

Личности, управляемые Юпитером, никогда не врут и искренне не понимают, для чего это делать. Обладая прямолинейным характером, Стрельцам гораздо проще говорить прямо даже о тех вещах, которые обличают самого этого человека. «Зачем таскать камень на душе, и постоянно думать о разоблачении?» — скажет Стрелец, и по-своему будет прав. Ему гораздо легче жить с правдой на душе. Единственное, представитель данного знака может приврать или приукрасить события в попытке произвести впечатление на своего партнера. Стрельцы не считают это ложью, ведь она никого не оскорбляет и никому не вредит.

10. Козерог

Козероги – известные стратеги. К тому же это целеустремленные личности, главной целью которых является самореализация и карьерный рост. Естественно, ставя перед собой высокие цели, Козерогам приходится прибегать ко лжи. Это один из способов достижения результата. Правда, стоит отметить, что вранье Козерога выверенное, хорошо отрепетированное, а значит, окружающие никогда не догадаются, что этот человек обвел их вокруг пальца. В остальном же, если ложь не несет реальной выгоды, Козерогам нет нужды врать.

11. Водолей

Редкостные выдумщики рождаются под знаком Водолея. Этим людям ничего не стоит соврать, причем, делают они это по любому поводу. Личности данного знака любят посплетничать и даже приукрасить истории, рассказываемые про обсуждаемого человека. К тому же они врут, когда хотят повысить собственную значимость в глазах слушателей. А еще ложь – это их способ добиться интереса со стороны любимого человека. Вот только врут Водолеи плохо, нередко путаясь в собственных фантазиях, а значит, очень скоро выясняется, что все сказанное Водолеем, не более чем выдумка.

12. Рыбы

Рыбы не любят врать, так как с одной стороны боятся обидеть человека неправдой, а с другой, опасаются последствий, если их уличат во лжи. Откровенно говоря, соврать ради выгоды Рыбы могут, но их будет мучить совесть и не факт, что в итоге они не сознаются в том, что обманули. В остальном же Рыб вряд ли можно назвать лжецами. Правда, нужно учитывать, что представители данного знака обладают невероятной фантазией, а потому в общении иногда рассказывают о таких вещах, которые на самом деле не происходили. Это скорее самообман, ведь Рыбы сами верят в свои фантазии. Обижаться на них за такие «шалости» точно не стоит.

Источник: https://from-ua.com