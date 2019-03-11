Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман

11.03.2019 20:35

С наступлением весны все надеются на перемены к лучшему. И прогноз астрологов на эту неделю действительно благоприятен для большинства знаков зодиака — и в деловой сфере, и и в личной жизни. Однако, увы, повезет не всем. Как надо поступать, чтобы не только обойти препятствие, но и реализовать задуманное, читайте в гороскопе на неделю, пишут Факты.

ОВЕН. Смело можете заключать сделки, подписывать важные документы. Предстоящий период времени весьма благоприятен для всяческих новшеств. Не думайте долго, как изменить свою жизнь, берите сразу быка за рога, эксперименты будут удачными.

ТЕЛЕЦ. Будьте проще и естественнее. Старайтесь все делать по велению сердца, а не по чьему-либо приказу. Благодаря природному очарованию сумеете склонить на свою сторону нужных людей. Направьте творческую энергию для создания уюта в доме.

БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы достичь баланса между реализацией собственных интересов и уважительным отношением окружающих, необходимо проявить дипломатию, мягкость, терпение, готовность к компромиссу. Можете рассчитывать на приятный сюрприз на личном поприще.

РАК. Удача будет сопутствовать тем, кто не боится рисковать и готов ради великой цели поступиться своими привычками, принципами. Готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, обязательно будет вознаграждена в будущем.

ЛЕВ. Углубляясь в вопросы внутреннего самосовершенствования, постарайтесь не слишком задержаться на этом процессе — вам не следует заниматься подобным сейчас. Больше пользы принесут реальные дела, требующие настоящих эмоций и чувств.

ДЕВА. Предстоящий период не самый лучший для того, чтобы инвестировать средства или брать в долг. Старайтесь заниматься только тем, что способно доставить вам истинное удовольствие. Вполне вероятно начало нового романа.

ВЕСЫ. Ожидается много общения, встреч с интересными людьми, благодаря которым сумеете значительно улучшить свое финансовое положение. Старайтесь спокойнее воспринимать информацию, не имеющую к вам непосредственного отношения.

СКОРПИОН. Заманчивые перспективные предложения, которые обязательно поступят вам, все-таки не лишне будет изучить, взвесив все за и против. Желательно не обострять отношения ни с близкими, ни с коллегами — лучше согласиться и промолчать.

СТРЕЛЕЦ. Проявите активность и целеустремленность, если хотите, чтобы ваши успехи были впечатляющими, а доходы приличными. Не забывайте о собственном здоровье, физические силы сами по себе не появляются, нужно работать над собой.

КОЗЕРОГ. Вполне можете рассчитывать на приятные перемены. В отношениях с деловыми партнерами лучше занять выжидательную позицию, не пытаясь навязать собеседнику свою точку зрения. Будьте более раскованными, не стесняйтесь демонстрировать свои лучшие качества.

ВОДОЛЕЙ. Коллеги и домочадцы будут постоянно приставать к вам с разными проблемами, пытаясь получить ответы на свои вопросы. Можете рассчитывать на неожиданное известие. К счастью, оно будет приятным.

РЫБЫ. Необходимо найти в себе силы для того, чтобы согласиться с тем, что происходит вокруг, не ввязываясь в дискуссии. Помните о том, что напором взять можно далеко не все, чаще прибегайте к дипломатичности, такту. Помните, что придется рассчитывать, в основном, на себя.

Источник: https://from-ua.com