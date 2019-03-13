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"Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака
Описание характера может быть точным только в случае, когда человек является классическим представителем своего знака Зодиака. Но как быть тем, кто родился на стыке дат и является "пограничником" между двумя знаками. Астрологи и эзотерики говорят о том, что такие люди совмещают в себе черты сразу двух зодиакальных созвездий, информирует Rus.Media.
Некоторым "пограничникам" крупно повезло. Им достались положительные черты характера от двух стихий.
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- огненные знаки вбирают в себя мудрость Воды и стабильность Земли
- водные знаки получают страсть Огня и умение решать проблемы от Воздуха
- воздушные знаки перенимают расчетливость Воды и способность находить комфорт от Воздуха
- земляные знаки обладают энергичностью Огня и способностью находить удовольствие в малом, дарованную Воздухом
16-22 января/Козерог-Водолей: фантазия и секрет. Такие люди уникальны. Внешне скромные и застенчивые, внутри они переполнены страстями. Это фантазеры, которые часто не умеют наладить свою личную жизнь.
15-21 февраля/Водолей-Рыбы: восприимчивость. Мудрые, дальновидные и склонные к философии люди. Они дружелюбны, артистичны и способны на тонкие чувства. Их разум велик, но они не могут применить его в жизни, от чего часто становятся беспомощны.
17-23 марта/Рыбы-Овен: триумф. Эти люди переняли энергию из обоих домов. Они не думают, не планируют, а сразу действуют. Если "пограничник" между Рыбами и Овном сумеет понять себя и использует то, что даровано ему при рождении, он достигнет высот.
17-23 апреля/Овен Телец: господство. Это просто невероятные лидеры. Импульсивные и практичные, они находятся на грани того, чтобы стать лишенными чувств бревнами. Зная свои особенности, они должны сдерживать себя, налаживать свою эмоциональную сферу.
17-23 мая/Телец-Близнецы: активность. Людям, рожденным на границе этих знаков присущи сила тела и сила духа. Они умеют общаться, находить подход к людям и добиваться цели. Но окружающим с ними сложно, поскольку часто такие "пограничники" их просто не слышат.
17-23 июня/Близнецы-Рак: чары. Верные, но в то же время легкомысленны. Эмоциональные, интересные люди. Сочетание множества противоположных качеств делает их действительно блестящими личностями.
19-25 июля/Рак-Лев: парадокс. Сочетание двух знаков поселило в таких людях противоречивость. Смелые, но ранимы, они часто высоко взлетают и так же часто падают. Уравновесить их внутреннюю нестабильность поможет правильно выбранный род деятельности.
19-25 августа/Лев-Дева: разлом. Все не так страшно, как звучит. Такие люди сочетают в себе несочетаемые вещи. Если воцарится Лев, это будут постоянно требующие заботы и внимания личности. Если сильнее будет влияние Девы, то это будут любители тихого домашнего очага.
19-25 сентября/Дева-Весы: красота. Эти люди прекрасны внешне и внутренне. Ими управляет гармония, равновесие и спокойствие. Они любят внимание, но сами скупы на проявления чувств. Это прекрасные дипломаты, общественные деятели и аналитики.
19-25 октября/Весы-Скорпион: переживание и анализ. Венера и Плутон, две самые "страстные" планеты, влияют на этих людей. Сексуальность, чувственность и интеллект - основные черты такой личности. Чаще всего, это люди с прекрасными, глубокими глазами. Им нужен драйв, нужна публичность и всеобщее поклонение.
18-24 ноября/Скорпион-Стрелец: восстание. Бунтари, которые добиваются своих целей любыми путями, даже через агрессию и насилие. Такую невероятно мощную энергию необходимо направлять в мирное русло, иначе она уничтожит всех вокруг, и самих ее обладателей.
18-24 декабря/Стрелец-Козерог: провидение. Жизнерадостные работяги, которые стремятся создать себе комфортную жизнь. Их преследует желание изменить мир вокруг. Они нуждаются в одобрении и признании.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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