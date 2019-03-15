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Гороскоп на 15 марта: власть у Стрельцов и доверчивость у Весов
Сегодня 10 лунный день, период эмоциональных всплесков и контрастных эмоций. Хотите знать, что вас ждет 15 марта?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно держать себя в руках, кто подвержен влиянию негативных потоков, а кому стоит следить за своими словами и действиями.
Овен
День будет хорошим, но только в том случае, если вы будете сохранять спокойствие. У вас появится возможность добиться успеха, поэтому постарайтесь действовать активно и не упускать шансов. Благоприятное время для общения с людьми, постарайтесь провести важные встречи именно сейчас.
Телец
Это время насыщено интересными и сложными событиями. Если нужно, обратитесь за помощью к людям более опытным и рассудительным, они подскажут верные решения. В любовной сфере вас ждут недоразумения, постарайтесь объяснить себя и не делать глупостей.
Близнецы
День хорошо подходит для новых дел и амбициозных решений. Ваши идеи сейчас получат поддержку, поэтому смело их высказывайте. Любая инициатива сейчас будет полезной и научит вас чему-то новому, это пригодится в будущем.
Рак
Если вы хотели изменить свой образ жизни, стоит начать сейчас. Откажитесь от вредных привычек и займитесь своим здоровьем. И не перенапрягайтесь, ваш организм сейчас нуждается в перезагрузке и достаточном количестве отдыха.
Лев
Сегодня мало кто захочет иметь с вами дело, ведь негативные стороны вашего характера будут пробиваться практически везде. Держите себя в руках, если не хотите распугать всех вокруг. Также важно присмотреться к своему взгяду на жизнь, вы можете мыслить слишком критически.
Дева
Девы сейчас могут сердиться по мелочам. Не стоит тратить свою энергию на небольшие неприятности или вещи, от вас не зависящие. Вокруг происходит масса хороших событий, но вы не замечаете их из-за зацикленности на плохом. Откройте глаза и вы сразу увидите, как положительно все складывается.
Весы
Сейчас вы можете быть слишком доверчивы. Также Весы в этот период сильно подвержены влиянию со стороны. Задумайтесь, являются ли ваши решения действительно вашими? Или все же они кем-то навязаны искусственно?
Скорпион
Вам хочется приключений, поэтому вы можете совершать поступки, которые обычно вам не свойственны. Извлеките из этого полезный опыт и знания, и постарайтесь не наломать дров. Хорошей идеей будет смена имиджа, но будьте готовы к неожиданному результату.
Стрелец
Переговоры - ваш однозначный конек в это время. Окружающие к вам расположены, поэтому сейчас вы легко можете заставить всех делать то, что нужно лично вам. Но не злоупотребляйте властью, скоро она утихнет и многие могут посмотреть на вас совсем под другим углом.
Козерог
Решение финансовых вопросов сейчас будет даваться вам легко. Разберитесь с долгами и планированием трат, это поможет избежать неприятностей в дальнейшем. Если вы считаете, что сейчас стоит поэкономить, посчитайте все и разберитесь, как получить необходимое.
Водолей
Вас ждут неожиданные, но приятные новости. Отнеситесь к полученной информации холодно, не теряйте голову от радости. Тогда сможете добиться еще большего. Займитесь отложенными делами, они не будут ждать вас вечно.
Рыбы
У вас есть шанс добиться желаемого, но для этого нужно перестать лениться. Успех сам по себе к вам в руки не придет. Также важно набраться терпения, все запланированное сбудется, но не ждите, что все случится сразу. Всему свое время.
Теги: Украина, Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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