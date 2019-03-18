Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака

18.03.2019 10:00

Иногда проблемы могут преследовать человека всю жизнь. Многие люди начинают искать причины их появления, но даже не догадываются, что виною всех несчастий является имя. Астрологи уверяют, что имя, подобранное в соответствии со Знаком Зодиака, может принести человеку счастье и удачу в будущем.

Овен

Мужчины-Овны бывают импульсивными, из-за чего нередко оказываются в трудных ситуациях. Если имя представителя Знака Овен обладает слишком сильной энергетикой, то мужчина становится чересчур агрессивным, что может повлечь за собой массу трудностей и даже проблемы с законом. Представителям этого созвездия лучше всего подойдут имена с мягкой энергетикой, влияние которой сделает их более сдержанными. К ним относятся: Олег, Николай, Валентин, Антон, Константин.

Женщины-Овны обладают мужеством и сильной внутренней энергией. Но из-за слишком тяжелого характера и желания управлять всем и всегда у них могут возникнуть проблемы в личной жизни. Представительницам этого созвездия необходимы имена, которые придадут им женственности, такие как: Алена, Надежда, Анастасия, Алла, Анна.

Телец

Зачастую мужчинам-Тельцам не хватает дополнительной энергии. Несмотря на то, что это веселые и позитивные люди, иногда они бывают слишком пассивны. Представителям этого созвездия подойдут имена, которые придадут им больше энергии: Анатолий, Ярослав, Всеволод, Альберт.

Женщины- Тельцы — нежные и мягкие натуры. Но, как и мужчинам-Тельцам, иногда представительницам этого созвездия необходима энергия и уверенность в себе. Женщинам, рожденным под эгидой этого созвездия, подходят имена, которые помогут стать энергичнее и увереннее в себе, например: Виктория, Александра, Екатерина, Анна.

Близнецы

Мужчины-Близнецы очень дружелюбны и общительны. Они легко находят общий язык с женщинами, но очень редко встречают настоящую любовь и связывают себя отношениями, так как с трудом расстаются со свободой. Представителям этого созвездия необходима стабильность, поэтому им подойдут имена с более гармоничной энергетикой: Эдгар, Константин, Валерий, Вадим, Вениамин.

Представительницы этого созвездия обладают ярким нравом. Им сложно усидеть долго заниматься одним и тем же делом, или состоять в постоянных отношениях. Женщинам-Близнецам подойдут имена с мягкой энергетикой: Ольга, Валерия, Мария, Ульяна, Стефания.

Рак

Мужчины-Раки бывают слишком застенчивы. Порой им сложно найти постоянную спутницу жизни лишь из-за того, что им сложно признаться в своих чувствах понравившейся женщине. Уверенность придадут такие имена как: Михаил, Александр, Федор, Леонид, Степан.

Представительницы Знака Рак — чувствительные и ранимые натуры. Критика со стороны окружающих может не только испортить им настроение, но и понизить самооценку. Женщинам этого созвездия подойдут имена с сильной энергетикой: София, Любовь, Анна, Юлия, Ирина.

Лев

Мужчины-Львы — яркие и необычайно энергичные. Но из-за излишней любви к вниманию и общественному признанию окружающие начинают видеть в них только негативные стороны. Мужчинам-Львам не хватает сдержанности, поэтому им подойдут такие имена: Артем, Виктор, Иван, Дмитрий, Ренат.

Сильный характер и упорство помогают женщинам-Львицам достигать поставленных целей. Но иногда им не хватает мягкости и отзывчивости. Блистательным представительницам этого созвездия подходят имена: Эвелина, Андриана, Оксана, Вероника, Маргарита.

Дева

Мужчины-Девы сдержанные по своей натуре. Даже если они несогласны с окружающими и хотят высказать свое мнение, то в конечном итоге просто промолчат. Представителям этого созвездия стоит быть более уверенными и открытыми, поэтому им подойдут эти имена: Павел, Борис, Григорий, Андрей, Сергей.

Иногда педантичность женщин-Дев выходит за грани разумного. Они могут сильно разозлиться, если у их собеседника неглаженая рубашка, а дома или на рабочем месте переставлены местами предметы. Аккуратным представительницам этого созвездия идеально подойдут такие имена: Олеся, Инга, Вера, Карина, Марина.

Весы

У мужчин-Весов масса положительных качеств. И единственное, что им необходимо — это имя с сильной энергетикой, которое придаст им еще больше элегантности и обворожительности. Представителям Знака Весы подойдут имена: Эрнест, Вячеслав, Илья, Мирон, Юлиан.

Женщины-Весы очень дружелюбны и открыты, но слишком ранимы и восприимчивы. Им не хватает твердости в характере, именно поэтому им подойдут иена с мощной энергетикой: Инна, Регина, Эльвира, Мирослава, Евгения.

Скорпион

Представители этого созвездия известны тем, что их энергетика может быть опасной для других людей. Порой окружающие испытывают дискомфорт, находясь в обществе мужчин-Скорпионов. Гармоничная энергетика таких имен, как Семен, Никита, Владимир, Игорь и Евгений, сделает энергетическое влияние Скорпионов менее тяжелым.

Представительницы Знака Скорпион мнительны и не уверены в себе. Зачастую им кажется, что окружающие настроены против них, на самом же деле их энергетика и обаяние притягивают других людей. Женщинам-Скорпионам необходима уверенность, поэтому им подойдут имена: Тамара, Александра, Зинаида, Виолетта, Юлия.

Стрелец

На первый взгляд мужчины-Стрельцы позитивны и открыты. Хотя внутри себя очень замкнуты и зачастую испытывают чувство одиночества. Представителям Знака Стрелец подойдут имена, которые смогут постоянно аккумулировать их биополе: Максим, Юрий, Руслан, Остап, Всеволод.

Представительницы Знака Стрелец — жизнерадостные и самодостаточные личности. Поэтому женщинам-Стрельцам подойдут сильные имена, которые помогут им раскрыть новые таланты и достигнуть своих целей. К таким именам относятся: Кира, Диана, Любовь, Ксения, Доминика.

Козерог

Целеустремленность мужчин-Козерогов всегда помогает им достигать поставленных целей. Порой они берут на себя слишком много обязанностей ( в том числе и по дому), поэтому им подойдут энергетически сильные имена: Александр, Владислав, Роман, Тимур, Матвей.

Представительницы Знака Козерог обладают сильнейшей энергетикой. Они успевают достигать карьерных высот, заниматься домашними делами, и даже посвящать время своим увлечениям. Таким сильным и уверенным женщинам подойдут имена: Нина, Валентина, Лариса, Нелли, Полина.

Водолей

Мужчины-Водолеи довольно часто «витают в облаках», но опасно надолго терять связь с реальностью, так как это может повлечь за собой немало проблем. Этим мечтательным представителям зодиакального круга подойдут имена: Кирилл, Платон, Виталий, Глеб, Всеволод.

Женщины, рожденные под эгидой этого созвездия, обладают тяжелым биополем, из-за чего они часто могут жаловаться на плохое самочувствие и подавленное настроение. Представительницам Знака Водолей подойдут имена с легкой энергетикой: Дарья, Татьяна, Раиса, Алена, Мария.

Рыбы

Представителей этого созвездия зачастую называют слабохарактерными. Но на самом деле мужчины-Рыбы просто очень замкнуты и скованы, хотя внутри них всегда горит огонь. Имена Александр, Максим, Арсений, Богдан и Даниил помогут мужчине-Рыбе открыться и стать увереннее.

Женщины-Рыбы очень женственны, заботливы и отзывчивы. Но астрологи подметили, что представители этого созвездия очень уязвимы. Чтобы защитить себя от негативного энергетического влияния окружающих, представительницам этого созвездия необходимо имя с сильной энергетикой: Александра, Инга, Регина, Майа, Ева.