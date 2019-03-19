Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Астрологический прогноз

Когда закончится война в Донбассе: Украинский астролог составил прогноз

19.03.2019 14:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Когда закончится война в Донбассе: Украинский астролог составил прогноз

Знаменитый астролог Влад Росс заявил, что до 2021 года война в Донбассе должна завершиться.

«2020 год опасен, ведь Путину вообще не нужен Донбасс. Все спрашивают меня: Донбасс Россия заберет или нет, ведь там продолжают раздавать российские паспорта. Но Путину нужна вся Украина, по крайней мере, ее восточная и южная часть, чтобы полностью оккупировать море и перекрыть подход к морю нашей стране. Ему нужно, чтобы потоки воды шли из Херсонской области в Крым. Он все время будет об этом мечтать. Если он не договорится с новым президентом нашей страны, то естественно, разжигание каких-то военных конфликтов продлится весь 2020 год», — рассказал Росс, передает donpress.com.

Также по словам астролога, в 2021 году Путин еще будет у власти.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, война, гражданство, паспорт, астролог, астрологический прогноз
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх