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Когда закончится война в Донбассе: Украинский астролог составил прогноз
19.03.2019 14:21
Знаменитый астролог Влад Росс заявил, что до 2021 года война в Донбассе должна завершиться.
«2020 год опасен, ведь Путину вообще не нужен Донбасс. Все спрашивают меня: Донбасс Россия заберет или нет, ведь там продолжают раздавать российские паспорта. Но Путину нужна вся Украина, по крайней мере, ее восточная и южная часть, чтобы полностью оккупировать море и перекрыть подход к морю нашей стране. Ему нужно, чтобы потоки воды шли из Херсонской области в Крым. Он все время будет об этом мечтать. Если он не договорится с новым президентом нашей страны, то естественно, разжигание каких-то военных конфликтов продлится весь 2020 год», — рассказал Росс, передает donpress.com.
Также по словам астролога, в 2021 году Путин еще будет у власти.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, война, гражданство, паспорт, астролог, астрологический прогноз
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