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Гороскоп на 23 марта: у Стрельцов разногласия с начальством, а Рыбам нельзя рисковать
Звезды обещают улучшение в делах для многих знаков, но некоторым стоит быть осторожными в любовной сфере. Хотите знать, что вас ждет 23 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос.
В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно оставаться в тени, кто должен проявить инициативу, а для кого день будет легким и приятным.
Овен
В первой половине дня вы можете завершить начатые ранее дела. Задачи будут даваться вам достаточно просто, поэтому можно с легкостью повысить свою продуктивность. Также это хорошее время для покупок и планирования крупных трат.
Телец
Вероятны неожиданные перемены к лучшему. Старые дела начнут решаться в вашу пользу. Но не все будет так гладко, так как велика возможность служебного романа. Задумайтесь перед тем, как завязывать в это время новые отношения.
Близнецы
Эмоциональный фон будет нестабильным, любой пустяк может вывести вас из себя. Постарайтесь не заводиться и оценивать происходящее трезво. Также не стоит избегать встреч с приятными для вас людьми, это поможет выровнять настроение.
Рак
Вам лучше держаться в тени и не рисковать, так как один неверный шаг может обернуться провалом. Также нежелательно слишком сильно проявлять свои чувства, в этот период люди могут быть не слишком расположены в вашу сторону.
Лев
Не торопитесь принимать решения. Но можете смело браться за масштабные проекты, они обещают привести вас к успеху. Не стоит откладывать запланированные дела, так как они могут слишком затянуться.
Дева
Необдуманные поступки могут иметь неприятные для вас последствия. Прислушивайтесь к мнениям окружающих, вы не можете всегда знать все лучше всех. Учитесь на чужих ошибках, это поможет избежать собственных.
Весы
Для вас день будет удачным. Все дела, начатые в этот период, будут даваться с легкостью. Но не пытайтесь противостоять естественному ходу событий, он все равно возьмет над вами верх. Сопротивляясь вы только потратите энергию.
Скорпион
Деловые поездки и встречи лучше перенести. Также нестабильным будет и финансовое положение. Не совершайте крупных покупок и постарайтесь продумать заранее ваши траты, чтобы не остаться ни с чем.
Стрелец
У вас могут возникнуть разногласия с начальством. Серьезные разговоры следует отложить, так как ваш дар убеждения сейчас не в лучшей форме. Постарайтесь зарядиться энергией и никуда не спешить.
Козерог
Постарайтесь завершить максимальное количество неприятных или скучных дел, в этот период вы сможете сделать это с легкостью. Это плодотворное время, используйте его для планирования и реализации в рабочей среде.
Водолей
День будет плодотворным. Ваши размышления о прошлом помогут по-новому взглянуть на происходящее, это станет ценной опорой для дальнейших действий. Также стоит вернуться к начатым делам и восстановить старые связи.
Рыбы
Вам нужно соблюдать осторожность. Сейчас риск будет неправильным решением, лучше продумывать каждый шаг. Посоветуйтесь с кем-то более опытным перед принятием любых важных решений.
Теги: Украина, Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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