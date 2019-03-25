Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%

25.03.2019 21:45

Тибетский гороскоп — это невероятный микс из гадания, нумерологии и астрологии. Прогноз, составленный монахами Тибета сотни лет тому назад, отвечает на вопросы, с кем вам дружить, кого опасаться, на какие черты характера обратить особое внимание, пишет tayni-mirozdaniya

Яркий воздушный змей

Год рождения: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Люди, рожденные в эти годы, весьма неоднозначны и противоречивы. В любой момент могут превратиться из доброй феи в злобного монстра. Как правило, они не живут, а парят в облаках, мечтая и посматривая на простых смертных свысока. Сложностей жизни они, как правило, не замечают — просто потому, что не сталкиваются с ними. Так уж получается, что все проблемы за них решает кто-то другой (родители, супруги или даже дети). Люди этого знака инфантильны, очень чувствительны и ранимы. Они открыты и общительны, обожают веселье и беззаботную жизнь. Однако им стоит более внимательно относиться к чувствам и потребностям других людей.

С кем дружить: с Черным буйволом

Кого опасаться: Хранителя огня.

Удачные числа — 3, 15, 27.

Время расцвета — февраль.

Кобра

Год рождения: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Люди, рожденные под этим знаком, — прирожденные ораторы, философы и педагоги. Кого угодно они наставят на путь истинный, подскажут, что делать и как быть. Обожают давать мудрые советы (ведь благодаря этому они выглядят в глазах окружающих очень умными). Они заботливы и немного расточительны, всегда пытаются помочь окружающим, так что иногда забывают о себе. Любвеобильны, пользуются успехом у противоположного пола.

Кобрам стоит больше думать о собственной жизни, а не погружаться целиком и полностью в чужие страдания.

С кем дружить: с Жарким солнцем

Кого опасаться: Яркого воздушного змея

Удачные числа — 1, 13, 25.

Время расцвета — июнь.

Хранитель огня

Год рождения: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

Хранители огня — защитники домашнего очага, несущие нам свет и радость. Согласно тибетскому гороскопу, у людей этого знака очень развита интуиция, что позволяет согласовывать голос разума с зовом сердца. Их тепло встречают в компании друзей, но, несмотря на это, Хранители огня все равно не могут избавиться от чувства одиночества. Люди этого типа невероятно порядочны и честны. Мораль для них всегда на первом месте. Немного высокомерны и замкнуты, консервативны. Им не помешает быть чуть более открытыми и снисходительными.

С кем дружить: с Монахом

Кого опасаться: Яркого воздушного змея

Удачные числа — 4, 16, 28.

Время расцвета — январь.

Источник чистой воды

Год рождения: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Источник чистой воды — фонтан щедрости, доброты и позитивной энергии. Людям этого знака чужды жестокость, несправедливость и меркантильность. Они несут хорошие известия и положительные эмоции, ценят дружеские взаимоотношения, считают предательство непозволительным. Источнику чистой воды можно лишь посоветовать чаще прислушиваться к своей интуиции — она поможет в выборе жизненного пути.

С кем дружить: с Нефритовой колонной

Кого опасаться: Кожаного браслета

Удачные числа — 5, 17, 29.

Время расцвета — май.

Нефритовая колонна

Год рождения: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Люди этого знака не любят толпы и массовых мероприятий. Они не терпят принуждения и любые посягательства на личное пространство, предпочитают тишину и уединение. По жизни очень активны, обладают блистательным умом, находятся в постоянном поиске истины, чем нередко утомляют окружающих. В обществе они производят впечатление холодных и властных аристократов. Тибетский гороскоп советует людям, рожденным в эти годы, больше внимания обращать на тех, кто их окружает, учиться гибкости и проницательности.

С кем дружить: с Металлическим гонгом

Кого опасаться: Черного буйвола

Удачные числа — 6, 18, 30.

Время расцвета — ноябрь.

Металлический гонг

Год рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Люди этого знака, словно доблестные рыцари — верны, благородны и щедры. Они очень самокритичны и чувствительны. Они считают неизбежными любые повороты жизни, стараются не демонстрировать окружающим свои плохие качества, во многом себя ограничивают, чтобы не поддаться искушению. Предпочитают жить для кого-то и ради кого-то.

Людям этого знака нужно почаще отказываться от гонки за высокими идеалами и делать передышку, чтобы здесь и сейчас насладиться жизнью.

С кем дружить: с Нефритовой колонной

Кого опасаться: Озерную черепаху

Удачные числа — 7, 19, 31.

Время расцвета — сентябрь.

Озерная черепаха

Год рождения: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Люди этого знака сами управляют своей судьбой, создавая благоприятные условия для воплощения задуманного. Озерные черепахи нежны и верны, им чужды интриги и хитрости. Однако им не стоит забывать, что окружающие их люди не так уж милы и бесхитростны.

С кем дружить: с Хранителем огня

Кого опасаться: Металлического гонга.

Удачные числа — 8, 20, 30.

Время расцвета — апрель.

Кожаный браслет

Год рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Людей, рожденных в эти годы, увлекает мистика, им интересны любые тайны и загадки. Периоды отшельничества, замкнутости и склонности к мрачным размышлениям сменяются периодами активной общительности. Из-за страха остаться в одиночестве люди, рожденные под знаком Кожаного браслета, постоянно движутся вперед по жизни, занимаются поиском новых друзей. Маска дерзкой соблазнительницы или донжуана часто скрывает под собой внутренние комплексы и неуверенность. Люди этого знака презирают агрессию и конфликты, но при всей своей независимости остаются эмоционально привязанными к самим близким людям.

С кем дружить: с Жарким солнцем

Кого опасаться: Монаха

Удачные числа — 9, 21, 23.

Время расцвета — март.

Чёрный буйвол

Год рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Черный буйвол действует прямолинейно, никогда не ходит окольными путями, предпочитает сразу все прояснить, чтобы избежать неприятных ситуаций. Люди этого знака — сильны и уверены в своей неуязвимости, чем и привлекают окружающих. Тибетский гороскоп советует представителям этого знака внимательно относиться к своим врагам, недооценивать их не стоит. Иногда они бывают очень опасны.

С кем дружить: с Ярким воздушным змеем

Кого опасаться: Кобру.

Удачные числа — 10, 22, 29.

Время расцвета — июль.

Новая луна

Год рождения: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Под знаком Новой луны рождаются мечтательные, чуткие и нежные люди, однако они могут проявить себя активными в делах и страстными в любви. Новая луна очень переменчива, ревнива и непостоянна — это создает немало хлопот. Людям Новой луны можно посоветовать контролировать собственные эмоции и перепады настроения, тогда с ним будет проще и приятней общаться.

С кем дружить: Яркий воздушный змей.

Кого опасаться: Нефритовую колонну.

Удачные числа — 11, 23, 31.

Время расцвета — август.

Жаркое солнце

Год рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Люди этого знака полны жизненной силы и оптимизма. Они — верные друзья и помощники, на них можно спокойно положиться в любой ситуации. Больше всего люди этого знака боятся потерять свободу. Любые сложные ситуации решают с поразительной быстротой и удивительной выгодой для себя. С каждым годом люди этого знака становятся более спокойными, менее бесшабашными и жизнерадостными. Если вы хотите не утратить вкус к жизни, постарайтесь сохранить в себе задорный огонек.

С кем дружить: с Кожаным браслетом

Кого опасаться: Хранителя огня.

Удачные числа — 12, 24, 26.

Время расцвета — октябрь.

Монах

Год рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Люди этого знака – очень цельные натуры, что называется, со стержнем. Их невозможно сбить с однажды выбранного пути. При этом они жизнерадостны и общительны, обладают живым воображением, обожают дискутировать и спорить. Монахи ценят в людях доброту, открытость, непосредственность, легкость в общении. В амурных делах люди этого знака преданны и постоянны, не способны на подлость и предательство. Чтобы избежать конфликтов, Монахам стоит быть снисходительнее к окружающим, учитывать, что не все умеют так же мудро относиться к жизни.

С кем дружить: с Хранителем огня

Кого опасаться: Источника чистой воды

Удачные числа — 11, 23, 28.

Время расцвета — декабрь.