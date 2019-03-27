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Гороскоп на ближайшую неделю
Павел Глоба говорит, что неделя пройдет по-обычному, но есть некоторые нюансы.
Следуя советам астролога, вы зарядитесь позитивной и созидательной энергией планет и звезд.
Овен
Овнам будет улыбаться удача, поэтому благоприятными окажутся целых четыре дня: понедельник, вторник, суббота и воскресенье. Завершить месяц людям этого знака – нетрудная задача, но не теряйте концентрацию.
Телец
Тельцов также ожидают удачные дни – с 27 по 29 марта. В последний день недели будьте осторожны, особенно со своими мыслями. В конце недели лучше два раза подумать перед какими-то важными шагами.
Близнецы
Близнецов ждет усердная рабочая неделя. И не только в бизнесе: это касается и дома, и службы, и любви с взаимоотношениями. На выходных представителей этого Знака могут ожидать большие победы в любовной сфере. Это будет волшебное время, идеально подходящее для свиданий и знакомств, для романтики и совместного времяпрепровождения со второй половинкой. В самом начале недели, наоборот, Близнецов могут ожидать неприятные сюрпризы и ссоры.
Рак
Раков удача щедро одарит в конце недели, поскольку планеты настроятся на позитивную волну. Неделя будет непростой. У Раков активной станет их темная сторона, с которой придется бороться. Нужно будет бороться с желанием успеть везде и во всем сразу. Павел Глоба говорит, что лучше остановить свой выбор на семье и семейных делах. На выходных уделяйте время родным и близким, а также делам по дому и уборке.
Лев
Этот знак будет страдать от упадка сил, поскольку звезды и планеты войдут в диссонанс друг с другом. Физическим упражнениям следует придать умеренный темп. То же самое касается и интеллектуального труда. Нужно менять обстановку и правильно отдыхать. Если Лев, например, работает в сфере интеллектуального труда, то отдыхать нужно активно: гулять, ходить в спортзал, баню, бегать, делать упражнения дома и так далее.
Дева
Уже во вторник звезды и планеты изменят к Девам свое отношение на негативное. Дев ожидает внутренний диссонанс. Будет присутствовать страх, комплексы и неуверенность. Постарайтесь мыслить позитивно с началом понедельника, в противном случае вашим планам не суждено будет сбыться. Поймите собственные цели оставайтесь верными принципам. Это приведет вас к успеху с 25 по 31 марта.
Весы
Этому Знаку следует быть осторожными, поскольку судьба будет подавать различные знаки. Важно их различить, так как по-другому достичь удачи – невозможно. Бежать от нерешенных проблем не стоит, как и от обязанностей по дому, по работе.
Скорпион
30 и 31 марта будут самыми опасными для этого Знака. Сохраняйте позитивный настрой благодаря собранности и пунктуальности. Не ищите проблемы на рабочей среде или любви – просто следуйте простым правилам
Стрелец
Стрельцы должны избавиться от лени и апатии. На выходные звезды приготовили им полную гармонию и большую удачу. Все проблемы уйдут прочь и у Стрельцов наступит светлое время. В будние дни уйдите в дела с головой, но не думайте об усталости и проблемах, а также нерешенных задачах.
Козерог
Павел Глоба не советует конфликтовать Козерогам с завистниками и врагами. Ведите себя осторожно. Этому знаку Зодиака противопоказан негатив. На этой неделе у Козерогов появится много трудностей, но с ними справляться будет главным удовольствием.
Водолей
Водолеи должны создать хорошую энергетику дома. Именно в этом месте представителям данного Знака будет везти больше всего. Астролог советует одеваться теплее и не рисковать здоровьем. Самое начало недели будет невероятно положительным.
Рыбы
Рыб удача одарит в такие дни, как четверг и пятница. Астролог советует планировать свои дела именно на эти дни.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю
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